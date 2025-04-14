https://ukraina.ru/20250414/ukrainskaya-elita-otkazalas-ot-strany-i-zanyalas-privychnym-marodrstvom-eksperty-o-proiskhodyaschem-1062499908.html
Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем
Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем - 14.04.2025 Украина.ру
Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем
В украинском экспертном сообществе созрел вопрос, кто будет населять страну после того, как война закончится. Ведь закончится же она когда-нибудь? Это тоже... Украина.ру, 14.04.2025
2025-04-14T05:38
2025-04-14T05:38
2025-04-14T05:38
эксклюзив
украина
россия
запад
руслан бортник
анатолий шарий
дональд трамп
рамштайн
кабмин
оон
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad60e11fb0fc9ec65f8c041f9cd23411.jpg
В украинском экспертном сообществе созрел вопрос, кто будет населять страну после того, как война закончится. Ведь закончится же она когда-нибудь? Это тоже вопрос, который всех интересует.Есть, конечно, сторонники вечной войны с Россией, но они, как правило, находятся далеко от полей сражений. Вообще миллионы украинцев оказались далеко от родных стен.Точных цифр нет. По данным фонда ООН в области народонаселения, с февраля 2022 года Украина потеряла восемь миллионов человек, с 2014 года потери составляют десять миллионов. Значительная часть этих людей — около семи миллионов — покинули страну. При этом средний возраст оставшихся на Украине резко вырос, это связано с оттоком молодежи.Директор украинского Института демографии Элла Либанова ранее предрекла обезлюдение Украины. По ее словам, даже "чудесное" возвращение покинувших страну людей уже не спасет ситуацию.Да и возможно ли такое "чудесное" возвращение? Даже если война закончится завтра, большинство уехавших не будут торопиться возвращаться, считают многие украинские эксперты.Так, украинский политолог Руслан Бортник считает, что верна оценка Кабмина Украины — там рассчитывают, что через полгода после завершения войны в страну вернется примерно треть беженцев, при этом столько же не вернутся уже никогда."Думаю, что цифра достаточно реалистична, 30 процентов — реалистично. Это то количество людей, которые не нашли себя за рубежом", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что в основном это украинский средний класс. А "те люди, которые побогаче или победнее — нашли"."Одни сели на социальные системы и сейчас имеют уровень дохода, уровень возможностей социальных выше, нежели в Украине. А другие просто обеспечили себе хорошую жизнь и там тоже", - пояснил Бортник. По его словам, в то же время бежавший средний класс - "часто неприкаянный… они упали по социальной лестнице очень серьезно по сравнению с тем, как они жили на Украине".Вот они-то и вернутся. А если будет долговременное и стабильное мирное соглашение, то в таких идеальных условиях удастся вернуть в страну 60 процентов уехавших, предположил Бортник. Он добавил, что в любом случае "30-40 процентов не вернем никогда"."Просто потому, что мы не можем стать новой Германией, Францией... Да и люди уже социализировались там. Многие из них мечтали уехать на Запад, довоенная социология показывала, что где-то около 20 процентов украинцев мечтали уехать на Запад. А многие там обзавелись новыми семьями, трудоустроились, получили новые жизненные перспективы. Они уже никогда не вернутся. Будут приезжать к нам на праздники", - сказал политолог.Интересно только, что это будут за праздники? Как мы уже отмечали в одном из предыдущих обзоров, близкий к Трампу американский журналист Такер Карлсон заявил, что это США воевали с Россией на территории Украины, и войну эту Америка проиграла.Но при этом Украину просто уничтожили, констатировал журналист, добавив, что эту страну теперь "заселят выходцы из стран третьего мира".Надо учитывать, что миллионы украинцев переселились в Россию, это само по себе доказывает, что войну, которую на Украине любят называть "российско-украинской", правильнее считать войной гражданской, развязанной заинтересованными силами на Западе задолго до февраля 2022 года.Напомним, что население Украины с 52 миллионов человек в 1991 году сократилось теперь до 29 миллионов (данные Украинского института будущего).Когда же война закончится? Точно сейчас никто из украинских экспертов этого не скажет. Кто-то хочет, чтобы она продолжалась как можно дольше."Ястребы", выступающие за продолжение войны, конечно, есть, но они сидят и вещают либо в киевских студиях, либо изображают патриотизм в Канаде, отметил в своем блоге покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий.Он добавил, что на Украине народ молчит по вполне понятным причинам, опасаясь репрессий за "неправильное" мнение. И все основания для таких опасений есть — "это вам не времена Януковича, доброго и глупого". На фоне этого вынужденного молчания верхи договариваются об условиях ресурсной сделки, в результате заключения которой Украина лишится всего, даже трубы — а народ "загоняют в вечную кабалу… на поколения".Эксперт напомнил, что в еще в знаменитом "плане победы" Зеленского были секретные пункты, которые, как выяснилось, включают сдачу природных богатств страны — то есть, это предлагалось еще администрации Байдена. А вот украинский народ об этом ничего не знал, подчеркнул Шарий, удивившись, зачем Киев вообще сам инициировал сдачу ресурсов — ведь и самим пригодятся же?Но удивляться нечему, большая часть украинской верхушки во время войны "занимается бесславным, старым привычным делом — мародерством", считает украинский философ Сергей Дацюк.По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "фактически эта война показала, что от этого государственного проекта, от этой страны, от этого общества, от национального представления, то есть отнесения себя к нации, большая часть элиты Украины отказалась".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Перетерпеть дураков. Очередной "Рамштайн" – беспощадный, но бессмысленный"
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, запад, руслан бортник, анатолий шарий, дональд трамп, рамштайн, кабмин, оон
В украинском экспертном сообществе созрел вопрос, кто будет населять страну после того, как война закончится. Ведь закончится же она когда-нибудь? Это тоже вопрос, который всех интересует.
