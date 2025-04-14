Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле - 14.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250414/ne-pervyy-vzryv-chto-proizoshlo-v-sumakh-na-samom-dele-1062504944.html
Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле
Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле - 14.04.2025 Украина.ру
Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле
Удар по Сумам 13 апреля спровоцировал целый вал заявлений и всевозможных реакций на самом высоком уровне. Пока иностранные союзники Украины используют это для дальнейшего нагнетания антироссийской истерии, Киев смещает акцент с гибели людей на внутренние разборки, косвенно признавая свою вину за жертвы среди мирного населения
2025-04-14T12:27
2025-04-14T12:27
эксклюзив
украина
россия
сумы
игорь мосийчук
вооруженные силы украины
кит келлог
марьяна безуглая
ракетный удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0d/1062493792_0:99:1071:701_1920x0_80_0_0_53f004ed1e284d1abcc6baceb7b4c110.jpg
Детали произошедшегоУтром в воскресенье в центре Сум раздался взрыв. Прилет ракеты (или двух, по версии Киева) был зафиксирован по расположенному там Конгресс-центру Сумского государственного университета.Практически сразу же соцсети наводнили кадры с места атаки, на которых можно видеть поврежденные здания, стоящие рядом автомобили, проезжавший в этот момент поблизости троллейбус, раненых и погибших.По обилию кадров и скорости их распространения (при действующем на Украине строгом запрете на публикацию последствий прилетов) стало понятно, что данное событие будет интерпретировано "международным сообществом" исключительно с определенной позиции.Исходя из озвученных украинской стороной данных, погибшими числятся 34 человека, из них двое детей, более 110 человек получили ранения. Украинские официальные лица называют это ударом по гражданским лицам в центре города, однако тут-то и начинаются многочисленные вопросы.Церемония с гражданскимиПервый из них заключается в том, по какой именно цели наносился ракетный удар. Понятно, что в версию о специально запущенной российской армией по мирным украинцам ракете может поверить только совсем уж зомбированной западной пропагандой обыватель.Разобраться в этом помогли сами украинские политики. Первой пролила свет на произошедшее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая постоянно публично критикует командование украинской армией."Обращение к [главкому ВСУ Александру] Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских местах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение", - написала она в соцсетях.Далее выступил скандальный мэр Конотопа, член националистической партии "Свобода" Артем Семенихин. Он в резкой форме обратился к главе Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимиру Артюху, намекая, что тот несет ответственность за гибель людей."Если ты, чучело, падла, до 18:00 не встанешь на колени и не извинишься перед людьми – я расскажу, что произошло", - заявил градоначальник.Еще более конкретным был экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук*. Как он рассказал у себя в телеграм-канале, в Конгресс-центре в момент удара происходило награждение бойцов 117-й бригады территориальной обороны (ТРО), приуроченное к седьмой годовщине ее создания.Более того, сообщил Мосийчук, Артюх и депутат от Сумской области, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко "пиарили" церемонию награждения и "собрали туда кроме воинов гражданских и детей".Глава Сумской ОВА так с заявлением и не выступил, поэтому мэр Конотопа Семенихин продолжил обвинять руководителя региона. По его словам, в Сумах в тот день действительно проходило награждение 117-й бригады, только вот военные якобы своевременно попрятались в укрытия и не пострадали, а о гражданских никто не подумал. Намеренно или нет – неизвестно.Последнее обстоятельство вызывает вопросы, так как непонятно, как могли спрятаться в бомбоубежище военнослужащие, а мирные граждане спокойно остались ждать своей участи, если они находились в одном и том же помещении. Так или иначе, налицо использование армией Украины мирного населения в качестве живого щита.Таким образом, удар наносился по скоплению украинских военных, многие из которых принимали участие во вторжении ВСУ на территорию Курской области и готовились в этот день получить за это свои награды.Это подтверждает первая официальная информация о гибели военных, появившаяся лишь на следующий день. Так, Бердичевская райадминистрация сообщила, что в результате удара в Сумах погиб бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады и командир воинской части А1476 полковник Юрий Юла.Еще один странный взрыв в СумахПрактика использования живого щита со стороны ВСУ не нова, такую преступную тактику можно было наблюдать на выставке дронов в Чернигове в августе 2023 года, по которой также прилетели российские ракеты. Можно также вспомнить подрыв Мариупольского драмтеатра, который был совершен Украиной с целью обвинения ВС РФ в атаке на мирных жителей.Тот же Семенихин в своем выступлении вспомнил мощный взрыв в Сумах 24 марта этого года, который произошел еще до объявления воздушной тревоги. Мэр намекнул, что за этим ЧП также стоят власти региона. По одной из версий, тогда в центре города взорвался склад с боеприпасами, который был оборудован посреди жилой застройки.Есть в настоящий момент и конспирологическая версия, по которой информация о сборе 117-й бригады в центре Сум была намерено слита, чтобы по этой цели был нанесен удар. Тогда в этот момент действительно на месте могли оказаться только гражданские. Цель этого все та же – обвинить РФ в военном преступлении с целью срыва мирных переговоров.Реакция ЗападаВласти Украины ожидаемо обвинили во всем Россию. Аналогичным образом поступили все союзные киевскому режиму страны.Наиболее жестко выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал к "решительным мерам" в отношении Москвы.Чуть менее резко обозначил свою позицию премьер Великобритании Кир Стармер. Он выразил мнение, что РФ должна "согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий". Похожим образом высказались и прочие западные лидеры. Несколько иначе отреагировал на произошедшее в Сумах президент США Дональд Трамп. В отличие от остальных, он не делал специальных заявлений, а коснулся этой темы отвечая на соответствующий журналистский вопрос.По его словам, ему сказали, что "они допустили ошибку". Кого он имел ввиду, американский лидер не уточнил.Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог был более категоричен. Он заявил, что атака в Сумах "переходит все границы приличия". Такая позиция Келлога лишний раз подтверждает версию о том, что он был отодвинут от переговоров Москвы и Вашингтона по Украине по причине своих проукраинских симпатий, что не устраивает Кремль.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовО том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.
