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Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государства

Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государства - 28.04.2025 Украина.ру

Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государства

Нынешняя борьба промолдавских и прорумынских сил в Молдавии имеет давнюю историю. Помимо того, что молдавская государственность в принципе появилась намного раньше румынской, немалую роль в становлении молдавского этноса сыграла политика российских властей

2025-04-28T08:00

2025-04-28T08:00

2025-04-28T08:00

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26 апреля 1818 года император Александр I впервые посетил пределы недавно учреждённой в составе России Бессарабской области. В ходе того визита русский самодержец подписал первый основной закон автономного региона, очень сильно повлиявший на дальнейшее развития Пруто-Днестровья.Речь об Уставе Бессарабской области, разработанном под руководством полномочного наместника царя в регионе – генерала Алексея Бахметева. В инструкции его бессарабскому представителю указывалось, что политика в данном регионе должна находиться "в полном соответствии с тою, которую Его Императорскому Величеству было угодно принять в отношении других территорий", присоединённых к России при Александре I. Доктор истории Виктор Таки справедливо видит в этом отсылку к Великому княжеству Финляндскому и Царству Польскому, как и ожиданию, "что бессарабское дворянство сыграет ту же роль в областном управлении, которую играли польские и финские элиты в своих регионах".По сути такая директива означала, как выражались спустя столетие деятели большевистского режима, "молдаванизацию" региона. Ведь в период создания Бессарабской области иного дворянства, кроме молдавского в Днестровско-Пруто-Дунайском регионе не было. Контролировавшая к началу XIX века крупнейшие города Хотин, Бендеры, Аккерман, Измаил, Новая Килия османская знать вынуждена была ретироваться во время Русско-турецкой войны 1806-12 годов. Та же участь постигла и глав ногайских кланов, в чьей власти была Буджакская степь.Первый шаг к "молдаванизации" Днестровского-Пруто-Дунайского междуречья Александр I сделал ещё в 1807 году, распорядившись передать под контроль "молдавского Дивана", т.е. правительства Молдавского княжества "всю часть Бессарабии, которая войсками нашими занимается". Это означало, что власть молдавских административных органов впервые с XV-XVI веков распространилась за пределы центральной и северной части междуречья с небольшими городами Оргеевом, Кишинёвом, Сороками и Бельцами.Правда, по Бухарестскому договору с Турцией город Яссы, где находились центральные органы власти Молдавского княжества остался за пределами Российской империи. Это побудило Петербург издать в июле 1812 года "Временные правила" по управлению Бессарабской областью. В нём, собственно, топоним Бессарабия, применявшийся ранее лишь к южной части Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья, был распространён на весь регион.По законодательству 1812 года центральным органом власти в Бессарабии являлся Областной совет, в котором молдавские бояре имели численное преобладание над русскими чиновниками. Структура Совета напоминала устройство Дивана Молдавского княжества, так же как и местное управление.Первый гражданский губернатор Бессарабской области – этнический молдаванин Скарлат Стурза, назначая уездных исправников, подчёркивал предпочтение местных законов и обычаев над российскими. К последним разрешалось обращаться лишь в тех случаях, когда в молдавском судопроизводстве отсутствовали свои правовые нормы. Молдавский язык применялся наравне с русским в официальном делопроизводстве.Правда такая самостоятельность молдавских элит в совокупности с укоренившимися османскими административными обычаями привела к запредельному с точки зрения российских чиновников всплеску коррупции. В июне 1813 года на посту губернатора Стурзу сменил генерал-майор, хотинский комендант Иван (Иохан) Гартинг. Он был сторонником отмены автономных прав Бессарабии, унификации её законодательства и административной системы с общероссийскими нормами.Такая позиция вызвала протесты у молдавских элит, апеллировавших к Александру I. Император подписал указ, запрещавший изменять образ управления краем. А в 1816 года централизатора Гартинга сменил автономист Бахметев, возглавивший разработку, как выражались современники, бессарабской конституции.