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Стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление

Стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление - 14.04.2025 Украина.ру

Стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление

Евросоюз дал указание странам Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС, не посещать парад Победы, который продет 9 мая в Москве. Об этом 14 апреля сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, утверждает украинское издание "Страна.ua"

2025-04-14T15:20

2025-04-14T15:20

2025-04-14T15:20

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Стоит напомнить, что из лидеров стран Западных Балкан, которые являются кандидатами в ЕС, о своем намерении посетить Москву публично говорил только президент Сербии Александар Вучич.На парад Победы также поедет представитель страны-члена ЕС — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако ранее он рассказывал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за общение с президентом США Дональдом Трампом. Подробности в публикации "Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии.

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новости, москва, словакия, латвия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, евросоюз, еврокомиссия