Есть, конечно, сторонники вечной войны с Россией, но они, как правило, находятся далеко от полей сражений. Вообще миллионы украинцев оказались далеко от родных стен.
Точных цифр нет. По данным фонда ООН в области народонаселения, с февраля 2022 года Украина потеряла восемь миллионов человек, с 2014 года потери составляют десять миллионов. Значительная часть этих людей — около семи миллионов — покинули страну. При этом средний возраст оставшихся на Украине резко вырос, это связано с оттоком молодежи.
Директор украинского Института демографии Элла Либанова ранее предрекла обезлюдение Украины. По ее словам, даже "чудесное" возвращение покинувших страну людей уже не спасет ситуацию.
Да и возможно ли такое "чудесное" возвращение? Даже если война закончится завтра, большинство уехавших не будут торопиться возвращаться, считают многие украинские эксперты.
Так, украинский политолог Руслан Бортник считает, что верна оценка Кабмина Украины — там рассчитывают, что через полгода после завершения войны в страну вернется примерно треть беженцев, при этом столько же не вернутся уже никогда.
"Думаю, что цифра достаточно реалистична, 30 процентов — реалистично. Это то количество людей, которые не нашли себя за рубежом", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что в основном это украинский средний класс. А "те люди, которые побогаче или победнее — нашли".
"Одни сели на социальные системы и сейчас имеют уровень дохода, уровень возможностей социальных выше, нежели в Украине. А другие просто обеспечили себе хорошую жизнь и там тоже", - пояснил Бортник.
По его словам, в то же время бежавший средний класс - "часто неприкаянный… они упали по социальной лестнице очень серьезно по сравнению с тем, как они жили на Украине".
Вот они-то и вернутся. А если будет долговременное и стабильное мирное соглашение, то в таких идеальных условиях удастся вернуть в страну 60 процентов уехавших, предположил Бортник. Он добавил, что в любом случае "30-40 процентов не вернем никогда".
"Просто потому, что мы не можем стать новой Германией, Францией... Да и люди уже социализировались там. Многие из них мечтали уехать на Запад, довоенная социология показывала, что где-то около 20 процентов украинцев мечтали уехать на Запад. А многие там обзавелись новыми семьями, трудоустроились, получили новые жизненные перспективы. Они уже никогда не вернутся. Будут приезжать к нам на праздники", - сказал политолог.
Интересно только, что это будут за праздники? Как мы уже отмечали
в одном из предыдущих обзоров, близкий к Трампу
американский журналист Такер Карлсон
заявил, что это США воевали с Россией на территории Украины, и войну эту Америка проиграла.
Но при этом Украину просто уничтожили, констатировал журналист, добавив, что эту страну теперь "заселят выходцы из стран третьего мира".
Надо учитывать, что миллионы украинцев переселились в Россию, это само по себе доказывает, что войну, которую на Украине любят называть "российско-украинской", правильнее считать войной гражданской, развязанной заинтересованными силами на Западе задолго до февраля 2022 года.
Напомним, что население Украины с 52 миллионов человек в 1991 году сократилось теперь до 29 миллионов (данные Украинского института будущего).
Когда же война закончится? Точно сейчас никто из украинских экспертов этого не скажет. Кто-то хочет, чтобы она продолжалась как можно дольше.
"Ястребы", выступающие за продолжение войны, конечно, есть, но они сидят и вещают либо в киевских студиях, либо изображают патриотизм в Канаде, отметил в своем блоге покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий.
Он добавил, что на Украине народ молчит по вполне понятным причинам, опасаясь репрессий за "неправильное" мнение. И все основания для таких опасений есть — "это вам не времена Януковича, доброго и глупого". На фоне этого вынужденного молчания верхи договариваются об условиях ресурсной сделки, в результате заключения которой Украина лишится всего, даже трубы — а народ "загоняют в вечную кабалу… на поколения".
Эксперт напомнил, что в еще в знаменитом "плане победы" Зеленского были секретные пункты, которые, как выяснилось, включают сдачу природных богатств страны — то есть, это предлагалось еще администрации Байдена. А вот украинский народ об этом ничего не знал, подчеркнул Шарий, удивившись, зачем Киев вообще сам инициировал сдачу ресурсов — ведь и самим пригодятся же?
Но удивляться нечему, большая часть украинской верхушки во время войны "занимается бесславным, старым привычным делом — мародерством", считает украинский философ Сергей Дацюк.
По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "фактически эта война показала, что от этого государственного проекта, от этой страны, от этого общества, от национального представления, то есть отнесения себя к нации, большая часть элиты Украины отказалась".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Перетерпеть дураков. Очередной "Рамштайн" – беспощадный, но бессмысленный"