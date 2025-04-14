https://ukraina.ru/20250414/1062470364.html

Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине

Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине - 14.04.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине

Ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность. Их интересует не Украина, а глобальные вопросы. И в зависимости от того, кто кому будет уступать на глобальном ринге, формат украинского урегулирования будет меняться, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-14T07:00

2025-04-14T07:00

2025-04-14T07:00

интервью

украина

россия

сша

владимир путин

кирилл дмитриев

вооруженные силы украины

ростислав ищенко

миа "россия сегодня"

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном считается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он окончил Стэмфорд и Гарвард. А Зеленский необоснованно оскорбил его, назвав "сепаром, родившимся на Украине" (Дмитриев родом из Киева).- Ростислав Владимирович, почему с нашей стороны с Америкой сейчас разговаривают не дипломаты, а финансисты?- Нам важно не образование Дмитриева, а его образование и опыт. У него есть большой опыт дипломатических переговоров и государственной работы в самых разных отраслях. Ведь подобные консультации – вопрос комплексный.Это потом соберутся дипломаты, которые будут вести переговоры в соответствии с выданными им инструкциями. А сейчас идут консультации о том, о чем бы нам начать переговоры.Понятно, что мы хотим вести переговоры о глобальном урегулировании. Но в такой ситуации надо быстро реагировать на меняющуюся позицию оппонента. Потому что задача переговорщика заключается не в том, чтобы приехать, сказать: "Мы против" и уехать, как это часто делала Украина. Задача состоит в том, чтобы добиться сближения позиций. Для этого надо уметь видеть мир в глобальном фокусе. И далеко не у каждого профессионального дипломата есть такое качество.Более того, если бы мы посылали переговорщика в рамках "Минска" или "Стамбула", его задача была бы понятна: соглашения будут сорваны, но надо их подписать. Поэтому мы часто посылаем на них тех, кого не жалко показать по телевизору, чтобы народ их ругал. Но сейчас нам надо добиться конкретного успеха. И надо подписать такое соглашение с США, которое будет выполняться. А на переговоры о таком соглашении еще надо выйти.Даже если эти консультации закончатся ничем, потом начнутся следующие. И следующие консультации будут опираться на результаты этих. Наши впечатления. Информация, которую мы смогли собрать (о чем-то догадались, что-то заметили, что-то вынудили сказать наших оппонентов).Поэтому для таких сложных мероприятий подбирают штучных людей – толковых переговорщиков, которые при этом не будут тянуть одеяло на себя.Повторюсь, никакая дипломатическая задача не бывает простой. Если вам сказали любой ценой договориться или сорвать переговоры, вам гораздо проще. Либо вы идете на уступки, либо выдвигаете все новые требования, чтобы оппонент не выдержал и сказал: "Все, нам больше говорить не о чем". Конечно, это надо сделать так, чтобы вас невозможно было обвинить в предумышленном срыве переговоров, но это задача решаемая. А задача Дмитриева очень сложная.Ему надо договориться о том, о чем будут договариваться другие. Но это надо сделать не любой ценой. Он может и прервать консультации ("У меня нет дальнейших полномочий для обсуждения следующих тем, поэтому давайте пока разъедемся, а через некоторое время снова соберемся"). А может и не прервать, потому что его полномочия обширные. Если прервать, то надо понять, когда и зачем. Если не прервать, то надо понять, о чем дальше говорить.Да, если он договорится о чем-то неправильно, то в этом тоже не будет ничего страшного, потому что переговоры по сути начнутся только потом. Но в том то и дело, что важна еще и суть переговоров. Мы же не хотим вести переговоры только об Украине. И ему надо выйти из этого узкого коридора на более широкое пространство, не сорвав при этом консультации.При этом есть и внутренние проблемы. Народу вообще не нравятся какие-либо переговоры. А наши оппоненты будут преподносить их так, будто бы Россия все сдала. Если допустить подобный промах, это ослабит позицию Москвы в целом.То есть у Дмитриева широкий объем задач без особой конкретики. Точнее, конкретика тут только одна: надо договориться так, чтобы России это было выгодно.- На фоне этих консультаций боевые действия на Украине не прекращаются. ВС РФ осталось очистить от ВСУ лишь два населенных пункта в Курской области. Как вы считаете, будем ли мы дальше двигаться на Сумы? Если не будем, как можем использовать высвободившиеся силы?- Откуда я знаю? Пока мы ведем наступление в Сумской области с задачей, которую объявил Путин прямо по телевизору ("Подумайте о том, чтобы создать буферную зону"). Но мы же не знаем, что он сказал потом, когда камеры убрали, и что он сказал спустя пару дней после этого.Может быть, мы будем освобождать Сумскую область полностью. Может быть, будем освобождать ее не полностью. Посмотрим.Мы же с вами только что говорили о консультациях, после которых должны последовать переговоры в том числе о мире. Если эти консультации пройдут успешно, переговоры начнутся через неделю и тоже закончатся успешно, ВС РФ за неделю физически не успеют освободить Сумскую область. Мы можем во время мира освободить Сумскую область? Нет. Потому что пока мы претендуем только на те регионы, которые по Конституции входят в состав РФ.Помимо них, мы контролируем маленький кусочек Харьковской области и пару сел в Сумской области. Может быть, будем контролировать кусочек Днепропетровской области. Если начнутся переговоры о мире, мы можем эти кусочки оставить, а можем – не оставить. А если переговоры о мире начнутся тогда, когда мы освободим Сумскую и Черниговскую области или до Днепра дойдем, мы эти территории не будем отдавать, потому что ситуация будет другая.