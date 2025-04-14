"Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине
16:24 14.04.2025 (обновлено: 16:25 14.04.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
На Украине уничтожено около 100 тысяч боевиков ВСУ. Об этом 14 апреля сообщил американский телеканал CBS News во время интервью с Владимиром Зеленским
Стоит отметить, что такие данные озвучил не сам украинский политик, а телеканал, который сделал вставку со словами главы киевского режима о жертвах войны на Украине. Ранее Зеленский в интервью NBC News заявил о 46 тысячах погибших военных.
Спустя несколько часов после разгоревшихся обсуждений, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров вынужден был оправдываться за случившеюся ситуацию.
"Он [Зеленский] таких цифр не озвучивал", — сказал Никифоров украинскому изданию "Лига.net". По словам пресс-секретаря, глава киевского режима только и заявил, что народ Украины "платит самую высокую цену".
В этом же интервью Зеленский отметил, что украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. В числе его громких заявлений было и то, что территории, которые вошли в состав РФ, "в конечном итоге" вернутся Киеву. Подробности в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине.
Там же он раскритиковал США. Например, украинский политик заявил, что при администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа военная помощь Украине "практически прекратилась". Подробнее о его словах в адрес Вашингтона — в материале Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский.
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