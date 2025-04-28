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Главное за ночь 28 апреля

Главное за ночь 28 апреля - 28.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 28 апреля

ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Украина.ру, 28.04.2025

2025-04-28T08:06

2025-04-28T08:06

2025-04-28T08:06

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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.Российские силы ПВО за ночь сбили 115 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. Дроны уничтожены и перехвачены над Брянской областью (102), Крымом (девять), Курской областью (два), Белгородской областью и акваторией Черного моря (по одному).Временные ограничения введены в аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, — Росавиация.КНДР и впредь будет поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора с Россией, — ЦТАК.Лавров поговорил по телефону с Рубио, они продолжили продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам активизировавшегося российско-американского политического диалога, — МИД.Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв в порту, — российское посольство.Об успехах россиян - в материале Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сергей лавров, украина, харьковская область, марко рубио, росавиация, мид, мчс