https://ukraina.ru/20250414/pobedivshaya-ukrainu-1062505491.html

Победившая Украину

Победившая Украину - 14.04.2025 Украина.ру

Победившая Украину

В любой войне выигрывает тот, кто меньше всех в неё вложил ресурсов и больше всех получил от неё бонусов. Поэтому США пытаются торговаться с Россией за выгодный для себя мир по итогам украинского кризиса.

2025-04-14T13:18

2025-04-14T13:18

2025-04-14T13:18

мнения

владимир зеленский

россия

украина

урсула фон дер ляйен

ес

нато

альтернатива для германии (партия)

тихановский

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Украина и ЕС этот кризис проиграли однозначно. Вопрос? сможет ли Европа восстановиться в принципе, но если и сможет, процесс восстановления займёт не меньше одного-двух десятилетий. Может быть и значительно больше, но никак не меньше.Спросите, откуда я это знаю – сами европейцы рассказали. Они эту информацию уже год во всех своих СМИ регулярно публикуют. Так всё время и пишут: "Россия нападёт на ЕС и НАТО в … году". Даты плавают в зависимости от страны, дающей оценку, в основном они укладываются в промежуток между 2029 годом (Германия) и 2036 годом (Британия). То есть, по мнению европейцев, до "российского нападения" осталось 4-11 лет.Ни для кого не секрет, что если наши западные "друзья" называют точную дату "нападения" на них России, значит они считают, что именно к этому времени будут сами готовы напасть на Россию. Мы с вами прекрасно понимаем, что ни в каком 2029 году Германия к войне с Россией готова не будет – в лучшем случае немцы к этому времени только начнут приводить свои вооружённые силы в нормальный вид. "Оптимизм" берлинских планировщиков связан, во-первых, с нестабильностью правительственных коалиций, составляемых традиционным партиями, пытающимися не пустить к власти АДГ – им надо выбить из Бундестага на период своего гипотетического пребывания у власти максимальное финансирование военной сферы, чтобы иметь возможность продолжать обанкротившуюся политику конфронтации.Во-вторых, и это главное, бюргера надо хорошенько запугать, чтобы и не думал о смене власти. "Российская угроза" через десять лет этих толстокожих не проймёт – десять лет ещё прожить надо. А вот к концу десятилетия, зенит которого уже пройден, вполне. Чем больше бюргер будет бояться российских танков на улицах немецких городов, тем более покладистым он будет при урезании социальной сферы ради наращивания военного бюджета.Так что 2036 год можем смело принимать за нижнюю границу гипотетической готовности Европы к военному конфликту с Россией. Но ведь европейцы ещё не начинали готовиться. Они ещё не провели ревизию собственных возможностей, не выяснили, какая именно работающая военная промышленность у них осталась после санкционной эпопеи, приведшей ЕС к экономической катастрофе, сколько предприятий они могут создать заново с нуля, насколько они обеспечены квалифицированными рабочими и т.д. В ЕС ещё даже не знают способны ли они собрать на войну 800 миллиардов евро, о которых мечтает Урсула фон дер Ляйен.Так что, если подходить к делу реалистично, надо добавить к нижней границе несколько лет и исходить из того, что относительное экономическое восстановление Европы, при благоприятных внешних условиях, случится не раньше 2040 года, а скорее лет на пять позже. В общем, к тому времени, как Европа теоретически может оправиться от последствий своего необдуманного участия в украинской авантюре США, об украинском кризисе уже начнут забывать. Вспомните, каким далёким в середине восьмидесятых годов прошлого века казался Карибский кризис.Бонусов у Европы нет никаких, экономика серьёзно подорвана, восстановление возможно нескоро – она однозначно проиграла.Украина проиграла ещё сильнее. Хоть стаи отставных украинских политиков и вьются на всём пространстве от Москвы, до Вашингтона, пытаясь хоть от кого-нибудь получить "ярлык" на управление тем немногим, что от Украины гипотетически может остаться, но очень сомнительно, что, при всём очевидном нежелании ни России, ни тем более США (и неспособности Европы) брать на себя полную ответственность за территорию и остатки населения бывшего украинского государства, будет найден иной вариант, так как все остальные более дорогие и менее эффективные.