https://ukraina.ru/20250413/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-prints-garri-vo-lvove-i-rovenskiy-voenkom-protiv-mobilizatsii-1062489578.html
украина
россия
сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0d/1062493792_2:0:975:730_1920x0_80_0_0_96f6bed641b4caf2f33318814d1a6384.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сумы, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, кит келлог, марьяна безуглая, ракетный удар
Эксклюзив, Украина, Россия, Сумы, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины, Кит Келлог, Марьяна Безуглая, ракетный удар

Не первый взрыв: что произошло в Сумах на самом деле

12:27 14.04.2025
 
© Фото : ДСНС України / Telegramпоследствия удара по Сумам
последствия удара по Сумам - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Удар по Сумам 13 апреля спровоцировал целый вал заявлений и всевозможных реакций на самом высоком уровне. Пока иностранные союзники Украины используют это для дальнейшего нагнетания антироссийской истерии, Киев смещает акцент с гибели людей на внутренние разборки, косвенно признавая свою вину за жертвы среди мирного населения
Детали произошедшего
Утром в воскресенье в центре Сум раздался взрыв. Прилет ракеты (или двух, по версии Киева) был зафиксирован по расположенному там Конгресс-центру Сумского государственного университета.
Практически сразу же соцсети наводнили кадры с места атаки, на которых можно видеть поврежденные здания, стоящие рядом автомобили, проезжавший в этот момент поблизости троллейбус, раненых и погибших.
По обилию кадров и скорости их распространения (при действующем на Украине строгом запрете на публикацию последствий прилетов) стало понятно, что данное событие будет интерпретировано "международным сообществом" исключительно с определенной позиции.
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
Ракетный удар по Сумам 13.04.2025
Исходя из озвученных украинской стороной данных, погибшими числятся 34 человека, из них двое детей, более 110 человек получили ранения. Украинские официальные лица называют это ударом по гражданским лицам в центре города, однако тут-то и начинаются многочисленные вопросы.
Церемония с гражданскими
Первый из них заключается в том, по какой именно цели наносился ракетный удар. Понятно, что в версию о специально запущенной российской армией по мирным украинцам ракете может поверить только совсем уж зомбированной западной пропагандой обыватель.
© Фото : ДСНС України / Telegramобстановка в Сумах после удара
обстановка в Сумах после удара - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
обстановка в Сумах после удара
Разобраться в этом помогли сами украинские политики. Первой пролила свет на произошедшее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая постоянно публично критикует командование украинской армией.
"Обращение к [главкому ВСУ Александру] Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских местах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение", - написала она в соцсетях.
Далее выступил скандальный мэр Конотопа, член националистической партии "Свобода" Артем Семенихин. Он в резкой форме обратился к главе Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимиру Артюху, намекая, что тот несет ответственность за гибель людей.
"Если ты, чучело, падла, до 18:00 не встанешь на колени и не извинишься перед людьми – я расскажу, что произошло", - заявил градоначальник.
Еще более конкретным был экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук*. Как он рассказал у себя в телеграм-канале, в Конгресс-центре в момент удара происходило награждение бойцов 117-й бригады территориальной обороны (ТРО), приуроченное к седьмой годовщине ее создания.
Более того, сообщил Мосийчук, Артюх и депутат от Сумской области, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко "пиарили" церемонию награждения и "собрали туда кроме воинов гражданских и детей".
