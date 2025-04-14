https://ukraina.ru/20250414/stalo-izvestno-kak-es-otseivaet-pretendentov-na-vstuplenie--1062511462.html
Стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление
Стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление - 14.04.2025 Украина.ру
Стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление
Евросоюз дал указание странам Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС, не посещать парад Победы, который продет 9 мая в Москве. Об этом 14 апреля сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, утверждает украинское издание "Страна.ua"
2025-04-14T15:20
2025-04-14T15:20
2025-04-14T15:20
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Стоит напомнить, что из лидеров стран Западных Балкан, которые являются кандидатами в ЕС, о своем намерении посетить Москву публично говорил только президент Сербии Александар Вучич.На парад Победы также поедет представитель страны-члена ЕС — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако ранее он рассказывал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за общение с президентом США Дональдом Трампом. Подробности в публикации "Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, словакия, латвия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, евросоюз, еврокомиссия
Новости, Москва, Словакия, Латвия, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия
Стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление
Евросоюз дал указание странам Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС, не посещать парад Победы, который продет 9 мая в Москве. Об этом 14 апреля сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, утверждает украинское издание "Страна.ua"
Стоит напомнить, что из лидеров стран Западных Балкан, которые являются кандидатами в ЕС, о своем намерении посетить Москву публично говорил только президент Сербии Александар Вучич.
"Вчера у нас был насыщенный вечер с ужином с западнобалканскими партнерами. Были очень четкие указания стран-членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС", – сказала Байба Браже.
На парад Победы также поедет представитель страны-члена ЕС
— премьер-министр Словакии Роберт Фицо
. Однако ранее он рассказывал, что глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен отругала его за общение с президентом США
Дональдом Трампом. Подробности в публикации "Идиот!": премьер Словакии рассказал, за что его отругала глава Еврокомиссии
.