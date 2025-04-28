https://ukraina.ru/20250428/filippo-poschital-simvolichnym-chto-tramp-zapretil-makronu-razgovarivat-s-zelenskim-v-vatikane-1062790054.html
Филиппо посчитал символичным, что Трамп запретил Макрону разговаривать с Зеленским в Ватикане
Филиппо посчитал символичным, что Трамп запретил Макрону разговаривать с Зеленским в Ватикане - 28.04.2025 Украина.ру
Филиппо посчитал символичным, что Трамп запретил Макрону разговаривать с Зеленским в Ватикане
Президент США Дональд Трамп совершил символичный жест, не допустив президента Франции Эммануэля Макрона к участию в переговорах с Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом заявил журналистам лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
2025-04-28T08:29
2025-04-28T08:29
2025-04-28T08:15
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"В Ватикане Трамп его (Макрона - ред.) буквально выгнал, он его оставил в стороне... Я вижу в этом символ, ястребов оставляют в стороне. Тех, кто абсолютно хочет помешать миру, им физически преграждают путь. Я думаю, то, что произошло вчера в соборе Святого Петра, было очень символично", - сказал Филиппо.По мнению политика, Макрон следует своей собственной повестке войны и действует из собственного "мелкого тщеславия" и в интересах своей карьеры. Кроме того, Филиппо указал на опасность европейской программы взять на себя военные компетенции и попытаться создать собственную армию.В минувшую субботу СМИ писали, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы римского Франциска. Ранее Белый дом опубликовал видео с подготовкой к переговорам американского лидера с Зеленским. На записи видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо первых двух, в зале был и Макрон. Однако в итоге осталось только два стула — для Трампа и Зеленского.Подробнее - в материале Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после на сайте Украина.ру.
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новости, ватикан, сша, франция, дональд трамп, трамп и зеленский, владимир зеленский
Новости, Ватикан, США, Франция, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский
Филиппо посчитал символичным, что Трамп запретил Макрону разговаривать с Зеленским в Ватикане
Президент США Дональд Трамп совершил символичный жест, не допустив президента Франции Эммануэля Макрона к участию в переговорах с Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом заявил журналистам лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
"В Ватикане Трамп его (Макрона - ред.) буквально выгнал, он его оставил в стороне... Я вижу в этом символ, ястребов оставляют в стороне. Тех, кто абсолютно хочет помешать миру, им физически преграждают путь. Я думаю, то, что произошло вчера в соборе Святого Петра, было очень символично", - сказал Филиппо.
По мнению политика, Макрон
следует своей собственной повестке войны и действует из собственного "мелкого тщеславия" и в интересах своей карьеры.
Кроме того, Филиппо
указал на опасность европейской программы взять на себя военные компетенции и попытаться создать собственную армию.
"Эти люди не ищут мира. Они никогда не стремились к нему в этом регионе на протяжении многих лет, и еще меньше с тех пор, как мир стал возможен", - отметил политик.
В минувшую субботу СМИ писали, что Зеленский
и Трамп
провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы римского Франциска.
Ранее Белый дом опубликовал видео с подготовкой к переговорам американского лидера с Зеленским. На записи видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо первых двух, в зале был и Макрон. Однако в итоге осталось только два стула — для Трампа и Зеленского.