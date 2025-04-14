https://ukraina.ru/20250414/sbu-i-politsiya-zaderzhali-kievskikh-podrostkov-slushavshikh-rossiyskuyu-muzyku-1062511575.html

СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку

СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку - 14.04.2025 Украина.ру

СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку

Украинские спецслужбы задержали в Киеве подростков, который слушали в общественном месте российскую музыку. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

2025-04-14T15:22

2025-04-14T15:22

2025-04-14T15:22

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"В Киеве полиция и СБУ задержала подростков, которые слушали российскую музыку на Подоле. На парней 17-20 лет составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков", - сказано в публикации.До этого в сети появилось видео, на котором женщина подходит к компании молодых людей и просит их выключить российскую музыку. На это они отреагировали громким смехом и отказом."Полиции они объяснили это тем, что были пьяные. Их заставили приносить извинения на камеру", - сообщило украинское издание.Оно опубликовало видеозапись, на которой некая женщина целенаправленно идёт к компании подростков, слушающих русскоязычный рэп.Издание также рассказало про языковой конфликт в Житомире, где агрессивная женщина в маршрутке криками и матерной лексикой довела 10-летнюю девочку до слез, угрожала сдать ее отца-военнослужащего в ТЦК из-за того, что они общались между собой на русском языке.Ранее власти Украины на республиканском и местном уровнях принимали решения о запрете использования русского языка в различных сферах. Среди первых запретов на русскоязычную музыку, включая украинских авторов и исполнителей, появился на Западной Украине.Тем не менее, 5 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию о запрете песен на русском языке заявил, что в украинском законодательстве и международных обязательствах Украины нет правовых оснований для такого рода ограничений.Ранее Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии

https://ukraina.ru/20250408/sibiga-rasskazal-obse-o-sozdanii-bolshikh-vozmozhnostey-dlya-natsmenshinstv-na-ukraine-1062392569.html

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новости, киев, украина, житомир, денис шмыгаль, сбу, культура, русскоязычные, русский язык, музыка, дискриминация, постсоветское пространство, нацполиция, русофобия