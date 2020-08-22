Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Россию, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом 22 августа сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости

Россия не может сохранять нейтралитет в ситуации с Белоруссией - Корнилов © РИА Новости, Нина Зотина

Рябков также отметил, что российская сторона рассчитывает обсудить с замгоссекретаря попытки внешних сил повлиять на Белоруссию.

Ранее Reuters писал, что после этого Биган посетит Литву.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.