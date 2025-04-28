Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государства - 28.04.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250428/moldavofil-aleksandr-i-kak-v-rossiyskoy-imperii-sozdavalis-predposylki-moldavskogo-gosudarstva-1062785771.html
Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государства
Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государства - 28.04.2025 Украина.ру
Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государства
Нынешняя борьба промолдавских и прорумынских сил в Молдавии имеет давнюю историю. Помимо того, что молдавская государственность в принципе появилась намного раньше румынской, немалую роль в становлении молдавского этноса сыграла политика российских властей
2025-04-28T08:00
2025-04-28T08:00
история
история
история новороссии
бессарабия
российская империя
молдавия
памятник
xix век
автономия
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26 апреля 1818 года император Александр I впервые посетил пределы недавно учреждённой в составе России Бессарабской области. В ходе того визита русский самодержец подписал первый основной закон автономного региона, очень сильно повлиявший на дальнейшее развития Пруто-Днестровья.Речь об Уставе Бессарабской области, разработанном под руководством полномочного наместника царя в регионе – генерала Алексея Бахметева. В инструкции его бессарабскому представителю указывалось, что политика в данном регионе должна находиться "в полном соответствии с тою, которую Его Императорскому Величеству было угодно принять в отношении других территорий", присоединённых к России при Александре I. Доктор истории Виктор Таки справедливо видит в этом отсылку к Великому княжеству Финляндскому и Царству Польскому, как и ожиданию, "что бессарабское дворянство сыграет ту же роль в областном управлении, которую играли польские и финские элиты в своих регионах".По сути такая директива означала, как выражались спустя столетие деятели большевистского режима, "молдаванизацию" региона. Ведь в период создания Бессарабской области иного дворянства, кроме молдавского в Днестровско-Пруто-Дунайском регионе не было. Контролировавшая к началу XIX века крупнейшие города Хотин, Бендеры, Аккерман, Измаил, Новая Килия османская знать вынуждена была ретироваться во время Русско-турецкой войны 1806-12 годов. Та же участь постигла и глав ногайских кланов, в чьей власти была Буджакская степь.Первый шаг к "молдаванизации" Днестровского-Пруто-Дунайского междуречья Александр I сделал ещё в 1807 году, распорядившись передать под контроль "молдавского Дивана", т.е. правительства Молдавского княжества "всю часть Бессарабии, которая войсками нашими занимается". Это означало, что власть молдавских административных органов впервые с XV-XVI веков распространилась за пределы центральной и северной части междуречья с небольшими городами Оргеевом, Кишинёвом, Сороками и Бельцами.Правда, по Бухарестскому договору с Турцией город Яссы, где находились центральные органы власти Молдавского княжества остался за пределами Российской империи. Это побудило Петербург издать в июле 1812 года "Временные правила" по управлению Бессарабской областью. В нём, собственно, топоним Бессарабия, применявшийся ранее лишь к южной части Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья, был распространён на весь регион.По законодательству 1812 года центральным органом власти в Бессарабии являлся Областной совет, в котором молдавские бояре имели численное преобладание над русскими чиновниками. Структура Совета напоминала устройство Дивана Молдавского княжества, так же как и местное управление.Первый гражданский губернатор Бессарабской области – этнический молдаванин Скарлат Стурза, назначая уездных исправников, подчёркивал предпочтение местных законов и обычаев над российскими. К последним разрешалось обращаться лишь в тех случаях, когда в молдавском судопроизводстве отсутствовали свои правовые нормы. Молдавский язык применялся наравне с русским в официальном делопроизводстве.Правда такая самостоятельность молдавских элит в совокупности с укоренившимися османскими административными обычаями привела к запредельному с точки зрения российских чиновников всплеску коррупции. В июне 1813 года на посту губернатора Стурзу сменил генерал-майор, хотинский комендант Иван (Иохан) Гартинг. Он был сторонником отмены автономных прав Бессарабии, унификации её законодательства и административной системы с общероссийскими нормами.Такая позиция вызвала протесты у молдавских элит, апеллировавших к Александру I. Император подписал указ, запрещавший изменять образ управления краем. А в 1816 года централизатора Гартинга сменил автономист Бахметев, возглавивший разработку, как выражались современники, бессарабской конституции.