Россия не может сохранять нейтралитет в ситуации с Белоруссией - Корнилов
Россия не может сохранять нейтралитет в ситуации с Белоруссией - Корнилов
© РИА Новости, Нина Зотина
По его словам в Москву Биган прилетит на следующей неделе.

Рябков также отметил, что российская сторона рассчитывает обсудить с замгоссекретаря попытки внешних сил повлиять на Белоруссию.

Ранее Reuters писал, что после этого Биган посетит Литву.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.