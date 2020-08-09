Ранее была задержана руководитель избирательного штаба Тихановской Мария Мороз.
«Нам сообщили, что около одного из избирательных участков в Минске задержан глава ОГП Николай Козлов. Он является доверенным лицом Светланы Тихановской», — сказала Красулина.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С 4 по 8 августа избиратели могли проголосовать досрочно.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает чуть менее 80% на выборах главы государства, которые прошли 9 августа. Таковы данные экзитпола, проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО».