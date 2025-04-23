https://ukraina.ru/20250423/smert-dlya-ispuga-kak-v-lenine-nepreklonnogo-bolshevika-usilivali-1062691353.html

Смерть для испуга. Как в Ленине "непреклонного большевика" усиливали

Смерть для испуга. Как в Ленине "непреклонного большевика" усиливали - 23.04.2025 Украина.ру

Смерть для испуга. Как в Ленине "непреклонного большевика" усиливали

…Весной 1918 года молодая Советская Россия буквально задыхалась под тяжестью внутренних проблем в кольце внешних врагов. Ситуация была патовая: страна точно знала, куда она не хочет – назад, в империю. Но то, что впереди, было покрыто еще более сплошным мраком.

2025-04-23T07:47

2025-04-23T07:47

2025-04-23T09:39

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россия

владимир ленин (владимир ульянов)

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И именно в этой ситуации страна нуждалась в твердой руке, которая бы не только указала спасительный путь, но подтолкнула по нему. И народные массы, и власть, и самого вождя, если бы те давали слабину.Таким человеком в России, кто подчас интуитивно даже не видел, а чувствовал, куда и как идти, и стал лидер большевиков Владимир Ленин. И еще 35 лет назад, в этот день – 22 апреля – весь великий СССР напрягся бы в праздничной суете. В аритмичной, затухающей и не такой лихорадочной, как 45 или 55 лет назад, но все же и органы власти, и все учреждения воспитательного толка напряглись бы. В ленинском экстазе.И в той или иной степени все отмечали бы день рождения вождя и основателя государства. Сейчас же, в 155-ю годовщину появление на свет "вождя мирового пролетариата" (один из, как сейчас сказали бы, устоявшихся мемов-погонял) только специалисты да коммунисты, которым напомнили старшие товарищи, вспомнили о дате. И понесли цветы к Мавзолею на Красной площади в Москве, где вождь нашел свой последний приют, и к памятникам там, где они еще сохранились.А Ленина по-любому нужно помнить. Он, оказывается, жил, живет и будет жить еще в памяти народной не потому, что так писали на многочисленных лозунгах, а потому, что он создал-таки страну, преемником которой является сегодняшняя Россия даже политико-юридически. Не говоря уже об атавизмах, родимых пятнах и рудиментах бывшей страны, которые во многом определяют и сегодняшнюю жизнь людей. И если мы перекочевали из гоголевской шинели почему-то в сталинскую, то уж точно мы с характерным прищуром смотрим на детей из-под ленинской кепки. Так уж получилось…А еще сегодня оказалось, что Ленин, которого то маниакально обожествляли, делая непререкаемым мессией, то зверски критиковали, видя в нем исчадие ада на земле, был разным. И таким, как его рисовали враги или друзья, и таким, каким его создала природа и потом всю жизнь "доделывали" обстоятельства. Такова судьба кумира масс: он уже и не хочет им быть, а массы требуют. Массам же тоже он нужен, чтобы было потом, кем малодушно прикрыться или на кого облегченно спихнуть вину, если что-то не получится…Ленина всегда изображали хладнокровным и твердокаменным, совершенным и изобретательными, жестоким и безжалостным стратегом и тактиком в борьбе за власть. Он таким и был, потому что дело своей жизни – эту власть – ставил выше собственных интересов и интересов окружающих. Он гнал соратников на амбразуру, пока пулемет не замолкал. И потому он – создатель мирового коммунизма, а все остальные – даже Иосиф Сталин, Лев Троцкий или Мао Цзэдун – у него в подтанцовке……Большевики в 1918-м, за полгода до этого захватившие власть и решали окончательно расплеваться со старым миром и "отряхнуть его прах с наших ног", расстреляв находящих у них в заложниках представителей некогда правящей династии – царскую семью во главе с бывшим императором Николаем II, десятки великих князей и княжон с семьями, их родственников и их ближайших друзей-соратников, которых вылавливали по всей России и свозили в Екатеринбург, столицу "Красного Урала" – Уральской области, которой тогда руководил Шая Голощекин, "товарищ Филипп".