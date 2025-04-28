https://ukraina.ru/20250428/sistemy-pvo-za-noch-sbili-115-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1062789415.html

Системы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над Россией

Системы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над Россией - 28.04.2025 Украина.ру

Системы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-04-28T07:15

2025-04-28T07:15

2025-04-28T07:26

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Из них 102 – над территорией Брянской области, девять над Крымом, два над Курской областью и по одному над Белгородской областью и акваторией Черного моря. перечислили в ведомстве.О других успехах россиян - в материале Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь на сайте Украина.ру.

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новости, брянская область, крым, россия, беспилотники