По его словам в Москву Биган прилетит на следующей неделе.
Рябков также отметил, что российская сторона рассчитывает обсудить с замгоссекретаря попытки внешних сил повлиять на Белоруссию.
Ранее Reuters писал, что после этого Биган посетит Литву.
Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.