Лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николай Козлов задержан около одного из избирательных участков в Минске. Об этом 9 августа сообщила пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина во время общения с журналистами

Белорусские оппозиционные ресурсы назвали время и место сбора противников Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Мария Мороз.

«Нам сообщили, что около одного из избирательных участков в Минске задержан глава ОГП Николай Козлов. Он является доверенным лицом Светланы Тихановской», — сказала Красулина.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С 4 по 8 августа избиратели могли проголосовать досрочно.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает чуть менее 80% на выборах главы государства, которые прошли 9 августа. Таковы данные экзитпола, проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО».