Поспешное снятие карантинных мер грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики. Об этом сказал глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает РИА Новости 12 мая

США: коронавирус продолжает убивать, эксперты предупреждают о второй волне осенью © REUTERS, David Ryder Дональд Трамп заявил, что считает необходимым скорейшее возобновление работы экономики страны: по его словам, последствия экономического кризиса могут быть серьезнее последствий пандемии. В связи с этим Администрация Трампа возложила ответственность за конкретные шаги и сроки выхода из карантина на губернаторов штатов.

«Я опасаюсь, что если штаты, города или регионы, учитывая стремление возобновить экономику, не будут следовать требуемым нормам <…> будет спровоцирована вспышка коронавируса, которую мы не сможем контролировать. И, более того, вместо того чтобы двигаться вперед, мы будем отброшены назад в наших усилиях по восстановлению», — заявил Фаучи.

Он считает необходимым подготовиться ко второй волне пандемии, которая, «без сомнений», начнется после сворачивания мер карантинного контроля.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в антирейтинге заболеваемости коронавирусом в мире. На сегодняшний день там зафиксировано более 1,3 миллиона случаев заражения, свыше 80 тысяч из которых стали летальными.