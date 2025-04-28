Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине - 28.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250428/dubinskiy-ulichil-zelenskogo-vo-lzhi-naschet-silovoy-mobilizatsii-na-ukraine-1062789535.html
Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине
Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине - 28.04.2025 Украина.ру
Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает от украинцев тысячи жалоб на насильственную мобилизацию. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский
2025-04-28T07:33
2025-04-28T07:44
новости
украина
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада
рада
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_113:89:1155:675_1920x0_80_0_0_2d721af7a380f78f383cd04295e029eb.jpg
"Когда Зеленский говорит о "единичных случаях" насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов Гладкого и Братковского, которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте для того, чтобы лишить меня защиты в судах? На самом деле, украинский омбудсмен по правам человека получает по 8000-9000 жалоб на насильственную мобилизацию ежемесячно", - написал Дубинский.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко применяя к ним силу.При этом на днях в интервью американскому журналисту Бену Шапиро Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны.Подробнее о мобилизации - в материале Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_149:0:1049:675_1920x0_80_0_0_95f183157b9f959d6e60714657bf932d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада, рада, сбу
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Рада, СБУ

Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине

07:33 28.04.2025 (обновлено: 07:44 28.04.2025)
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Читать в
ДзенTelegram
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает от украинцев тысячи жалоб на насильственную мобилизацию. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский
"Когда Зеленский говорит о "единичных случаях" насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов Гладкого и Братковского, которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте для того, чтобы лишить меня защиты в судах? На самом деле, украинский омбудсмен по правам человека получает по 8000-9000 жалоб на насильственную мобилизацию ежемесячно", - написал Дубинский.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко применяя к ним силу.
При этом на днях в интервью американскому журналисту Бену Шапиро Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны.
Подробнее о мобилизации - в материале Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная РадаРадаСБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США
08:53США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс
08:29Филиппо посчитал символичным, что Трамп запретил Макрону разговаривать с Зеленским в Ватикане
08:07Они выжили в Донбассе, чтобы стать великими в Союзе
08:06Главное за ночь 28 апреля
08:00Молдавофил Александр I. Как в Российской империи создавались предпосылки молдавского государства
07:52Помощь США не будет включена в соглашение о недрах — Шмыгаль
07:33Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине
07:15Системы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над Россией
07:00Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России
05:45"Мы все ждем обрушения фронта": журналист о том, какой будет предстоящая весенне-летняя кампания
05:30"Это всегда случается внезапно": журналист рассказал, на каком участке возможен быстрый прорыв фронта
05:15Давить на Путина бесполезно: Полетаев объяснил, успеет ли Трамп до 1 мая добиться "быстрого мира"
05:12Русских не хотят видеть в Берлине. Но они приходят без приглашения, как в 45-м
05:06Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией
05:00За месяц до банкротства. Но дефолт Украине не грозит
05:00"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена
04:53Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого
04:30Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки
04:00Выбор между тактическим и стратегическим: эксперт о том, успеют ли США спрыгнуть с украинского поезда
Лента новостейМолния