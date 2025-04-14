https://ukraina.ru/20250414/sk-rf-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-ataki-na-elektropodstantsiyu-v-kurskoy-oblasti-1062514807.html

СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на электроподстанцию в Курской области

СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на электроподстанцию в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру

СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на электроподстанцию в Курской области

Возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом вооружёнными формированиями Украины (ВФУ) электроподстанции в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России

2025-04-14T17:28

2025-04-14T17:28

2025-04-14T17:29

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Уголовное дело возбуждено главным военным следственным управлением Следственного комитета России по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)."Следствием установлено, что 12 и 13 апреля 2025 года военнослужащие ВФУ, используя беспилотные летательные аппараты, произвели целенаправленную атаку на электроподстанцию в Железногорском районе, - рассказали в СК РФ.В результате совершенного преступления, отметили в следственном ведомстве, мирные жители Железногорска и Дмитриева Железногорского района Курской области остались без электроэнергии.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению, заверили в следственном ведомстве России. Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне в новостях: За сутки ВСУ атаковали энергетику России 8 раз

https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-ne-stremitsya-k-uregulirovaniyu-miroshnik-sdelal-vyvod-posle-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov--1062503688.html

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новости, россия, курская область, ск рф, всу, кто, бпла, мирные жители, военные преступления