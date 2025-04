https://ukraina.ru/20250414/ukraina-za-nedelyu-lyudoedskiy-zhest-britanskogo-printsa-i-ozhidanie-okruzheniya-sum-1062477448.html

Украина за неделю. Людоедский жест британского принца и ожидание окружения Сум

Украина за неделю. Людоедский жест британского принца и ожидание окружения Сум - 14.04.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Людоедский жест британского принца и ожидание окружения Сум

Переговорный процесс, так или иначе связанный с Украиной, стал главной темой прошедшей недели

2025-04-14T06:00

2025-04-14T06:00

2025-04-14T06:00

эксклюзив

украина

россия

великобритания

владимир зеленский

пит хегсет

ес

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Встречи "коалиции желающих"Сначала про условную партию войны в составе ЕС, Великобритании, Канады и собственно Украины, которая в очередной раз собралась для обсуждения дальнейшей поддержки киевского режима.Так называемая коалиция желающих до сих пор не может определиться с форматом своего участия в урегулировании на Украине. Или, наоборот, неурегулировании. В общем, прошедшее 10 апреля заседание в штаб-квартире НАТО в Брюсселе понимания этому вопросу не добавило.Встреча прошла в закрытом режиме, однако из открытой вступительной части и выступлений в кулуарах следует, что конкретики в отношении военных планов коалиции пока столь же мало.Основные задачи перечислены следующие: безопасность в воздушном пространстве, безопасность на море, безопасность на суше, обеспечение ВСУ для того, чтобы они сами стали фактором сдерживания РФ. До сих пор не понятно, какие страны все-таки готовы участвовать не на словах, а на деле.Как сообщило агентство France-Presse со ссылкой на европейских чиновников, не больше шести стран готовы отправить своих военных на Украину, известно, что это Британия, Франция и государства Прибалтики.Отмечается, что остальные колеблются и ждут, когда с позицией по Украине определятся Соединенные Штаты. Пролить свет на этот вопрос должно было заседание контактной группы в формате "Рамштайн", в котором по видеосвязи принял участие министр обороны США Питер Хегсет."Хочу сказать, с вашего позволения, что 2025 год - это критический год для войны на Украине. И это критический момент. Настала пора, чтобы наша оборонная промышленность активизировалась, и это так. Наступил момент для наших военных активизировать свои действия, и они это делают. Настал момент для того, чтобы наши правительства сделали шаг вперед, и так оно и есть. Вместе мы посылаем сигнал России и говорим Украине, что мы стоим на своем. Мы будем с вами (с Украиной -ред.) в борьбе, и мы останемся с вами в мире", - заявил министр обороны Британии Джон Хили.Один из итогов заседания – выделения рядом стран очередной помощи Киеву. Лондон, например, пообещал передать Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов).Помимо Великобритании, на Украину "скинутся" власти Нидерландов. Глава Минобороны страны Рубен Брекельманс в кулуарах заявил, что Амстердам потратит 3,5 млрд долларов на вооружение Украины. Только 150 млн выделены на совместную с Великобританией закупку американских систем ПВО Hawk (Hawkeye), еще 500 млн - на беспилотники. Таким образом голландцы выполнят просьбу Владимира Зеленского о поставке систем противовоздушной обороны."Мы объявим об этом позже, потому что сначала нам необходимо пройти процесс политического одобрения в Нидерландах", - уточнил он.Евросоюз также не останется в стороне и увеличит свою долю помощи до 21 млрд евро.Что касается США, то про их участие в этой встрече известно немного. По словам министра обороны ФРГ Борис Писториуса, его американский коллега Хегсет по видеосвязи обратился к аудитории с "интересными и правильными оценками", которые "европейцы делали с начала года и раньше". Переговоры в Турции и РоссииПока глава Пентагона Хегсет отмечался в "Рамштайне", его коллеги по американской администрации продолжили серию контактов с РФ. В Стамбуле прошел второй раунд переговоров на уровне дипломатов по нормализации работы дипмиссий двух стран."Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли", - прокомментировал результат встречи возглавлявший российскую делегацию посол России в США Александр Дарчиев.По его словам, главной целью встречи было преодоление "токсического наследия" предыдущей американской администрации в отношениях с РФ.