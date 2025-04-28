Помощь США не будет включена в соглашение о недрах — Шмыгаль - 28.04.2025 Украина.ру
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Помощь США не будет включена в соглашение о недрах — Шмыгаль
Помощь США не будет включена в соглашение о недрах — Шмыгаль - 28.04.2025 Украина.ру
Помощь США не будет включена в соглашение о недрах — Шмыгаль
Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом
2025-04-28T07:52
2025-04-28T07:52
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"Есть хороший прогресс... Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается (американская - ред.) помощь, предоставленная до его подписания", - написал Шмыгаль.Он отметил, что украинская сторона определила "красные линии", соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить конституции и законодательству Украины. Премьер добавил, что у Украины уже есть подтвержденные 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.Об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
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украина, новости, сша, вашингтон, денис шмыгаль, дональд трамп, владимир зеленский, ес
Украина, Новости, США, Вашингтон, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС

Помощь США не будет включена в соглашение о недрах — Шмыгаль

07:52 28.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом
"Есть хороший прогресс... Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается (американская - ред.) помощь, предоставленная до его подписания", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что украинская сторона определила "красные линии", соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить конституции и законодательству Украины.
Премьер добавил, что у Украины уже есть подтвержденные 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов.
"Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины", - уточнил премьер.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.
Об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
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