А что мы будем делать, если переговоры о мире вообще не начнутся, и войскам придется идти до Львова? Будем просто сидеть на границе, вооруженные до зубов, и печально смотреть, не нападет ли на нас Польша? А что будем делать на украинской территории? Гонять голых-босых бандеровцев? Или налаживать там нормальную жизнь?Скорее всего, будем налаживать нормальную жизнь, потому что нам нужен нормальный тыл. А если мы будем там восстанавливать инфраструктуру, зачем эти территории отдавать, если мы на них уже потратили деньги и ресурсы?И если потом какие-то переговоры о мире начнутся, мы их начнем со следующей фразы: "Знаете, о том, что когда-то была Украина, речи вообще нет. Теперь это уже Россия. У нас уже референдумы прошли вдоль и поперек".Но мы с вами не можем предсказать, как будут развиваться события. Мы можем только обсудить возможные варианты ("если будет так, то что будет потом?").- В таком случае, возможен ли какой-то вариант, когда территория Украины будет поделена между США и пророссийскими властями?- Если Россия с кем-то и будет делить Украину, то точно не с Америкой. Мы можем поделить ее с соседними государствами: Белоруссия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. Но это вопрос не столько политический, сколько военный. Потому что даже с точки зрения укрепления позиций наших дипломатов мы должны все время наступать и добивать Украину.Путин уже открыто сказал: "Будем добивать". Раньше Москва только намекала, что Украина может исчезнуть. И мы должны демонстрировать, что готовы идти до конца и Украину добить. Потому что пока даже в России не все верят, что мы к этому готовы. Тем более, за рубежом. Все-таки добивание Украины – это большая ресурсная нагрузка на Россию. Поэтому мы должны постоянно демонстрировать, что готовы это сделать. А для этого надо наступать и громить украинскую армию.Украинская армия не вечная. То, о чем я говорил еще год назад, уже говорят украинские и американские эксперты: "ВСУ находятся в таком состоянии, когда фактическое прекращение сопротивления может произойти моментально". Они могут продержаться месяц, три месяца или полгода, но год им уже никто не дает.И когда ВСУ находятся в таком состоянии, мы не можем прогнозировать: дойдет Россия за неделю до Львова или через неделю останется на прежних позициях. Потому что развал фронта может произойти внезапно. Утром ВСУ держались, а вечером наша армия прорвалась на 50 километров вперед. А от того, сколько ВСУ продержится, зависит, где мы будем и в какой срок. И успеют ли дипломаты собраться, чтобы о чем-то поговорить, или не успеют.Пока российско-американские делегации могут сидеть в Стамбуле месяц или два. Еда и питье у них есть. Но у них нет полномочий заключать мир по Украине даже между Россией и Америкой, потому что его Киев должен каким-то образом подписать. У них есть полномочия лишь разговаривать о формате переговоров между Россией и США.И даже если сейчас начнет сыпаться украинский фронт, за столом переговоров сейчас ничего решить нельзя.Да, американцы могут предложить: "Давайте срочно вызовем сюда украинскую делегацию. Пусть она подпишет чистые листы бумаги, на которых мы потом подпишем условия мирного соглашения". А украинская делегация точно приедет и подпишет этот чистый лист? Она вообще успеет выехать с Украины, прежде чем Украина кончится? А мы позволим ей это сделать? Может быть, мы в Стамбуле скажем: "Да, давайте скорее вызывать украинцев", а в это время попытаемся отрезать их от моря и не дать взлететь ни одному украинскому самолету."Сами понимаете, война. Сейчас им тяжело выбраться. Может быть, через Польшу или Румынию как-нибудь доберутся".То есть ни у США, ни у России пока нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность. Потому что и нас, и их интересует не украинская реальность, а глобальная. И в зависимости от того, кто и что кому будет уступать на глобальном ринге, формат украинского урегулирования может серьезно меняться. Скажу только одно: чем дольше идет война и чем дальше мы продвигаемся, тем больше шансов, что от Украины останутся одни воспоминания. И тем больше вероятность, что от нее не останется ничего, потому что все это будет Россией.А так Украина – это лишь одна из площадок глобального противостояния. Сейчас американцы говорят, что война с Китаем может начаться до конца этого года. Якобы они видят, что Китай собирается напасть на Тайвань. При этом они говорят, что Китай может напасть на Филиппины. А Филиппины говорят: "Да, если Китай нападет на Тайвань, он обязательно нападет на нас. Еще, возможно, что Китай нападет на Японию и Южную Корею". Япония и Южная Корея, при этом, ничего не говорят, но молчат и кивают.А я вспоминаю, что еще два года назад американцы говорили, что война с Китаем должна начаться не позже конца 2025 года, исходя из американских интересов. И сейчас почему-то, по их же оценкам, Китай до конца 2025 года якобы должен напасть на всех сразу. И я вот думаю: не готовят ли США там серьезную провокацию? Учитывая, что до конца 2025 года не так уж далеко. Осталось меньше девяти месяцев. За это время можно успеть ребенка родить.И если на Тихом океане начнется война, это серьезно поменяет расстановку сил на глобальной арене. А в какую сторону – мы не знаем. То же самое касается Украины.У нас есть одно требование: обеспечить собственную безопасность на Западном направлении. Каким образом – неважно. Разделите Украину, поглотите Украину, на Марс ее отвезите. Но наша безопасность должна быть обеспечена. А дальше мы готовы на определенные компромиссы в рамках этого требования.О других деталях украинского конфликта - в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20250408/1062391520.html

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Александр Порунов

интервью, украина, россия, сша, владимир путин, кирилл дмитриев, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", переговоры, дипломатия, китай