Данный документ в апреле 1818 года в присутствии бессарабско-молдавской знати и подписал российский самодержец. Согласно Уставу Бессарабской области, центральным органом управления регионом становился Верховный совет. Из 11 его членов шестеро избирались от местного благородного сословия. Бессарабские дворяне избирали также и уездное управление.Стремление Бахметева сохранить применение молдавского языка лишь в гражданском судопроизводстве привело к подаче императору прошения депутатов бессарабского высшего сословия о сохранении молдавского языка. В результате Александр I распорядился, чтобы "по распорядительной части все объявления, предписания и обнародования... имеют быть написаны по-русски и по-молдавски". Молдавский язык надлежало использовать и в рамках уголовного процесса. Правда, последний должен был впредь вестись на основе общероссийского законодательства.Примечательно и то, что в качестве регионального герба Бессарабской области в ноябре 1817 года Александр I с подачи своего наместника в регионе утвердил комбинацию символов империи (двухглавого орла) и Молдавского княжества ("Воловью голову в прямом виде"). Тем самым приоритет молдавской знати в политической системе Бессарабии был закреплён и в символической форме.Безусловно такая промолдавская политика имела под собой вполне прагматичные основания. На момент присоединения к Российской империи междуречье Днестра, Прута и Дуная представляло собой малолюдный регион – всего от 200 до 334 тысяч человек. Численность собственно молдаван в нём оценивается в 150-160 тысяч человек (32 тысячи тяглых дворов).Для надёжного закрепления за империей новосозданной провинции важно было заселить её лояльным России населением. Александр I в этом контексте стал воплощать идеи по переселению в юго-западные пределы Российской империи православных молдаван, которые вынашивал ещё Пётр I, а реализовывали Елизавета Петровна и Екатерина II. Последняя, к примеру, распорядилась привлекать в бывшую Очаковскую область молдавских бояр с их крестьянами "наипаче вблизи границ молдавских, для удобнейшего населения оных". При этом "молдавских и волошеских бояр и чиновников" рекомендовалось активно назначать на административные должности.Молдаване составляли очень весомую часть широкого потока переселенцев, хлынувшем в Бессарабию из османских владений после заключения Бухарестского трактата. По данным Всероссийской переписи населения 1897 года в Бессарабской губернии проживало уже почти 921 тысяча молдаван (47,58% всего населения). В их среде сохранялось молдавское самосознание даже после того как их собратья, проживавшие к западу от реки Прут стали румынскими подданными и сменили идентичность на румынскую.Так что предпосылки к провозглашению в декабре 1917 года Молдавской Демократической Республики как "равноправного члена в составе единой Федеративной Российской Демократической Республики" начали закладываться ещё при Александре I.Утверждённый им устав Бессарабской области действовал до 1828 года поспособствовав консолидации молдавской элиты в регионе. А в июне 1914 года "в память столетнего" присоединения Днестровско-Пруто-Дунайского региона к России в Кишинёве был торжественно открыт памятник Александру I. В рекордно короткие сроки на его создание собрали 120 тысяч рублей частных пожертвований.Бронзовую фигуру императора установили на гранитном постаменте. Монумент украшал также бронзовый горельеф, изображавший двух женщин: Россию, принявшую в свои объятия Молдавию. Над горельефом был размещён бронзовый орёл, осенявший своими крыльями обе женские фигуры.Памятник Александру I простоял в центре Кишинёва до 1918 года, когда был снесён по решению румынских властей. Как полагает известный кишинёвский краевед Юрий Швец, оккупационная администрация опасалась, что монумент императору может стать символом сопротивления горожан и источником беспорядковЕго доставили на хранение в военный музей Бухареста. С тех пор власти Союза ССР, Молдавской Республики и Российской Федерации судьбой этого величественного памятника российскому императору-молдавофилу не интересовались.
https://ukraina.ru/20240529/1023709341.html
https://ukraina.ru/20241023/1058281890.html
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бессарабия
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история новороссии, бессарабия, российская империя, молдавия, памятник, xix век, автономия
История, История, история Новороссии, Бессарабия, Российская империя, Молдавия, памятник, XIX век, автономия

Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государства

08:00 28.04.2025
 
Церемония открытия памятника Александру I в Кишинёве 3 июня 1914 года. На снимке — император Николай II.
Церемония открытия памятника Александру I в Кишинёве 3 июня 1914 года. На снимке — император Николай II.
