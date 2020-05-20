Участие Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) поддерживает 74% опрошенного населения в стране. Об этом свидетельствуют обнародованные 20 мая данные Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при Администрации президента страны, передает Sputnik

Прагматичный технократ Мирзиёев. Зачем Узбекистану ЕАЭС © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Результаты опроса показывают, что 74% всех опрошенных поддерживают вступление Узбекистана в ЕАЭС, 16% высказались против, нейтральными остались 4% опрошенных, 6% — затруднились ответить», — говорится в сообщении.

По данным опроса, 51% респондентов считают, что главным преимуществом участия Узбекистана в союзе является снижение цен на товары и услуги, а также повышение качества продукции вследствие улучшения конкурентной среды. Среди плюсов такого решения также были отмечены расширение экспорта отечественной продукции (24%) и улучшение условий для трудовых мигрантов (15%).

В числе основных рисков участники опроса назвали сокращение импорта из стран, не входящих в ЕАЭС (45%), рабочих мест (42%), а также доходов госбюджета (13%).

Опрос проводился в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. Были опрошены 1,3 тысячи человек. Из них 79% — мужчины и 21% — женщины. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.