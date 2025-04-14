https://ukraina.ru/20250414/kak-putin-i-tramp-budut-delit-mir-i-chego-ne-khvataet-ukraine--bezpalko----1062513453.html

Как Путин и Трамп будут делить мир и чего не хватает Украине — Безпалько

Как Путин и Трамп будут делить мир и чего не хватает Украине — Безпалько - 14.04.2025 Украина.ру

Как Путин и Трамп будут делить мир и чего не хватает Украине — Безпалько

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, как будет выглядеть новая разрядка,... Украина.ру, 14.04.2025

2025-04-14T16:39

2025-04-14T16:39

2025-04-14T16:39

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богдан безпалько

дональд трамп

владимир путин

украина.ру

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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, как будет выглядеть новая разрядка, почему мир скатился в новое средневековье и кто может проиграть при следующем разделе сфер влияния. 01:09 – Итоги деятельности Трампа и переезд мирового бизнеса в США; 09:37 – Новая разрядка и её последствия; 18:28 – Кто предлагает разделить Украину и насколько Зеленский зависим от США; 23:12 – Ток-шоу вместо политики. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus

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