https://ukraina.ru/20250414/kak-putin-i-tramp-budut-delit-mir-i-chego-ne-khvataet-ukraine--bezpalko----1062513453.html
Как Путин и Трамп будут делить мир и чего не хватает Украине — Безпалько
Как Путин и Трамп будут делить мир и чего не хватает Украине — Безпалько - 14.04.2025 Украина.ру
Как Путин и Трамп будут делить мир и чего не хватает Украине — Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, как будет выглядеть новая разрядка,... Украина.ру, 14.04.2025
2025-04-14T16:39
2025-04-14T16:39
2025-04-14T16:39
видео
украина
россия
сша
богдан безпалько
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, как будет выглядеть новая разрядка, почему мир скатился в новое средневековье и кто может проиграть при следующем разделе сфер влияния. 01:09 – Итоги деятельности Трампа и переезд мирового бизнеса в США; 09:37 – Новая разрядка и её последствия; 18:28 – Кто предлагает разделить Украину и насколько Зеленский зависим от США; 23:12 – Ток-шоу вместо политики. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, сша, богдан безпалько, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, США, Богдан Безпалько, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, как будет выглядеть новая разрядка, почему мир скатился в новое средневековье и кто может проиграть при следующем разделе сфер влияния.
01:09 – Итоги деятельности Трампа
и переезд мирового бизнеса в США
;
09:37 – Новая разрядка и её последствия;
18:28 – Кто предлагает разделить Украину
и насколько Зеленский
зависим от США;
23:12 – Ток-шоу вместо политики.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России
ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus