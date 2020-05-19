Служба безопасности Украины прокомментировала интервью бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Об этом вечером 18 мая пресс-служба СБУ сообщила в комментарии «BBC News Украина»

«СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным», — говорится в сообщении.

Возле офиса Гордона собралась акция протеста после интервью с Игорем Стрелковым © Василий Темный, личный архив

По его словам, использование органами прокуратуры и досудебного расследования информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространенная мировая практика.

Такие интервью, по его словам, ценны дополнительными деталями.