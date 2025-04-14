"Подумай дважды, нацист": Медведев ответил Мерцу на его предложение ударить по Крыму - 14.04.2025 Украина.ру
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"Подумай дважды, нацист": Медведев ответил Мерцу на его предложение ударить по Крыму
"Подумай дважды, нацист": Медведев ответил Мерцу на его предложение ударить по Крыму - 14.04.2025 Украина.ру
"Подумай дважды, нацист": Медведев ответил Мерцу на его предложение ударить по Крыму
Лидеру блока ХДС/ХСС, который может стать канцлером ФРГ, Фридриху Мерцу надо "подумать дважды", прежде чем предлагать наносить удары по Крымскому мосту. Об этом 14 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
2025-04-14T15:37
2025-04-14T15:37
новости
россия
германия
крымский мост
фридрих мерц
ес
дмитрий медведев
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Стоит отметить, что ранее Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине, однако указал на то, что этот шаг следует согласовать с европейскими партнерами. Подробности в публикации Война Байдена, условия для поставки Taurus.Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что слова Мерца о поставке Taurus Украине показывают, что политик является сторонником ужесточения позиций Берлина в конфликте.Европа ведет с Россией не только гонку вооружений, но воюет на других участках фронта. Так, стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление.
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новости, россия, германия, крымский мост, фридрих мерц, ес, дмитрий медведев, "taurus"
Новости, Россия, Германия, Крымский мост, Фридрих Мерц, ЕС, Дмитрий Медведев, "Taurus"

"Подумай дважды, нацист": Медведев ответил Мерцу на его предложение ударить по Крыму

15:37 14.04.2025
 
© commons.wikimedia.org / Philipp Hayer
- РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© commons.wikimedia.org / Philipp Hayer
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Лидеру блока ХДС/ХСС, который может стать канцлером ФРГ, Фридриху Мерцу надо "подумать дважды", прежде чем предлагать наносить удары по Крымскому мосту. Об этом 14 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Стоит отметить, что ранее Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине, однако указал на то, что этот шаг следует согласовать с европейскими партнерами. Подробности в публикации Война Байдена, условия для поставки Taurus.
"Кандидата в канцлеры [Германии] Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь он предлагает нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!", — считает Медведев.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что слова Мерца о поставке Taurus Украине показывают, что политик является сторонником ужесточения позиций Берлина в конфликте.
Европа ведет с Россией не только гонку вооружений, но воюет на других участках фронта. Так, стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление.
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