Голощекина "на Урал" после себя поставил Яков Свердлов, в то время второй после Ленина человек в большевистском сонме вождей Совдепии, решительный и отличный организатор, в прошлом жестокий и непреклонный боевик-террорист, настоящее "оружие революции", выкованное в подполье, террористической борьбе и тюрьмах.Уральская же область, созданная в 1918 году явочным порядком, включала в себя нынешние Свердловскую, Пермскую, Челябинскую, часть Оренбургской области и Башкирии. В Екатеринбурге местные большевики тогда считали, что они – практически самостоятельный революционный пуп земли русской, к себе приписывали еще и Тюменскую область и полагали, что царская семья, привезенная для начала в Тобольск, тоже находится под уральским контролем, которым из Москвы и курировал Свердлов, сторонник поголовного уничтожения всех членов императорской фамилии. Как свидетельствовал потом Голощекин, "Яков Михайлович полностью за казнь царя. Надо только убедить в этом Ленина и выбрать момент".А вот Ленин был более тактичен и прагматичен в этом вопросе – ему нужно было думать и о том, что скажут в мире, где пока не грянула мировая революция. И рьяные большевики делали из Ленина еще более пламенного. Тот же Голощекин сказал товарищам, которые в Ленине сомневались и пытались узнать, а что будет, если вождь на уничтожение императорских не согласится: "А мы и его припугнем".И припугнули – начали истреблять родственников. На том же Урале. А их там было много.Биографы утверждают, что у Ленина было 33 двоюродных братьев и сестер. Потому что у его деда Александра Бланка было пять дочерей и сын. 30 августа 1831 года родилась дочь Анна (по мужу — Веретенникова), 20 августа 1832-го — Любовь (по первому мужу — Ардашева, а по второму — Пономарева), 9 января 1834-го — Екатерина (по первому мужу — Алехина, по второму — Залежская), 22 февраля 1835-го — Мария (по мужу — Ульянова) и 24 июня 1836-го — Софья (по мужу — Лаврова). Сын Дмитрий, студент и несостоявшийся дядя Ленина, застрелился в 19 лет из-за невыплаченных карточных долгов (долг чести) и потомства оставить не успел, а вот дочери благополучно вышли замуж и создали многодетные семьи. У Анны было 8 детей, у Екатерины – 10, у Александры – 2.В семье Ульяновых, откуда и произошел Ленин, было шестеро детей. У его тети Любови, которая вышла замуж за пермского чиновника Александра Ардашева, родилось семеро сыновей. И хотя Ленин никогда не был на Урале, именно Ардашевы были едва ли близкой к нему семьей. Так уж получилось, что дети Ульяновых из всех родственников более всего дружили с Ардашевыми.Тетя Любовь Ардашева-Пономарева выкупила Кокушкино (250 десятин земли, усадьба, мельница) в 40 верстах от Казани, на берегу реки Уша, близ Волги и Камы, семейное имение деда Александра Бланка, и туда на лето и по нужде съезжались все многочисленные кузены. Именно туда был выслан и молодой Владимир Ульянов, тогда еще не Ленин, за участие в антиправительственных демонстрациях и студенческих волнениях в Казанском университете.Чуть раньше, когда казнили старшего брата Ленина – Александра, подверглась аресту и его старшая сестра Анна. Ее, поддерживая морально и материально, взяли на поруки именно Ардашевы и тоже поселили в Кокушкино. Таким образом Анна Ульянова избежала пятилетней ссылки в Сибирь. Именно Александр Ардашев – студент Казанского университета и классный шахматист, который был старше Володи Ульянова на 7 лет, научил его игре в шахматы, что стало страстью вождя на всю жизнь.