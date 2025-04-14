https://ukraina.ru/20250414/ukrainskiy-soldat-prigovorn-k-16-godam-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1062518044.html

Украинский солдат приговорён к 16 годам за терроризм в Курской области

Украинский солдат приговорён к 16 годам за терроризм в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру

Украинский солдат приговорён к 16 годам за терроризм в Курской области

К длительному лишению свободы приговорен украинский военнослужащий, препятствовавший эвакуации мирных граждан из Кореневского района Курской области. Об этом 14 апреля сооьщил Следственный комитет России.

2025-04-14T19:11

2025-04-14T19:11

2025-04-14T19:11

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Судом были признаны достаточными собранные военными следственными органами СК РФ доказательства для вынесения приговора солдату 22 отдельной мехбригады ВСУ. Александр Панов признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Панов был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий 13 сентября 2024 года и передан следствию."Приговором суда Панову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - констатировали в следственном ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области Более полная новостная картина дня представлена в обзоре "Подумай дважды, нацист", для чего ВСУ Taurus. Итоги 14 апреля на Украине

https://ukraina.ru/20250414/vynesen-prigovor-ukrainskim-shturmovikam-za-terakty-v-kurskoy-oblasti-1062517207.html

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новости, курская область, россия, белгородская область, ск рф, приговор, кто, всу, военные преступления, мирные жители, криминал, терроризм