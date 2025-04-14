Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам - 14.04.2025 Украина.ру
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Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам
Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам - 14.04.2025 Украина.ру
Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам
Москва имеет на руках факты, которые подтверждают, что на пораженном в Сумах объекте была очередная "сходка" украинских военачальников с их западными коллегами. Такое заявление 14 апреля сделал глава МИД России Сергей Лавров
2025-04-14T17:27
2025-04-14T17:27
новости
россия
украина
сумы
сергей лавров
вооруженные силы украины
вс рф
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"У Москвы есть факты, подтверждающие, что на пораженном в Сумах объекте была очередная "сходка" украинских военачальников с западными коллегами. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают. "Нью-Йорк таймс" недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования", — заявил глава МИД РФ. По словам авторов "Военной хроники", заявление Лаврова резко меняет вес произошедшего, так как "это уже не просто зачистка командного состава ВСУ, а редкое официальное подтверждение удара по смешанной группе украинских и западных военных". Отмечается, что такие "сходки" — давно не новость, однако ранее визиты инструкторов, кураторов и представителей спецслужб были с неофициальной вывеской и негласной индульгенцией: "Мы здесь, но как бы не совсем". "Военные РФ нанесли удар, зная о присутствии западных офицеров, и теперь публично об этом заявляют. Это значит, что границы неприкасаемости начинают размываться. Следующий вопрос — будет ли реакция. Если в западных столицах промолчат, то это станет прецедентом, в рамках которого такие удары будут продолжены. Если же признают, но проглотят — это уже не дипломатическая слабость, это сигнал: даже в режиме "совещания в тылу" никто не в безопасности", — считают военкоры. Тем временем Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал фотографии пораженного ракетным ударом здания в Сумах, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группировки ВСУ "Северск". Стоит уточнить, что на некоторых кадрах рядом с разрушенным зданием видны автомобили, на которых присутствуют опознавательные знаки ВСУ.Накануне ВС РФ ударили двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. В результате атаки и поражения цели в городе были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ. Подробности произошедшего — в публикации Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня.
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Новости
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сумы, сергей лавров, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Сумы, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам

17:27 14.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Москва имеет на руках факты, которые подтверждают, что на пораженном в Сумах объекте была очередная "сходка" украинских военачальников с их западными коллегами. Такое заявление 14 апреля сделал глава МИД России Сергей Лавров
"У Москвы есть факты, подтверждающие, что на пораженном в Сумах объекте была очередная "сходка" украинских военачальников с западными коллегами. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают. "Нью-Йорк таймс" недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования", — заявил глава МИД РФ.
По словам авторов "Военной хроники", заявление Лаврова резко меняет вес произошедшего, так как "это уже не просто зачистка командного состава ВСУ, а редкое официальное подтверждение удара по смешанной группе украинских и западных военных".
Отмечается, что такие "сходки" — давно не новость, однако ранее визиты инструкторов, кураторов и представителей спецслужб были с неофициальной вывеской и негласной индульгенцией: "Мы здесь, но как бы не совсем".
"Военные РФ нанесли удар, зная о присутствии западных офицеров, и теперь публично об этом заявляют. Это значит, что границы неприкасаемости начинают размываться. Следующий вопрос — будет ли реакция. Если в западных столицах промолчат, то это станет прецедентом, в рамках которого такие удары будут продолжены. Если же признают, но проглотят — это уже не дипломатическая слабость, это сигнал: даже в режиме "совещания в тылу" никто не в безопасности", — считают военкоры.
Тем временем Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал фотографии пораженного ракетным ударом здания в Сумах, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группировки ВСУ "Северск". Стоит уточнить, что на некоторых кадрах рядом с разрушенным зданием видны автомобили, на которых присутствуют опознавательные знаки ВСУ.
© Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
© Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
Накануне ВС РФ ударили двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. В результате атаки и поражения цели в городе были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ. Подробности произошедшего — в публикации Минобороны заявило об ударах по Сумам: что стало известно сегодня.
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