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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Нынешняя борьба промолдавских и прорумынских сил в Молдавии имеет давнюю историю. Помимо того, что молдавская государственность в принципе появилась намного раньше румынской, немалую роль в становлении молдавского этноса сыграла политика российских властей
26 апреля 1818 года император Александр I впервые посетил пределы недавно учреждённой в составе России Бессарабской области. В ходе того визита русский самодержец подписал первый основной закон автономного региона, очень сильно повлиявший на дальнейшее развития Пруто-Днестровья.
Речь об Уставе Бессарабской области, разработанном под руководством полномочного наместника царя в регионе – генерала Алексея Бахметева. В инструкции его бессарабскому представителю указывалось, что политика в данном регионе должна находиться "в полном соответствии с тою, которую Его Императорскому Величеству было угодно принять в отношении других территорий", присоединённых к России при Александре I. Доктор истории Виктор Таки справедливо видит в этом отсылку к Великому княжеству Финляндскому и Царству Польскому, как и ожиданию, "что бессарабское дворянство сыграет ту же роль в областном управлении, которую играли польские и финские элиты в своих регионах".
По сути такая директива означала, как выражались спустя столетие деятели большевистского режима, "молдаванизацию" региона. Ведь в период создания Бессарабской области иного дворянства, кроме молдавского в Днестровско-Пруто-Дунайском регионе не было. Контролировавшая к началу XIX века крупнейшие города Хотин, Бендеры, Аккерман, Измаил, Новая Килия османская знать вынуждена была ретироваться во время Русско-турецкой войны 1806-12 годов. Та же участь постигла и глав ногайских кланов, в чьей власти была Буджакская степь.
Первый шаг к "молдаванизации" Днестровского-Пруто-Дунайского междуречья Александр I сделал ещё в 1807 году, распорядившись передать под контроль "молдавского Дивана", т.е. правительства Молдавского княжества "всю часть Бессарабии, которая войсками нашими занимается". Это означало, что власть молдавских административных органов впервые с XV-XVI веков распространилась за пределы центральной и северной части междуречья с небольшими городами Оргеевом, Кишинёвом, Сороками и Бельцами.
Правда, по Бухарестскому договору с Турцией город Яссы, где находились центральные органы власти Молдавского княжества остался за пределами Российской империи. Это побудило Петербург издать в июле 1812 года "Временные правила" по управлению Бессарабской областью. В нём, собственно, топоним Бессарабия, применявшийся ранее лишь к южной части Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья, был распространён на весь регион.
Михаил Кутузов
29 мая 2024, 07:06История
Присоединение Бессарабии: Кутузов как полководец и дипломатБухарестский мирный договор между Россией и Османской империей был заключён 28 мая 1812 года. По итогам этого мира Стамбул пошёл на беспрецедентные территориальные потери, навсегда утратив важные форпосты в Восточной Европе, а Российская империя приросла новыми территориями
По законодательству 1812 года центральным органом власти в Бессарабии являлся Областной совет, в котором молдавские бояре имели численное преобладание над русскими чиновниками. Структура Совета напоминала устройство Дивана Молдавского княжества, так же как и местное управление.
Первый гражданский губернатор Бессарабской области – этнический молдаванин Скарлат Стурза, назначая уездных исправников, подчёркивал предпочтение местных законов и обычаев над российскими. К последним разрешалось обращаться лишь в тех случаях, когда в молдавском судопроизводстве отсутствовали свои правовые нормы. Молдавский язык применялся наравне с русским в официальном делопроизводстве.
Правда такая самостоятельность молдавских элит в совокупности с укоренившимися османскими административными обычаями привела к запредельному с точки зрения российских чиновников всплеску коррупции. В июне 1813 года на посту губернатора Стурзу сменил генерал-майор, хотинский комендант Иван (Иохан) Гартинг. Он был сторонником отмены автономных прав Бессарабии, унификации её законодательства и административной системы с общероссийскими нормами.
Такая позиция вызвала протесты у молдавских элит, апеллировавших к Александру I. Император подписал указ, запрещавший изменять образ управления краем. А в 1816 года централизатора Гартинга сменил автономист Бахметев, возглавивший разработку, как выражались современники, бессарабской конституции.
Данный документ в апреле 1818 года в присутствии бессарабско-молдавской знати и подписал российский самодержец. Согласно Уставу Бессарабской области, центральным органом управления регионом становился Верховный совет. Из 11 его членов шестеро избирались от местного благородного сословия. Бессарабские дворяне избирали также и уездное управление.