Все оставшиеся в живых к Октябрьскому перевороту 1917 года трое братьев Ардашевых – Александр, Виктор и Дмитрий – были политическими оппонентами Ленина: не большевиками, а конституционными демократами (кадетами) и энэсами (Трудовая народно-социалистическая партия). И разошлись с ним сразу же после переворота по главному вопросу устроительства власти. Братья были сторонниками созыва Учредительного собрания, которое и должно было определить устройство и характер будущей России, а Ленин по этому поводу писал: "Всякая попытка, прямая или косвенная, рассматривать вопрос об Учредительном собрании с формально-юридической стороны, в рамках обычной буржуазной демократии, вне учета классовой борьбы и гражданской войны, является изменой делу пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии".Первым образумить кузена, суть которого он понял, намеревался Александр Ардашев. Он еще весной 1917 года на упреки екатеринбургских большевиков, почему он не принимает их сторону, их борьбу, возглавляемую его родственником – кузеном Лениным, ответил: "Ленин, конечно, родственник, но мерзавец он большой". В конце декабря того же года Александр Ардашев поехал к Ленину в Москву и вступил в дискуссию, по итогам которой по возвращению на Урал заявил своим небольшевистским сторонникам, что дело гиблое.За эту братскую "несостыковку" первым ответил собственной жизнью брат Виктор, нотариус из небольшого городка Верхотурье близ Екатеринбурга.Когда 6 января 1918 года большевики разогнали Учредительное собрание, в Виктор Ардашев принял участие в создании стачкома в Верхотурье, который призвал граждан ко всеобщей забастовке в поддержку Учредительного собрания. Главой стачкома стал некто Владимир Бахтеев – лидер тамошних энесов а его заместителем – кадет Виктор Ардашев. Уральское областное советское руководство, обосновавшееся в Екатеринбурге, приняло решение об аресте обоих и переводе их в тюрьму в Екатеринбург, потому что увидело в мирном выступлении против действий большевистской власти в Верхотурье начало всеобщего протеста. Под охраной арестованных направили в распоряжение окружного Совета для производства следственных действий.В Екатеринбурге, по некоторым данным, Бахтеева и Ардашева допрашивали лично Голощекин и Яков Юровский, который потом руководил расстрелом царской семьи. По воспоминаниям Юровского, Ардашев и сказал ему на допросе о брате-большевике: "Знаю, человек честный, бессребреник, но его надо расстрелять, так он несет, несомненно, зло России".Но расстреляли, точнее – подло убили самого Ардашева на пути в тюрьму. Как бы при попытке к бегству. В дошедших до нас протоколах допросов участников и свидетелей происшествия не понятно ничего. Они утверждают, что Ардашев побежал, но вскрытие показало, что погиб он от пули, выпущенных в него спереди – в голову и в грудь.И не исключено, правы историки, утверждающие, что уральские большевики именно так радикализировали Ленина. И хотели послать ему весточку, чтобы он не сомневался в необходимости расстрела Николая II, его семьи и всего императорского семейства: дескать, видишь, как мы управляемся с контрой, не хочешь принимать решения – не мешай нам, а будешь мешать…По другой версии, Ленин не спас брата, потому что либо вообще не знал о его аресте и убийстве, либо действительно не в полной мере контролировал ситуацию в стране и в партии, которые шли к катастрофе, а все вокруг причитали: "Советы гибнут, власти большевиков конец".На то и было похоже: Германия захватила Украину, Крым, Ростов, воюет на Кубани, в Мурманске и Владивостоке орудуют англо-американо-японские интервенты, белые дивизии и чехи захватили Урал и всю Сибирь, приближаясь к Екатеринбургу, а советская власть шла навстречу восстанию левых эсеров.