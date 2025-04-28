https://ukraina.ru/20250428/dubinskiy-ulichil-zelenskogo-vo-lzhi-naschet-silovoy-mobilizatsii-na-ukraine-1062789535.html
Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине
Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине - 28.04.2025 Украина.ру
Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает от украинцев тысячи жалоб на насильственную мобилизацию. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский
2025-04-28T07:33
2025-04-28T07:33
2025-04-28T07:44
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"Когда Зеленский говорит о "единичных случаях" насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов Гладкого и Братковского, которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте для того, чтобы лишить меня защиты в судах? На самом деле, украинский омбудсмен по правам человека получает по 8000-9000 жалоб на насильственную мобилизацию ежемесячно", - написал Дубинский.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко применяя к ним силу.При этом на днях в интервью американскому журналисту Бену Шапиро Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны.Подробнее о мобилизации - в материале Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения на сайте Украина.ру.
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новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада, рада, сбу
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Рада, СБУ
Дубинский уличил Зеленского во лжи насчет силовой мобилизации на Украине
07:33 28.04.2025 (обновлено: 07:44 28.04.2025)
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает от украинцев тысячи жалоб на насильственную мобилизацию. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский
"Когда Зеленский говорит о "единичных случаях" насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов Гладкого и Братковского, которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте для того, чтобы лишить меня защиты в судах? На самом деле, украинский омбудсмен по правам человека получает по 8000-9000 жалоб на насильственную мобилизацию ежемесячно", - написал Дубинский.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, где представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко применяя к ним силу.
При этом на днях в интервью американскому журналисту Бену Шапиро Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации на Украине
единичны.