Украинский солдат приговорён к 16 годам за терроризм в Курской области
К длительному лишению свободы приговорен украинский военнослужащий, препятствовавший эвакуации мирных граждан из Кореневского района Курской области. Об этом 14 апреля сооьщил Следственный комитет России.
Судом были признаны достаточными собранные военными следственными органами СК РФ доказательства для вынесения приговора солдату 22 отдельной мехбригады ВСУ. Александр Панов признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года Панов незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Находясь в селе Коренево Кореневского района Курской области, Панов минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.
Панов был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий 13 сентября 2024 года и передан следствию.
"Приговором суда Панову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - констатировали в следственном ведомстве.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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