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
13 апреля, 07:04Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: принц Гарри во Львове и ровенский военком против мобилизацииРайонный военком в Ровенской области, бывший боевой офицер, откровенно рассказал о "мясных бригадах" и потерях в ВСУ, заявил, что не пустит своего сына в армию и выступил против мобилизации 18-24-летних
Глава Сумской ОВА так с заявлением и не выступил, поэтому мэр Конотопа Семенихин продолжил обвинять руководителя региона. По его словам, в Сумах в тот день действительно проходило награждение 117-й бригады, только вот военные якобы своевременно попрятались в укрытия и не пострадали, а о гражданских никто не подумал. Намеренно или нет – неизвестно.
Последнее обстоятельство вызывает вопросы, так как непонятно, как могли спрятаться в бомбоубежище военнослужащие, а мирные граждане спокойно остались ждать своей участи, если они находились в одном и том же помещении. Так или иначе, налицо использование армией Украины мирного населения в качестве живого щита.
Таким образом, удар наносился по скоплению украинских военных, многие из которых принимали участие во вторжении ВСУ на территорию Курской области и готовились в этот день получить за это свои награды.
Это подтверждает первая официальная информация о гибели военных, появившаяся лишь на следующий день. Так, Бердичевская райадминистрация сообщила, что в результате удара в Сумах погиб бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады и командир воинской части А1476 полковник Юрий Юла.
Еще один странный взрыв в Сумах
Практика использования живого щита со стороны ВСУ не нова, такую преступную тактику можно было наблюдать на выставке дронов в Чернигове в августе 2023 года, по которой также прилетели российские ракеты. Можно также вспомнить подрыв Мариупольского драмтеатра, который был совершен Украиной с целью обвинения ВС РФ в атаке на мирных жителей.
Тот же Семенихин в своем выступлении вспомнил мощный взрыв в Сумах 24 марта этого года, который произошел еще до объявления воздушной тревоги. Мэр намекнул, что за этим ЧП также стоят власти региона. По одной из версий, тогда в центре города взорвался склад с боеприпасами, который был оборудован посреди жилой застройки.
"Перед этим тоже была одна ситуация, где Артюх рассказывал о прилете ракеты якобы по городу Сумы. А на самом деле этот мерзавец просто решил что-то поставить, сложить в центре Сум, и потом что-то произошло. Об этом я расскажу отдельно", - заявил мэр Конотопа.
Есть в настоящий момент и конспирологическая версия, по которой информация о сборе 117-й бригады в центре Сум была намерено слита, чтобы по этой цели был нанесен удар. Тогда в этот момент действительно на месте могли оказаться только гражданские. Цель этого все та же – обвинить РФ в военном преступлении с целью срыва мирных переговоров.
Реакция Запада
Власти Украины ожидаемо обвинили во всем Россию. Аналогичным образом поступили все союзные киевскому режиму страны.
Наиболее жестко выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал к "решительным мерам" в отношении Москвы.
Чуть менее резко обозначил свою позицию премьер Великобритании Кир Стармер. Он выразил мнение, что РФ должна "согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий". Похожим образом высказались и прочие западные лидеры.
Несколько иначе отреагировал на произошедшее в Сумах президент США Дональд Трамп. В отличие от остальных, он не делал специальных заявлений, а коснулся этой темы отвечая на соответствующий журналистский вопрос.
По его словам, ему сказали, что "они допустили ошибку". Кого он имел ввиду, американский лидер не уточнил.
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог был более категоричен. Он заявил, что атака в Сумах "переходит все границы приличия". Такая позиция Келлога лишний раз подтверждает версию о том, что он был отодвинут от переговоров Москвы и Вашингтона по Украине по причине своих проукраинских симпатий, что не устраивает Кремль.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
О том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияСумыИгорь МосийчукВооруженные силы УкраиныКит КеллогМарьяна Безуглаяракетный удар
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
20:47Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"
20:20Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС
20:15"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов
20:00"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии
19:45ФСБ не будет писать в Телеграм: Живов о том, какой должна быть социальная реклама против мошенников
19:31"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе
19:30На каких нарративах вы сидите? Зеленский снова разозлил Трампа
19:30Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском
19:30Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов
18:51Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп
18:38ВСУ подвели под монастырь, Польша обвиняет Венгрию и ищет послевоенный гешефт. Итоги 15 апреля
18:01Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа
17:24Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу
17:07Зеленский признал ответственность украинских военных за произошедшее в Сумах
17:06Прогрессорство попаданцев и фантазии фантастов
16:00Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
15:07Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск
14:45"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве
14:40Атаки Киева выглядят цинично на фоне заявлений о мире: Захарова об ударе по Курской области
Лента новостейМолния