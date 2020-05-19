«СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным», — говорится в сообщении.
Также в комментарии «Украинской правде» заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что данные о военных действиях в Донбассе, о которых рассказал Гиркин, будут детально проанализированы прокурорами и следователями.
По его словам, использование органами прокуратуры и досудебного расследования информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространенная мировая практика.
Такие интервью, по его словам, ценны дополнительными деталями.