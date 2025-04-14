СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку - 14.04.2025 Украина.ру
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СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку
СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку - 14.04.2025 Украина.ру
СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку
Украинские спецслужбы задержали в Киеве подростков, который слушали в общественном месте российскую музыку. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
2025-04-14T15:22
2025-04-14T15:22
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"В Киеве полиция и СБУ задержала подростков, которые слушали российскую музыку на Подоле. На парней 17-20 лет составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков", - сказано в публикации.До этого в сети появилось видео, на котором женщина подходит к компании молодых людей и просит их выключить российскую музыку. На это они отреагировали громким смехом и отказом."Полиции они объяснили это тем, что были пьяные. Их заставили приносить извинения на камеру", - сообщило украинское издание.Оно опубликовало видеозапись, на которой некая женщина целенаправленно идёт к компании подростков, слушающих русскоязычный рэп.Издание также рассказало про языковой конфликт в Житомире, где агрессивная женщина в маршрутке криками и матерной лексикой довела 10-летнюю девочку до слез, угрожала сдать ее отца-военнослужащего в ТЦК из-за того, что они общались между собой на русском языке.Ранее власти Украины на республиканском и местном уровнях принимали решения о запрете использования русского языка в различных сферах. Среди первых запретов на русскоязычную музыку, включая украинских авторов и исполнителей, появился на Западной Украине.Тем не менее, 5 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию о запрете песен на русском языке заявил, что в украинском законодательстве и международных обязательствах Украины нет правовых оснований для такого рода ограничений.Ранее Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии
https://ukraina.ru/20250408/sibiga-rasskazal-obse-o-sozdanii-bolshikh-vozmozhnostey-dlya-natsmenshinstv-na-ukraine-1062392569.html
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новости, киев, украина, житомир, денис шмыгаль, сбу, культура, русскоязычные, русский язык, музыка, дискриминация, постсоветское пространство, нацполиция, русофобия
Новости, Киев, Украина, Житомир, Денис Шмыгаль, СБУ, культура, русскоязычные, Русский язык, музыка, дискриминация, постсоветское пространство, Нацполиция, Русофобия

СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку

15:22 14.04.2025
 
СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку
СБУ и полиция задержали киевских подростков, слушавших российскую музыку
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Украинские спецслужбы задержали в Киеве подростков, который слушали в общественном месте российскую музыку. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве полиция и СБУ задержала подростков, которые слушали российскую музыку на Подоле. На парней 17-20 лет составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков", - сказано в публикации.
До этого в сети появилось видео, на котором женщина подходит к компании молодых людей и просит их выключить российскую музыку. На это они отреагировали громким смехом и отказом.
"Полиции они объяснили это тем, что были пьяные. Их заставили приносить извинения на камеру", - сообщило украинское издание.
Оно опубликовало видеозапись, на которой некая женщина целенаправленно идёт к компании подростков, слушающих русскоязычный рэп.
Издание также рассказало про языковой конфликт в Житомире, где агрессивная женщина в маршрутке криками и матерной лексикой довела 10-летнюю девочку до слез, угрожала сдать ее отца-военнослужащего в ТЦК из-за того, что они общались между собой на русском языке.
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Ранее власти Украины на республиканском и местном уровнях принимали решения о запрете использования русского языка в различных сферах. Среди первых запретов на русскоязычную музыку, включая украинских авторов и исполнителей, появился на Западной Украине.
Тем не менее, 5 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию о запрете песен на русском языке заявил, что в украинском законодательстве и международных обязательствах Украины нет правовых оснований для такого рода ограничений.
Ранее Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии
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