Сама оплачивать своё существование Украина не в состоянии. Если ею будут руководить украинские политики – никогда и не будет в состоянии. Любое "независимое" украинское правительство, кто бы его ни назначил (Кремль, Белый Дом или даже рептилоиды с Нибиру) на вопрос: "Где выделенные вам деньги?" - будет с мордочкой ещё более невинной, чем недавно пытался корчить Зеленский, спрашивать: "И вправду, где деньги? Кто их видел? Да давали ли их нам вообще?" Вкладываться в украинское управление Украиной можно как в чёрную дыру – всё попавшее в руки украинских властей, уходит за горизонт событий и больше не возвращается никогда, ни в каком виде.Так что Украина проиграла больше всех – её судьбу будут решать другие страны и, при этом, исходить они будут из того, что её "проще убить, чем прокормить", то есть, если восстанавливать там что-то, то для себя, а не для каких-то независимых от здравого смысла "богов, спустившихся с небес", которым сколько ни давай, а они считают, что достойны большего.Украина проиграла себя.Сколько выиграли Россия и США (и кто из них выиграл), нам ещё предстоит оценить по итогам текущего года. Но всё надо будет иметь в виду, что прежде, чем этот бизнес (бывшая Украина) начнёт приносить прибыль, он потребует серьёзных вложений, как материальных, так и интеллектуальных ресурсов. Общую цену победы ещё предстоит соотнести с затратами, но уже сейчас можно сказать, что затраты будут достаточно велики, как бы ни развивались события.Но в украинском кризисе есть и несомненный победитель, ничего не вложивший в него, но очень много получивший. Ещё недавно мало кому известная за пределами Украины, да и на Украине-то особо не знаемая сорокасемилетняя криворожица, над которой украинцы потешались, дав ей кличку "Скумбрия", после того, как в декабре 2021 она заявила, что покупает эту рыбу по 8 гривен за килограмм, в то время, как купить её на Украине дешевле 65 гривен уже тогда было невозможно.Этот счастливый человек – Елена Владимировна Зеленская, супруга Владимира Александровича Зеленского, который всегда и во всём слушал свою умную жену. Так что нет сомнений в том, что решение баллотироваться в президенты он принял только посоветовавшись с ней.Владимир Александрович до того, как стать президентом, был хоть и достаточно пошлым, но любимым массами (массы любят пошлость), успешным комиком-миллионером. Теперь он загнанный, дёргающийся, психически неуравновешенный военный преступник, практически не имеющий шансов уйти от возмездия, так как со всеми поссорился и, после падения режима его личной диктатуры, будет никому не нужен. Ему надо будет радоваться, если вовремя попадёт в руки российских военнослужащих и сможет прожить остаток жизнь в прочной камере под надёжной охраной.Зеленский свою жизнь и своё благополучие проиграл, позарившись на слишком большой кусок, который он откусил, но проглотить не смог. Не исключено, что он сейчас потому и убивает украинцев массово, что таким образом мстит им за собственную несостоятельность.А вот у Елены Владимировны Зеленской всё в порядке. Она контролирует деньги, украденные на Украине и выведенные за границу, но она не должностное лицо – ей нельзя предъявить обвинение. Она лично не принимала никаких решений. Большую часть времени после 24 февраля 2022 года она даже на Украине отсутствовала.Вряд ли она переживает из-за превратившегося в развалину мужа, обменянного на несколько миллиардов долларов. Конечно, часть денег придётся отдать, чтобы легализовать остальное. Но даже если отдать половину, в её распоряжении всё равно останутся миллиарды. Захочет – купит себе нового (молодого) мужа или несколько сразу. Не захочет – будет играть роль безутешной вдовы (или верной жены, ждущей его из пожизненной тюрьмы) – давать, в промежутке между развлечениями, интервью, писать мемуары. Может даже политикой заняться – Тихановская, Навальная, а она чем хуже? Возглавит какую-нибудь "Директорию в изгнании" в качестве местоблюстительницы мужнего кресла.Зеленский своей свободой, украинцы своими жизнями, Европа своей экономикой, а США своим авторитетом оплатили будущую роскошную жизнь Елены Владимировны, собственные вложения которой в этот проект ограничились подержанным, ещё до президентства подсевшим на наркотики комиком, который в любом случае сточился бы лет за 10-15. Так этот процесс ускорился до 6-7 лет, но взамен Елена Владимировна получила вместо нескольких миллионов несколько миллиардов и из полной безвестности прыгнула в политический полусвет.Украинцы должны быть счастливы – соплеменница поставила рекорд халявы.Читайте также: Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, владимир зеленский, россия, украина, урсула фон дер ляйен, ес, нато, альтернатива для германии (партия), тихановский