Венгрия шокирована предложением Еврокомиссии интегрировать экономику Украины в ЕС до вступления в союз - 14.04.2025 Украина.ру
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Венгрия шокирована предложением Еврокомиссии интегрировать экономику Украины в ЕС до вступления в союз
Венгрия шокирована предложением Еврокомиссии интегрировать экономику Украины в ЕС до вступления в союз - 14.04.2025 Украина.ру
Венгрия шокирована предложением Еврокомиссии интегрировать экономику Украины в ЕС до вступления в союз
Еврокомиссия предложила интегрировать украинскую экономику в Евросоюз до вступления этой постсоветской республики в ЕС. Об этом 14 апреля заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
2025-04-14T15:31
2025-04-14T15:36
новости
венгрия
украина
будапешт
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Представитель официального Будапешта рассказал журналистам своей страны об итогах заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге."Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок ещё до ее вступления в ЕС", - сказал Сийярто.Он подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в Евросоюз без учета мнения венгров. Он напомнил, что в Венгрии в понедельник начался всеобщий опрос населения об отношении к приему Украины в ЕС.Заявление венгерского министра приводит РИА Новости. В публикации отмечено также, что трансляцию выступления Сийярто вёл телеканал М1."Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС - ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году", - сказал Сийярто венгерским журналистам.В марте Сийярто заявлял, что конкурентоспособность экономики Евросоюза и его безопасность будут подорваны искусственным проталкиванием Украины в члены ЕС. Подробности в публикации Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии Ранее Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса о членстве Киева в НАТО
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новости, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, ес, еврокомиссия, нато, евроинтеграция, украина-ес
Новости, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС, Еврокомиссия, НАТО, евроинтеграция, Украина-ЕС

Венгрия шокирована предложением Еврокомиссии интегрировать экономику Украины в ЕС до вступления в союз

15:31 14.04.2025 (обновлено: 15:36 14.04.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Еврокомиссия предложила интегрировать украинскую экономику в Евросоюз до вступления этой постсоветской республики в ЕС. Об этом 14 апреля заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Представитель официального Будапешта рассказал журналистам своей страны об итогах заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.
"Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок ещё до ее вступления в ЕС", - сказал Сийярто.
Он подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в Евросоюз без учета мнения венгров. Он напомнил, что в Венгрии в понедельник начался всеобщий опрос населения об отношении к приему Украины в ЕС.
Заявление венгерского министра приводит РИА Новости. В публикации отмечено также, что трансляцию выступления Сийярто вёл телеканал М1.
"Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС - ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году", - сказал Сийярто венгерским журналистам.
В марте Сийярто заявлял, что конкурентоспособность экономики Евросоюза и его безопасность будут подорваны искусственным проталкиванием Украины в члены ЕС. Подробности в публикации Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии
Ранее Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса о членстве Киева в НАТО
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