https://ukraina.ru/20250414/voenkory-raskryli-novye-podrobnosti-v-dele-ob-udarakh-vs-rf-po-sumam-1062513248.html

Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам

Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам - 14.04.2025 Украина.ру

Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам

Москва имеет на руках факты, которые подтверждают, что на пораженном в Сумах объекте была очередная "сходка" украинских военачальников с их западными коллегами. Такое заявление 14 апреля сделал глава МИД России Сергей Лавров

2025-04-14T17:27

2025-04-14T17:27

2025-04-14T17:27

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"У Москвы есть факты, подтверждающие, что на пораженном в Сумах объекте была очередная "сходка" украинских военачальников с западными коллегами. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают. "Нью-Йорк таймс" недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования", — заявил глава МИД РФ. По словам авторов "Военной хроники", заявление Лаврова резко меняет вес произошедшего, так как "это уже не просто зачистка командного состава ВСУ, а редкое официальное подтверждение удара по смешанной группе украинских и западных военных". Отмечается, что такие "сходки" — давно не новость, однако ранее визиты инструкторов, кураторов и представителей спецслужб были с неофициальной вывеской и негласной индульгенцией: "Мы здесь, но как бы не совсем". "Военные РФ нанесли удар, зная о присутствии западных офицеров, и теперь публично об этом заявляют. Это значит, что границы неприкасаемости начинают размываться. Следующий вопрос — будет ли реакция. Если в западных столицах промолчат, то это станет прецедентом, в рамках которого такие удары будут продолжены. Если же признают, но проглотят — это уже не дипломатическая слабость, это сигнал: даже в режиме "совещания в тылу" никто не в безопасности", — считают военкоры. Тем временем Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал фотографии пораженного ракетным ударом здания в Сумах, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группировки ВСУ "Северск". Стоит уточнить, что на некоторых кадрах рядом с разрушенным зданием видны автомобили, на которых присутствуют опознавательные знаки ВСУ.Накануне ВС РФ ударили двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. В результате атаки и поражения цели в городе были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ. Подробности произошедшего — в публикации Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня.

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новости, россия, украина, сумы, сергей лавров, вооруженные силы украины, вс рф