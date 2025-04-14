Война дронов: Леонков раскрыл, почему Европа "завязала" на Украину все мощности по производству БПЛА - 15.04.2025 Украина.ру
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Война дронов: Леонков раскрыл, почему Европа "завязала" на Украину все мощности по производству БПЛА
Война дронов: Леонков раскрыл, почему Европа "завязала" на Украину все мощности по производству БПЛА - 15.04.2025 Украина.ру
Война дронов: Леонков раскрыл, почему Европа "завязала" на Украину все мощности по производству БПЛА
Великобритания, которая подначивает Зеленского нарушать любые договоренности с Трампом, планирует увеличить количество боевых вылетов дронов до 4,5 миллионов. Все свои мощности по производству БПЛА Европа завязала на Украину. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-04-14T19:30
2025-04-15T11:02
новости
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Сейчас Украина еще может удерживать фронт за счет беспилотников, ей не нужно много пушек и танков. По подсчетам российских экспертов, в прошлом году на ЛБС украинские военные совершили более 2,5 миллионов вылетов дронов, отметил эксперт."В мировой истории еще не было конфликтов, где стороны в таком количестве использовали беспилотную авиацию и в воздухе, и на море", – добавил аналитик.Есть сведения, что Великобритания, которая подначивает Владимира Зеленского нарушать любые договоренности с президентом США Дональдом Трампом, планирует увеличить такие боевые вылеты до 4,5 миллионов, указал Леонков.Западные эксперты утверждают, что поскольку Украина не может выиграть на поле боя за счет тяжелого вооружения, то нужно объявить России террористическую войну за счет БПЛА, добавил он.То есть теперь Европа все свои мощности по производству дронов завязала на Украину, подчеркнул Леонков."Есть еще один нехороший факт: Украина собирает беспилотники в школах, где учатся дети. То есть киевский режим и прикрывается детьми, и приучает детей к этому делу. Если бы дроны собирались только на промышленных территориях, мы бы эту угрозу давно локализовали", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО и переговоров – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.
https://ukraina.ru/20250414/pobedivshaya-ukrainu-1062505491.html
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Новости
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новости, украина, европа, великобритания, трамп и зеленский, дональд трамп, бпла, беспилотники, дроны, украина.ру, британия, сво, спецоперация, война на украине
Новости, Украина, Европа, Великобритания, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, БПЛА, беспилотники, дроны, Украина.ру, Британия, СВО, Спецоперация, война на Украине

Война дронов: Леонков раскрыл, почему Европа "завязала" на Украину все мощности по производству БПЛА

19:30 14.04.2025 (обновлено: 11:02 15.04.2025)
 
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Великобритания, которая подначивает Зеленского нарушать любые договоренности с Трампом, планирует увеличить количество боевых вылетов дронов до 4,5 миллионов. Все свои мощности по производству БПЛА Европа завязала на Украину. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас Украина еще может удерживать фронт за счет беспилотников, ей не нужно много пушек и танков. По подсчетам российских экспертов, в прошлом году на ЛБС украинские военные совершили более 2,5 миллионов вылетов дронов, отметил эксперт.
"В мировой истории еще не было конфликтов, где стороны в таком количестве использовали беспилотную авиацию и в воздухе, и на море", – добавил аналитик.
Есть сведения, что Великобритания, которая подначивает Владимира Зеленского нарушать любые договоренности с президентом США Дональдом Трампом, планирует увеличить такие боевые вылеты до 4,5 миллионов, указал Леонков.
Западные эксперты утверждают, что поскольку Украина не может выиграть на поле боя за счет тяжелого вооружения, то нужно объявить России террористическую войну за счет БПЛА, добавил он.
То есть теперь Европа все свои мощности по производству дронов завязала на Украину, подчеркнул Леонков.
"Есть еще один нехороший факт: Украина собирает беспилотники в школах, где учатся дети. То есть киевский режим и прикрывается детьми, и приучает детей к этому делу. Если бы дроны собирались только на промышленных территориях, мы бы эту угрозу давно локализовали", – подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО и переговоров – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.
Елена Зеленская
14 апреля, 13:18
Победившая УкраинуВ любой войне выигрывает тот, кто меньше всех в неё вложил ресурсов и больше всех получил от неё бонусов. Поэтому США пытаются торговаться с Россией за выгодный для себя мир по итогам украинского кризиса.
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