https://ukraina.ru/20250414/podumay-dvazhdy-natsist-dlya-chego-vsu-taurus-itogi-14-aprelya-na-ukraine-1062516675.html

"Подумай дважды, нацист", для чего ВСУ Taurus. Итоги 14 апреля на Украине

"Подумай дважды, нацист", для чего ВСУ Taurus. Итоги 14 апреля на Украине - 14.04.2025 Украина.ру

"Подумай дважды, нацист", для чего ВСУ Taurus. Итоги 14 апреля на Украине

В России отреагировали на заявление главы ХДС/ХСС Фридриха Мерца о возможности ударов немецкими ракетами по Крымскому мосту

2025-04-14T18:00

2025-04-14T18:00

2025-04-14T18:53

хроники

эксклюзив

украина

германия

крымский мост

дмитрий песков

дмитрий медведев

фридрих мерц

ес

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589770_0:61:780:500_1920x0_80_0_0_c5025dcc4997c949feff119598ede0b8.jpg

Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Тот, говоря о возможности передачи Украине немецких ракет Taurus, отметил, что Киев должен иметь возможность наносить удары по путям снабжения подразделений ВС РФ. В качестве примера Мерц привёл Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию"."Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предложил удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист", — написал Медведев на своей странице в соцсети X.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Мерца о предоставлении Украине ракет Taurus."В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины", — отметил Песков.Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале написал, что "попытки наладить поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет со стороны ФРГ не имеют ничего общего с урегулированием украинского кризиса"."Не говоря о том, что такие шаги провоцируют эскалацию и, как следствие, рост рисков глобального противостояния. Мерц становится прямым сообщником Зеленского в военных преступлениях против мирных граждан", — подчеркнул Слуцкий.Он также задал вопрос по поводу того, будет ли поддержана риторика Мерца его соратниками по коалиции."Ещё вопрос: будет ли поддержана воинствующая риторика Мерца его союзниками по формируемой правящей коалиции в лице СДПГ и того же Шольца, который на посту канцлера ФРГ последовательно блокировал подобные инициативы", — отметил Слуцкий.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине приведут к новому витку эскалации украинского военного конфликта."Заявление Мерца укладывается в канву политики верхушки европейских государств, которые сами себя накручивают, пугают, а потом строят из себя жертв. Поставка крылатых ракет Taurus приведет к новому витку эскалации военного конфликта и создаст дополнительные преграды в будущем для возобновления нормальных российско-немецких отношений", — указал Рогов в комментарии РИА Новости.По его словам, правящая верхушка Евросоюза пока не демонстрирует желания поиска мира на постукраинском пространстве, продолжая курс на развязывание более масштабного конфликта, с целью втянуть в него как можно больше государств.А вот в Европе Мерца поддержали."Каждое государство-член дает то, что оно может дать, но я думаю, что послание это очень ясно. Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя", — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.Так она ответила на вопрос журналистов о том, как в Брюсселе смотрят на такую инициативу Мерца, заявившего также о необходимости координации вопросов передачи подобного оружия с партнёрами по ЕС."Мы собираемся это обсудить, но прямо сейчас, я думаю, мы должны оказать давление на Россию", — добавила Каллас.При этом сам Мерц, рассказывая о возможности поставок ракет Taurus Украине, подчеркнул, что европейцы уже поставляют крылатые ракеты Киеву."Я всегда говорил, что пойду на это только при согласовании с европейскими партнерами. Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы делают это, американцы и подавно. Это должно быть согласовано, и если это будет согласовано, то Германия должна в этом участвовать", — указывал Мерц.Почти за неделю до его заявления командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил о том, что Крымский мост по-прежнему остаётся целью ВСУ."Конечно, мост - это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и остальные", — подчеркнул он.По его словам, для достижения успеха нужно придерживаться "информационной тишины"."А если мы говорим, что завтра мы ударим Крымский мост, то, наверное, противник об этом узнает через телевидение. Или скажем, что мы не ударим его. Ну, это же неправильно", — указал командующий ВМС Украины.Он также заявил, что ударов по Крыму не стало меньше, а могла снизиться их интенсивность."Я не проводил такую аналитику, меньше или больше. Всё работает в штатном режиме, как и на других направлениях фронта. Поэтому цели есть в Крыму и в других областях, где находится враг, конечно. Поэтому я не могу вам предоставить такой аналитики... Цели поражают. Возможно, не все известны из прессы, конечно. Видимо, интенсивность не такая большая. Видимо, это связано с важностью других направлений", — отметил Неижпапа.Таким образом, Украина почти наверняка применит полученные от Германии ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Людоедский жест британского принца и ожидание окружения Сум".

https://ukraina.ru/20250414/beschestnyy-deyatel-zelenskiy-razozlil-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-14-aprelya-1062507146.html

https://ukraina.ru/20250414/voyna-baydena-usloviya-dlya-postavki-taurus-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-aprelya-1062501805.html

https://ukraina.ru/20250413/vinovnykh-v-tragedii-v-sumakh-nazvali-poimnno-itogi-13-aprelya-na-ukraine-1062496974.html

украина

германия

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, германия, крымский мост, дмитрий песков, дмитрий медведев, фридрих мерц, ес, вооруженные силы украины