И все же Ленин не был бесчувственным властолюбивым чурбаном, зацикленным только на креслах и политике. В такой ситуации он узнает, что арестованы в Екатеринбурге его любимые Ардашевы. И уже 2 июля 1918 года на официальном бланке Совнаркома своим стремительным неразборчивым почерком пишет: "Екатеринбургский Облсовдеп Сафарову Прошу расследовать и сообщить мне причины обыска и ареста Ардашевых особенно детей в Перми Предсовнаркома Ленин".На следующий день, 3 июля, отбивает еще одну телеграмму: "Поправляю предыдущую мою телеграмму: Ардашев арестован в Екатеринбурге, а не в Перми. Предсовнаркома Ленин".Это и спасло жизнь Александру Ардашеву, но не его сыну Юрию, племяннику Ленина, офицеру и командиру красногвардейского отряда, который восстал против жестоких и необоснованных репрессий против граждан.А потом был переломный во многом июль 1918-го. Был подавлен левоэсеровский мятеж, прошел V съезд Советов, который поддержит Ленина в вопросе войны с Германией, будет принята Конституцию РСФСР.И в Москву потом окончательно переедет Александр Ардашев, который попытается вжиться в советскую систему. Получится это у него небезуспешно. Работал он некоторое время в Совнаркоме. Вышел на пенсию и в 1933 году умер своей смертью. В последние годы своей жизни даже получал персональную пенсию.Его дочь Ксения, которая родилась двумя годами позже расстрелянного Юрия. По мужу она – Желиговская – жила в Москве, в квартире отца, затем переехала в новую, где и скончалась. Жила вполне благополучно. Достаток им был обеспечен так как и она, и ее дочь Янина получали персональные пенсии.Хуже было детям "контрреволюционера" Виктора Ардашева. После него осталось три дочери – Тамара, Маргарита и Галя. Из Верхотурья они переехали в Екатеринбург, при этом своего родства с Лениным не афишировали. Образования не получили. Жили трудно. Болели. И только в 1961 году младшая дочь Галина Курзенева обратилась в советские органы и напомнила, что она - родственница Ленина. В 1964 году ей хотя бы выделили квартиру.Сын Виктора от второго брака – Юрий Мещеряков – стал советским офицером, полковником, воевал в финскую и Великую Отечественную войну, защищал Сталинград, орденоносец, погиб в 1961 году в Германии при выполнении служебного долга.Известен и такой факт: в марте 1920 года в Казани местная ЧК арестовала еще двух племянников Ленина – Георгия и Николая Первушиных по подозрению в создании подпольной белогвардейской организации. Ленин и его сестры Анна Елизарова и Мария Ульянова вступились за племянников, и тех освободили.Но самое интересное в том, что один из освобожденных племянников – Николай – в 1929 году стал невозвращенцем-антисоветчиком, и как пишут о нем знатоки, "работал журналистом и экономистом в Париже, переводчиком в ООН в Нью-Йорке, стал профессором русского языка в одном из североамериканских университетов и скончался в Канаде в возрасте 94 лет, пережив крушение советской социалистической системы"."Отомстил" Ленин за братьев и императорской семье, которая повесила его старшего брата Александра, и даже Якову Свердлову, который причастен к истреблению Ардашевых и мучительно умирал весной 1919 года, но скоренько отошел в мир иной после того, как его посетил Ленин. По некоторым конспирологическим версиям, именно Свердлов, добиваясь единоличной власти, стоял за покушением на Ленина летом 1918 года (когда в вождя пролетариата стреляла Фанни Каплан).Но еще круче со всеми обидчиками Ленина и его братьев поквитался Иосиф Сталин. В частности, Шаю (Филиппа) Голощекина 28 октября 1941 года вместе с другими арестованными вывезли на Барбошину Поляну под Куйбишевом и там расстреляли. В том числе и за то, что разоблаченный перед этим экс-палач и глава НКВД Николай Ежов, "кровавый карлик" Сталина рассказал, что Голощекин был его партнером по… гомосексуальным игрищам. Такие вот марксисты-ленинисты. И не по-европейски как-то получилось, зато надежно…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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