Данный документ в апреле 1818 года в присутствии бессарабско-молдавской знати и подписал российский самодержец. Согласно Уставу Бессарабской области, центральным органом управления регионом становился Верховный совет. Из 11 его членов шестеро избирались от местного благородного сословия. Бессарабские дворяне избирали также и уездное управление.Стремление Бахметева сохранить применение молдавского языка лишь в гражданском судопроизводстве привело к подаче императору прошения депутатов бессарабского высшего сословия о сохранении молдавского языка. В результате Александр I распорядился, чтобы "по распорядительной части все объявления, предписания и обнародования... имеют быть написаны по-русски и по-молдавски". Молдавский язык надлежало использовать и в рамках уголовного процесса. Правда, последний должен был впредь вестись на основе общероссийского законодательства.Примечательно и то, что в качестве регионального герба Бессарабской области в ноябре 1817 года Александр I с подачи своего наместника в регионе утвердил комбинацию символов империи (двухглавого орла) и Молдавского княжества ("Воловью голову в прямом виде"). Тем самым приоритет молдавской знати в политической системе Бессарабии был закреплён и в символической форме.Безусловно такая промолдавская политика имела под собой вполне прагматичные основания. На момент присоединения к Российской империи междуречье Днестра, Прута и Дуная представляло собой малолюдный регион – всего от 200 до 334 тысяч человек. Численность собственно молдаван в нём оценивается в 150-160 тысяч человек (32 тысячи тяглых дворов).Для надёжного закрепления за империей новосозданной провинции важно было заселить её лояльным России населением. Александр I в этом контексте стал воплощать идеи по переселению в юго-западные пределы Российской империи православных молдаван, которые вынашивал ещё Пётр I, а реализовывали Елизавета Петровна и Екатерина II. Последняя, к примеру, распорядилась привлекать в бывшую Очаковскую область молдавских бояр с их крестьянами "наипаче вблизи границ молдавских, для удобнейшего населения оных". При этом "молдавских и волошеских бояр и чиновников" рекомендовалось активно назначать на административные должности.Молдаване составляли очень весомую часть широкого потока переселенцев, хлынувшем в Бессарабию из османских владений после заключения Бухарестского трактата. По данным Всероссийской переписи населения 1897 года в Бессарабской губернии проживало уже почти 921 тысяча молдаван (47,58% всего населения). В их среде сохранялось молдавское самосознание даже после того как их собратья, проживавшие к западу от реки Прут стали румынскими подданными и сменили идентичность на румынскую.Так что предпосылки к провозглашению в декабре 1917 года Молдавской Демократической Республики как "равноправного члена в составе единой Федеративной Российской Демократической Республики" начали закладываться ещё при Александре I.Утверждённый им устав Бессарабской области действовал до 1828 года поспособствовав консолидации молдавской элиты в регионе. А в июне 1914 года "в память столетнего" присоединения Днестровско-Пруто-Дунайского региона к России в Кишинёве был торжественно открыт памятник Александру I. В рекордно короткие сроки на его создание собрали 120 тысяч рублей частных пожертвований.Бронзовую фигуру императора установили на гранитном постаменте. Монумент украшал также бронзовый горельеф, изображавший двух женщин: Россию, принявшую в свои объятия Молдавию. Над горельефом был размещён бронзовый орёл, осенявший своими крыльями обе женские фигуры.Памятник Александру I простоял в центре Кишинёва до 1918 года, когда был снесён по решению румынских властей. Как полагает известный кишинёвский краевед Юрий Швец, оккупационная администрация опасалась, что монумент императору может стать символом сопротивления горожан и источником беспорядковЕго доставили на хранение в военный музей Бухареста. С тех пор власти Союза ССР, Молдавской Республики и Российской Федерации судьбой этого величественного памятника российскому императору-молдавофилу не интересовались.

https://ukraina.ru/20240529/1023709341.html

https://ukraina.ru/20241023/1058281890.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, бессарабия, российская империя, молдавия, памятник, xix век, автономия