Конкретным подтверждением конструктивного подхода Москвы и Вашингтона стал очередной обмен заключенными, который состоялся на прошлой неделе. При посредничестве ОАЭ задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров был обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину, которая имеет гражданство РФ и США.Как заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, диалог с Соединенными Штатами будет продолжен по разным направлениям, в том числе по вопросу обмена заключенными.Кроме того, в пятницу, 11 апреля, в Санкт-Петербург прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Это был уже третий его визит в Россию за последнее время. Он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Смена послаЕще одна важная новость прошедшей недели – уход Бриджит Бринк с поста посла Соединенных Штатов на Украине."Да, она возвращается домой", - подтвердили эту информацию в Госдепе.Издание The Financial Times сообщило, что дипломат имеет разногласия как с Дональдом Трампом, так и Зеленским.Американские СМИ сообщали, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем".Ранее Зеленский критиковал американское посольство. Ему не понравилось, как в дипмиссии отреагировали на удар по Кривому Рогу 5 апреля."К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция", — заявил он.Зеленский обвинил американцев в трусости."Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете", — отметил он.Тем не менее, в украинской телеграм-среде к уходу Бринк относятся настороженно. Многие полагают, что на ее место Трамп назначит человека, который будет более пристально следить за украинскими делами и за тем, куда и как расходуется западная помощь.Гарри во ЛьвовеВ четверг, 10 апреля, без предварительных анонсов на Украине побывал британский принц Гарри. Он посетил клинику во Львове, в которой лечат раненых украинских военных, сообщило издание The Telegraph.По информации СМИ, герцог Сассекский посетил Superhumans Center - ортопедическую клинику, которая занимается лечением и реабилитацией раненых украинских военнослужащих и гражданских лиц.Подчеркивается, что о визите Гарри стало известно лишь тогда, когда он покинул Украину."Никто и не сомневался, что Зеленский - агент MI6. Но зачем-то стало надо это подчеркнуть. А зачем? Потому что речь пошла о деньгах и собственности короны. Британской короны. То есть, мы видим критический момент, когда Зеленского ставят перед выбором: ты с нами или с Трампом", — прокомментировал визит принца российский политолог Марат Баширов.По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева ("Единая Россия"), визит принца Гарри на Украину можно расценивать как "людоедский жест"."Присутствие принца Гарри в госпитале вообще можно расценить как людоедский жест. Ведь именно Британия — одна из тех стран, которые буквально заставляют вести войну до последнего украинца. То есть, Гарри косвенно причастен к ранам и увечьям тех, кого он обнимал в госпитале", - заявил он РИА Новости.По мнению парламентария, появление опального принца на Украине может быть связано с внутренними раскладами в Великобритании."Дело может быть в том, что болезнь его правящего отца (короля Карла III - ред.) прогрессирует, и младшему сыну нужно проявлять международную активность в свете возможного возвращения под сень трона", - рассказал Толмачев.Сумы - приготовиться?Тем временем, на фронте у Украины продолжаются проблемы. Продолжается освобождение Курской области от ВСУ, где украинская армия еще цепляется за несколько небольших населенных пунктов.Во вторник, 8 апреля, было объявлено о взятии под контроль армией России населенного пункта Гуево. Параллельно с этим стало известно об освобождении Басовки и Журавки в Сумской области.Эти успехи породили разговоры о том, что ВС РФ могут в обозримом будущем начать операцию по окружению или частичному окружению Сум. Такую информацию распространил канал BBC со ссылкой на источники в украинском Генштабе. Утверждается, что в этом регионе Россия якобы хочет создать буферную зону.Кроме того, с 5 по 11 апреля российская армия нанесла 8 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия ВПК Украины, цеха сборки, места хранения ударных БПЛА, склады боеприпасов, а также ПВД украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Подробнее о последнем заседании "коалиции желающих" - в материале издания Украина.ру Для Украины наступил критический момент. Европа поставит Киеву оружие на €21 млрд.

https://ukraina.ru/20250411/itogi-lyustratsii-na-ukraine-korruptsiyu-ne-pobedili-no-istoriyu-perepisali---1062464908.html

украина

россия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, пит хегсет, ес, вооруженные силы украины, сво