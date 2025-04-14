https://ukraina.ru/20250414/sk-rf-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-ataki-na-elektropodstantsiyu-v-kurskoy-oblasti-1062514807.html
СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на электроподстанцию в Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на электроподстанцию в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на электроподстанцию в Курской области
Возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом вооружёнными формированиями Украины (ВФУ) электроподстанции в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России
2025-04-14T17:28
2025-04-14T17:28
2025-04-14T17:29
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Уголовное дело возбуждено главным военным следственным управлением Следственного комитета России по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)."Следствием установлено, что 12 и 13 апреля 2025 года военнослужащие ВФУ, используя беспилотные летательные аппараты, произвели целенаправленную атаку на электроподстанцию в Железногорском районе, - рассказали в СК РФ.В результате совершенного преступления, отметили в следственном ведомстве, мирные жители Железногорска и Дмитриева Железногорского района Курской области остались без электроэнергии.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению, заверили в следственном ведомстве России. Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне в новостях: За сутки ВСУ атаковали энергетику России 8 раз
https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-ne-stremitsya-k-uregulirovaniyu-miroshnik-sdelal-vyvod-posle-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov--1062503688.html
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новости, россия, курская область, ск рф, всу, кто, бпла, мирные жители, военные преступления
Новости, Россия, Курская область, СК РФ, ВСУ, КТО, БПЛА, мирные жители, Военные преступления
СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на электроподстанцию в Курской области
17:28 14.04.2025 (обновлено: 17:29 14.04.2025)
Возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом вооружёнными формированиями Украины (ВФУ) электроподстанции в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России