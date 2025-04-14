Годовщина АТО: как начиналась и разгоралась необъявленная война
Решение о проведении Антитеррористической операции на Донбассе было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года. На следующий день исполняющий обязанности президента Александр Турчинов ввёл это решение в силу
Официально АТО была закончена 30 апреля 2018 года. Вместо неё началась Операция объединённых сил. Отличие заключается в том, что руководство перешло от СБУ к Генштабу, то есть "операция" официально стала войной. Интересно, что она по сей день не объявлена и не окончена.
Первый раз АТО была объявлена 19 февраля 2014 года, о чём заявил глава СБУ Александр Якименко. Это было на следующий день после масштабных столкновений на Майдане, в ходе которых погибло несколько десятков человек. Впрочем, после заключения соглашения между оппозицией и Януковичем операция была отменена.
Но вскоре к теме АТО вернулось уже новое руководство страны. 7 апреля Турчинов заявил о возможности проведения АТО в связи с событиями в Донецке, Луганске и Харькове.
6 апреля после очередного митинга протеста его участники захватили здание Донецкого облсовета и областной администрации и 7 апреля сформировали Народный Совет, который принял Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. Группа Игоря Стрелкова появилась на территории Украины только 12 апреля…
Впрочем, ещё до появления стрелковцев кандидат на пост президента Украины Пётр Порошенко заявил:
"На территории Донецкой области и на севере размещено достаточное количество вооружённых сил. Антитеррористическая операция позволяет привлечь к этим процессам и подразделения воздушно-десантные, и подразделения спецназа и порядок в области навести".
Около 9:00 утра 13 апреля 2014 года автомобиль с бойцами "Альфы" под командованием капитана Биличенко, направляющимися для охраны административных зданий в город Славянск, попал в засаду, устроенную ополченцами. Биличенко официально считается первой жертвой "российской агрессии".
Всё вроде было логично, но ещё в 9:25, когда информация о гибели Биличенко в Киев ещё не дошла, глава МВД Арсен Аваков опубликовал в "Фейсбуке"* информацию о том, что в Славянске начата АТО. То есть действия группы Биличенко осуществлялись в рамках уже начатой операции.
Поэтому то, что уже вечером состоялось заседание СНБОУ, не должно вызывать удивления — оно готовилось заранее, и события утра 13 апреля только ускорили развитие событий. СНБОУ принял секретное постановление "О неотложных мероприятиях относительно преодоления террористической угрозы и сохранения территориальной целостности Украины".
Основанием для принятия решения стал осуществлённый СБУ перехват радиопереговоров, на основании которого был сделан вывод о том, что "в Восточной части Украины происходит широкомасштабная военная агрессия Российской Федерации, осуществляемая силами разведывательно-диверсионных групп ГРУ генштаба вооруженных сил РФ".
21 ноября 2022, 04:40Два Майдана и одна война
Своё обращение к нации Турчинов начал поздравлением с Днём вхождения Господа в Иерусалим.
Далее он сообщил, что "координированные Российской Федерацией террористические отряды захватили управления внутренних дел и другие административные здания в нескольких городах Донецкой области. (…) Преступники открыли шквальный огонь, прикрываясь живым щитом из местных жителей, обманутых российской пропагандой".
Турчинов, кажется, впервые прямо указал, что "кровь пролилась на войне, которую против Украины ведет Российская Федерация. (…) Это не война между украинцами. Это искусственно созданная ситуация противостояния, которая имеет целью ослабление и уничтожение самой Украины".
Ну и, соответственно, "Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооружённых сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины".
Турчинов пообещал: "Для тех, кто не стрелял в наших силовиков, кто сложит оружие и покинет захваченные административные помещения до утра понедельника, я в подписанном указе дал гарантии неприменения против них соответствующего наказания за совершенные действия. Мы готовы рассматривать вопрос существенного расширения полномочий регионов и широкой реформы местного самоуправления, а также обновления власти на местах".
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С точки зрения законодательства всё было печально.
Даже если не останавливаться на полномочиях Турчинова, который незаконно занимал несуществующий пост, проведение АТО регулировалось законами.
В соответствии со Ст. 1 закона о борьбе с терроризмом, "антитеррористическая операция – комплекс скоординированных специальных мероприятий, направленных на предупреждение, предотвращение и пресечение террористической деятельности, освобождение заложников, обеспечения безопасности населения, обезвреживания террористов, минимизацию последствий террористической деятельности".
В соответствии с законом решение о проведении АТО принимается вовсе не СНБОУ и не президентом, а руководителем Антитеррористического центра СБУ или руководителем координационной группы соответствующего регионального органа СБУ.
Вооружённые силы к проведению АТО привлекаются только в случаях, когда террористическая угроза касается непосредственно армии или угрожает из-за пределов страны. Ничего не говорилось в законе и о привлечении к АТО гражданских лиц (добровольцев).
1 декабря 2020, 14:30Семь лет назад. Кто в Киеве в 2013-м нажал спусковой крючок гражданской войны и кто такая «третья сила»?Разгон протестующих на площади Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года послужил спусковым крючком для начала Майдана, который увенчался в феврале уже следующего, 2014-го, года государственным переворотом. СМИ твердили о покалеченных милицией детях, но на самом деле под раздачу попали совсем не студенты
Только 5 июня были приняты изменения в законодательство, которые разрешали использование армии для проведения АТО. До этого момента практически все действия Вооружённых сил и само существование добровольческих формирований были прямым нарушением закона.
Ситуация апреля 2014 года была очень сложной.
С одной стороны, очевидно, что дестабилизация на всей территории страны произошла из-за государственного переворота в Киеве и поспешных действий нового, националистически настроенного руководства страны. Очевидно также и то, что это руководство отнюдь не демонстрировало готовности к переговорам (впрочем, ещё во время обсуждения крымской проблемы Яценюк говорил о необходимости расширения автономии Крыма), да и сам их статус был неопределённым.
С другой стороны, и Юго-Восток к переговорам готов не был — местная и региональная власть утратила доверие, а народные республики только начали формироваться, причём они-то на переговоры с Киевом настроены никак не были.
Таким образом, попытка Киева навести порядок на Юго-Востоке страны силовым путём была практически неизбежной. Возможности договориться были, но обе стороны ими не воспользовались.
14 апреля 2020, 12:40«Спусковой крючок войны в Донбассе». Как начиналась «славянская экспедиция»Шесть лет назад, 14 апреля 2014 года, в Донбассе начались боевые действия. Еще раньше, в ночь на 12 апреля 2014 года, отряд Игоря Стрелкова перешел государственную границу Украины в районе Славянска. На следующий день отряд дал первый бой спецназу СБУ. После этого власти Украины объявили "АТО"
АТО и по форме, и по сути была не антитеррористической, а военной операцией против населения регионов, не поддержавших переворот в Киеве. Название АТО было использовано исключительно для того, чтобы представить киевский режим жертвой. О российской агрессии говорилось прямо, но нигде в документах она не фигурировала — с момента заседания СНБОУ по Крыму в Киеве усвоили, что Запад прямого военного конфликта с Россией не одобряет.
С другой стороны, в апреле состояние украинской армии было не лучше, чем в марте, и если бы украинское руководство было уверено во вмешательстве России, оно бы на силовые меры не пошло. Российское руководство, однако, ожидало выборов и начало действенно поддерживать республики Донбасса только после того, как был избран новый президент и стало понятно, что курс Турчинова он менять не собирается.
* Экстремистская соцсеть запрещённая в России.
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