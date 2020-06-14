«Каждая страна должна будет играть большую роль в мировой политике, чем раньше. И развитие дальше будет основываться на гармонии все больше и больше. Как было до сих пор, как говорил экс-президент Барак Обама? Мы определяем правила, а все остальные должны выполнять. Но так больше не будет», — уверен эксперт.
По его мнению, США перестает быть мировым гегемоном, которым они были с 1991 года в силу того, что не могут справиться с многочисленными проблемами в экономике, межнациональных отношениях и пандемией коронавируса.
Кедми при этом добавил, что роль коронавируса в происходящем преувеличивать все же не стоит, потому что, когда система слабеет, любое внешнее или внутреннее напряжение наносит ущерб, о чем свидетельствует война Российской империи с Японией или история Австро-Венгрии.