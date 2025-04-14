https://ukraina.ru/20250414/na-voyne-pogiblo-100-tysyach-soldat-vsu-v-intervyu-zelenskogo-podnyali-temu-o-poteryakh-1062512642.html

"Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине

"Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине - 14.04.2025 Украина.ру

"Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине

На Украине уничтожено около 100 тысяч боевиков ВСУ. Об этом 14 апреля сообщил американский телеканал CBS News во время интервью с Владимиром Зеленским

2025-04-14T16:24

2025-04-14T16:24

2025-04-14T16:25

новости

украина

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993637_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_c780311addd413b2e87805d40b6dfb55.jpg

Стоит отметить, что такие данные озвучил не сам украинский политик, а телеканал, который сделал вставку со словами главы киевского режима о жертвах войны на Украине. Ранее Зеленский в интервью NBC News заявил о 46 тысячах погибших военных.Спустя несколько часов после разгоревшихся обсуждений, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров вынужден был оправдываться за случившеюся ситуацию.В этом же интервью Зеленский отметил, что украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. В числе его громких заявлений было и то, что территории, которые вошли в состав РФ, "в конечном итоге" вернутся Киеву. Подробности в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине. Там же он раскритиковал США. Например, украинский политик заявил, что при администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа военная помощь Украине "практически прекратилась". Подробнее о его словах в адрес Вашингтона — в материале Помощь Украине при Трампе "практически прекратилась", пожаловался Зеленский.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины