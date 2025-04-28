Главное за ночь 28 апреля - 28.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 28 апреля
Главное за ночь 28 апреля - 28.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 28 апреля
ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Украина.ру, 28.04.2025
2025-04-28T08:06
2025-04-28T08:06
новости
россия
сергей лавров
украина
харьковская область
марко рубио
росавиация
мид
мчс
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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.Российские силы ПВО за ночь сбили 115 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. Дроны уничтожены и перехвачены над Брянской областью (102), Крымом (девять), Курской областью (два), Белгородской областью и акваторией Черного моря (по одному).Временные ограничения введены в аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, — Росавиация.КНДР и впредь будет поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора с Россией, — ЦТАК.Лавров поговорил по телефону с Рубио, они продолжили продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам активизировавшегося российско-американского политического диалога, — МИД.Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв в порту, — российское посольство.Об успехах россиян - в материале Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей лавров, украина, харьковская область, марко рубио, росавиация, мид, мчс
Новости, Россия, Сергей Лавров, Украина, Харьковская область, Марко Рубио, Росавиация, МИД, МЧС

Главное за ночь 28 апреля

08:06 28.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Российские силы ПВО за ночь сбили 115 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. Дроны уничтожены и перехвачены над Брянской областью (102), Крымом (девять), Курской областью (два), Белгородской областью и акваторией Черного моря (по одному).
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, — Росавиация.
КНДР и впредь будет поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора с Россией, — ЦТАК.
Лавров поговорил по телефону с Рубио, они продолжили продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам активизировавшегося российско-американского политического диалога, — МИД.
Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв в порту, — российское посольство.
Об успехах россиян - в материале Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь на сайте Украина.ру.
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