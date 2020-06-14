Нельзя ставить вопрос о том, чтобы какая-то страна стала мировым гегемоном после краха США. Каждая страна должна будет играть большую роль в мировой политике, чем это было раньше. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире телеканала ITON.TV

Яков Кедми объяснил, почему глобальному доминированию США в 2020 году точно придет конец © REUTERS, Lindsey Wasson

По его мнению, США перестает быть мировым гегемоном, которым они были с 1991 года в силу того, что не могут справиться с многочисленными проблемами в экономике, межнациональных отношениях и пандемией коронавируса.

Кедми при этом добавил, что роль коронавируса в происходящем преувеличивать все же не стоит, потому что, когда система слабеет, любое внешнее или внутреннее напряжение наносит ущерб, о чем свидетельствует война Российской империи с Японией или история Австро-Венгрии.