Герб Бессарабской губернии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
23 октября 2024, 08:00История
"Президенты" российской Бессарабии: в чём их отличие от современных президентов-евроинтеграторов20 октября 2024 года в Молдавии состоялись выборы президента, совмещённые с референдумом о евроинтегарции. Огромный объем фальсификаций (прежде всего – за счёт молдаван, выехавших в Европу) позволил властям принять решение о вступлении в ЕС, а непопулярная Майя Санду получает более 45%. Удивительно, но при деспотизме все было демократичнее…
Стремление Бахметева сохранить применение молдавского языка лишь в гражданском судопроизводстве привело к подаче императору прошения депутатов бессарабского высшего сословия о сохранении молдавского языка. В результате Александр I распорядился, чтобы "по распорядительной части все объявления, предписания и обнародования... имеют быть написаны по-русски и по-молдавски". Молдавский язык надлежало использовать и в рамках уголовного процесса. Правда, последний должен был впредь вестись на основе общероссийского законодательства.
Примечательно и то, что в качестве регионального герба Бессарабской области в ноябре 1817 года Александр I с подачи своего наместника в регионе утвердил комбинацию символов империи (двухглавого орла) и Молдавского княжества ("Воловью голову в прямом виде"). Тем самым приоритет молдавской знати в политической системе Бессарабии был закреплён и в символической форме.
Герб Бессарабской области 1826 года
Герб Бессарабской области 1826 года
Герб Бессарабской области 1826 года
Безусловно такая промолдавская политика имела под собой вполне прагматичные основания. На момент присоединения к Российской империи междуречье Днестра, Прута и Дуная представляло собой малолюдный регион – всего от 200 до 334 тысяч человек. Численность собственно молдаван в нём оценивается в 150-160 тысяч человек (32 тысячи тяглых дворов).
Для надёжного закрепления за империей новосозданной провинции важно было заселить её лояльным России населением. Александр I в этом контексте стал воплощать идеи по переселению в юго-западные пределы Российской империи православных молдаван, которые вынашивал ещё Пётр I, а реализовывали Елизавета Петровна и Екатерина II. Последняя, к примеру, распорядилась привлекать в бывшую Очаковскую область молдавских бояр с их крестьянами "наипаче вблизи границ молдавских, для удобнейшего населения оных". При этом "молдавских и волошеских бояр и чиновников" рекомендовалось активно назначать на административные должности.
Молдаване составляли очень весомую часть широкого потока переселенцев, хлынувшем в Бессарабию из османских владений после заключения Бухарестского трактата. По данным Всероссийской переписи населения 1897 года в Бессарабской губернии проживало уже почти 921 тысяча молдаван (47,58% всего населения). В их среде сохранялось молдавское самосознание даже после того как их собратья, проживавшие к западу от реки Прут стали румынскими подданными и сменили идентичность на румынскую.
7 октября 2024, 16:17История
"Разрывавшая связи с империей". Почему оказалось так сложно ликвидировать таможню в Новороссии8 октября 1830 года была ликвидирована Днестровская таможенная линия, отделявшая недавно образованную Бессарабскую область от остальной России. Примечательно, что столь очевидное управленческое решение давалось имперским властям не просто и подобно сегодняшнему дню было увязано с трансформацией статуса присоединённого региона.
Так что предпосылки к провозглашению в декабре 1917 года Молдавской Демократической Республики как "равноправного члена в составе единой Федеративной Российской Демократической Республики" начали закладываться ещё при Александре I.
Утверждённый им устав Бессарабской области действовал до 1828 года поспособствовав консолидации молдавской элиты в регионе. А в июне 1914 года "в память столетнего" присоединения Днестровско-Пруто-Дунайского региона к России в Кишинёве был торжественно открыт памятник Александру I. В рекордно короткие сроки на его создание собрали 120 тысяч рублей частных пожертвований.
Бронзовую фигуру императора установили на гранитном постаменте. Монумент украшал также бронзовый горельеф, изображавший двух женщин: Россию, принявшую в свои объятия Молдавию. Над горельефом был размещён бронзовый орёл, осенявший своими крыльями обе женские фигуры.
Памятник Александру I простоял в центре Кишинёва до 1918 года, когда был снесён по решению румынских властей. Как полагает известный кишинёвский краевед Юрий Швец, оккупационная администрация опасалась, что монумент императору может стать символом сопротивления горожан и источником беспорядков
Его доставили на хранение в военный музей Бухареста. С тех пор власти Союза ССР, Молдавской Республики и Российской Федерации судьбой этого величественного памятника российскому императору-молдавофилу не интересовались.
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