https://ukraina.ru/20250414/ukrainskaya-elita-otkazalas-ot-strany-i-zanyalas-privychnym-marodrstvom-eksperty-o-proiskhodyaschem-1062499908.html

Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем

Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем - 14.04.2025 Украина.ру

Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем

В украинском экспертном сообществе созрел вопрос, кто будет населять страну после того, как война закончится. Ведь закончится же она когда-нибудь? Это тоже... Украина.ру, 14.04.2025

2025-04-14T05:38

2025-04-14T05:38

2025-04-14T05:38

эксклюзив

украина

россия

запад

руслан бортник

анатолий шарий

дональд трамп

рамштайн

кабмин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad60e11fb0fc9ec65f8c041f9cd23411.jpg

В украинском экспертном сообществе созрел вопрос, кто будет населять страну после того, как война закончится. Ведь закончится же она когда-нибудь? Это тоже вопрос, который всех интересует.Есть, конечно, сторонники вечной войны с Россией, но они, как правило, находятся далеко от полей сражений. Вообще миллионы украинцев оказались далеко от родных стен.Точных цифр нет. По данным фонда ООН в области народонаселения, с февраля 2022 года Украина потеряла восемь миллионов человек, с 2014 года потери составляют десять миллионов. Значительная часть этих людей — около семи миллионов — покинули страну. При этом средний возраст оставшихся на Украине резко вырос, это связано с оттоком молодежи.Директор украинского Института демографии Элла Либанова ранее предрекла обезлюдение Украины. По ее словам, даже "чудесное" возвращение покинувших страну людей уже не спасет ситуацию.Да и возможно ли такое "чудесное" возвращение? Даже если война закончится завтра, большинство уехавших не будут торопиться возвращаться, считают многие украинские эксперты.Так, украинский политолог Руслан Бортник считает, что верна оценка Кабмина Украины — там рассчитывают, что через полгода после завершения войны в страну вернется примерно треть беженцев, при этом столько же не вернутся уже никогда."Думаю, что цифра достаточно реалистична, 30 процентов — реалистично. Это то количество людей, которые не нашли себя за рубежом", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что в основном это украинский средний класс. А "те люди, которые побогаче или победнее — нашли"."Одни сели на социальные системы и сейчас имеют уровень дохода, уровень возможностей социальных выше, нежели в Украине. А другие просто обеспечили себе хорошую жизнь и там тоже", - пояснил Бортник. По его словам, в то же время бежавший средний класс - "часто неприкаянный… они упали по социальной лестнице очень серьезно по сравнению с тем, как они жили на Украине".Вот они-то и вернутся. А если будет долговременное и стабильное мирное соглашение, то в таких идеальных условиях удастся вернуть в страну 60 процентов уехавших, предположил Бортник. Он добавил, что в любом случае "30-40 процентов не вернем никогда"."Просто потому, что мы не можем стать новой Германией, Францией... Да и люди уже социализировались там. Многие из них мечтали уехать на Запад, довоенная социология показывала, что где-то около 20 процентов украинцев мечтали уехать на Запад. А многие там обзавелись новыми семьями, трудоустроились, получили новые жизненные перспективы. Они уже никогда не вернутся. Будут приезжать к нам на праздники", - сказал политолог.Интересно только, что это будут за праздники? Как мы уже отмечали в одном из предыдущих обзоров, близкий к Трампу американский журналист Такер Карлсон заявил, что это США воевали с Россией на территории Украины, и войну эту Америка проиграла.Но при этом Украину просто уничтожили, констатировал журналист, добавив, что эту страну теперь "заселят выходцы из стран третьего мира".Надо учитывать, что миллионы украинцев переселились в Россию, это само по себе доказывает, что войну, которую на Украине любят называть "российско-украинской", правильнее считать войной гражданской, развязанной заинтересованными силами на Западе задолго до февраля 2022 года.Напомним, что население Украины с 52 миллионов человек в 1991 году сократилось теперь до 29 миллионов (данные Украинского института будущего).Когда же война закончится? Точно сейчас никто из украинских экспертов этого не скажет. Кто-то хочет, чтобы она продолжалась как можно дольше."Ястребы", выступающие за продолжение войны, конечно, есть, но они сидят и вещают либо в киевских студиях, либо изображают патриотизм в Канаде, отметил в своем блоге покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий.Он добавил, что на Украине народ молчит по вполне понятным причинам, опасаясь репрессий за "неправильное" мнение. И все основания для таких опасений есть — "это вам не времена Януковича, доброго и глупого". На фоне этого вынужденного молчания верхи договариваются об условиях ресурсной сделки, в результате заключения которой Украина лишится всего, даже трубы — а народ "загоняют в вечную кабалу… на поколения".Эксперт напомнил, что в еще в знаменитом "плане победы" Зеленского были секретные пункты, которые, как выяснилось, включают сдачу природных богатств страны — то есть, это предлагалось еще администрации Байдена. А вот украинский народ об этом ничего не знал, подчеркнул Шарий, удивившись, зачем Киев вообще сам инициировал сдачу ресурсов — ведь и самим пригодятся же?Но удивляться нечему, большая часть украинской верхушки во время войны "занимается бесславным, старым привычным делом — мародерством", считает украинский философ Сергей Дацюк.По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "фактически эта война показала, что от этого государственного проекта, от этой страны, от этого общества, от национального представления, то есть отнесения себя к нации, большая часть элиты Украины отказалась".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Перетерпеть дураков. Очередной "Рамштайн" – беспощадный, но бессмысленный"

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, запад, руслан бортник, анатолий шарий, дональд трамп, рамштайн, кабмин, оон