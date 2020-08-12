В Минске задержали координатора и финансиста массовых беспорядков

Координатора массовых беспорядков задержали в Минске, он управлял тремя подчиненными. Об этом 12 августа сообщил белорусский гостелеканал ОНТ

Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В свою очередь госагентство БелТа сообщило, что в районе торгового центра «Дана Молл» в Минске задержали мужчину, который может быть причастен к финансированию акций протеста в городе.

«При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков», — рассказали в МВД.

Ранее задержанный уже был судим за незаконное хранение особо опасных психотропных веществ с целью сбыта.

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. В воскресенье задержали около 3 тысяч человек, в понедельник — 2 тысячи.