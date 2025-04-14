https://ukraina.ru/20250414/ne-pervyy-vzryv-chto-proizoshlo-v-sumakh-na-samom-dele-1062504944.html

Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле

Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле - 14.04.2025 Украина.ру

Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле

Удар по Сумам 13 апреля спровоцировал целый вал заявлений и всевозможных реакций на самом высоком уровне. Пока иностранные союзники Украины используют это для дальнейшего нагнетания антироссийской истерии, Киев смещает акцент с гибели людей на внутренние разборки, косвенно признавая свою вину за жертвы среди мирного населения

2025-04-14T12:27

2025-04-14T12:27

2025-04-14T12:27

эксклюзив

украина

россия

сумы

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

кит келлог

марьяна безуглая

ракетный удар

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Детали произошедшегоУтром в воскресенье в центре Сум раздался взрыв. Прилет ракеты (или двух, по версии Киева) был зафиксирован по расположенному там Конгресс-центру Сумского государственного университета.Практически сразу же соцсети наводнили кадры с места атаки, на которых можно видеть поврежденные здания, стоящие рядом автомобили, проезжавший в этот момент поблизости троллейбус, раненых и погибших.По обилию кадров и скорости их распространения (при действующем на Украине строгом запрете на публикацию последствий прилетов) стало понятно, что данное событие будет интерпретировано "международным сообществом" исключительно с определенной позиции.Исходя из озвученных украинской стороной данных, погибшими числятся 34 человека, из них двое детей, более 110 человек получили ранения. Украинские официальные лица называют это ударом по гражданским лицам в центре города, однако тут-то и начинаются многочисленные вопросы.Церемония с гражданскимиПервый из них заключается в том, по какой именно цели наносился ракетный удар. Понятно, что в версию о специально запущенной российской армией по мирным украинцам ракете может поверить только совсем уж зомбированной западной пропагандой обыватель.Разобраться в этом помогли сами украинские политики. Первой пролила свет на произошедшее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая постоянно публично критикует командование украинской армией."Обращение к [главкому ВСУ Александру] Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских местах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение", - написала она в соцсетях.Далее выступил скандальный мэр Конотопа, член националистической партии "Свобода" Артем Семенихин. Он в резкой форме обратился к главе Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимиру Артюху, намекая, что тот несет ответственность за гибель людей."Если ты, чучело, падла, до 18:00 не встанешь на колени и не извинишься перед людьми – я расскажу, что произошло", - заявил градоначальник.Еще более конкретным был экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук*. Как он рассказал у себя в телеграм-канале, в Конгресс-центре в момент удара происходило награждение бойцов 117-й бригады территориальной обороны (ТРО), приуроченное к седьмой годовщине ее создания.Более того, сообщил Мосийчук, Артюх и депутат от Сумской области, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко "пиарили" церемонию награждения и "собрали туда кроме воинов гражданских и детей".Глава Сумской ОВА так с заявлением и не выступил, поэтому мэр Конотопа Семенихин продолжил обвинять руководителя региона. По его словам, в Сумах в тот день действительно проходило награждение 117-й бригады, только вот военные якобы своевременно попрятались в укрытия и не пострадали, а о гражданских никто не подумал. Намеренно или нет – неизвестно.Последнее обстоятельство вызывает вопросы, так как непонятно, как могли спрятаться в бомбоубежище военнослужащие, а мирные граждане спокойно остались ждать своей участи, если они находились в одном и том же помещении. Так или иначе, налицо использование армией Украины мирного населения в качестве живого щита.Таким образом, удар наносился по скоплению украинских военных, многие из которых принимали участие во вторжении ВСУ на территорию Курской области и готовились в этот день получить за это свои награды.Это подтверждает первая официальная информация о гибели военных, появившаяся лишь на следующий день. Так, Бердичевская райадминистрация сообщила, что в результате удара в Сумах погиб бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады и командир воинской части А1476 полковник Юрий Юла.Еще один странный взрыв в СумахПрактика использования живого щита со стороны ВСУ не нова, такую преступную тактику можно было наблюдать на выставке дронов в Чернигове в августе 2023 года, по которой также прилетели российские ракеты. Можно также вспомнить подрыв Мариупольского драмтеатра, который был совершен Украиной с целью обвинения ВС РФ в атаке на мирных жителей.Тот же Семенихин в своем выступлении вспомнил мощный взрыв в Сумах 24 марта этого года, который произошел еще до объявления воздушной тревоги. Мэр намекнул, что за этим ЧП также стоят власти региона. По одной из версий, тогда в центре города взорвался склад с боеприпасами, который был оборудован посреди жилой застройки.Есть в настоящий момент и конспирологическая версия, по которой информация о сборе 117-й бригады в центре Сум была намерено слита, чтобы по этой цели был нанесен удар. Тогда в этот момент действительно на месте могли оказаться только гражданские. Цель этого все та же – обвинить РФ в военном преступлении с целью срыва мирных переговоров.Реакция ЗападаВласти Украины ожидаемо обвинили во всем Россию. Аналогичным образом поступили все союзные киевскому режиму страны.Наиболее жестко выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал к "решительным мерам" в отношении Москвы.Чуть менее резко обозначил свою позицию премьер Великобритании Кир Стармер. Он выразил мнение, что РФ должна "согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий". Похожим образом высказались и прочие западные лидеры. Несколько иначе отреагировал на произошедшее в Сумах президент США Дональд Трамп. В отличие от остальных, он не делал специальных заявлений, а коснулся этой темы отвечая на соответствующий журналистский вопрос.По его словам, ему сказали, что "они допустили ошибку". Кого он имел ввиду, американский лидер не уточнил.Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог был более категоричен. Он заявил, что атака в Сумах "переходит все границы приличия". Такая позиция Келлога лишний раз подтверждает версию о том, что он был отодвинут от переговоров Москвы и Вашингтона по Украине по причине своих проукраинских симпатий, что не устраивает Кремль.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовО том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

https://ukraina.ru/20250413/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-prints-garri-vo-lvove-i-rovenskiy-voenkom-protiv-mobilizatsii-1062489578.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сумы, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, кит келлог, марьяна безуглая, ракетный удар