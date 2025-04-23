Гонка к Берлину: Жуков или Конев?
© encyclopedia.mil.ruИ.С. Конев и П.С. Ротмистров на наблюдательном пункте в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции. Зима 1944 г.
Штурм Берлина был операцией, о которой мечтал любой из советских полководцев. Но к середине апреля 1945 года только два фронта могли штурмовать Берлин: 1-й Белорусский маршала Г.К. Жукова и 1-й Украинский маршала И.С. Конева. Между этими полководцами разыгралось негласное соперничество. Его иногда называют "гонкой маршалов"
Оба фронта должны были начать наступление на берлинском направлении одновременно. В начале апреля Ставка спустила основные директивы будущего плана наступления – 1-й Украинский фронт (1-й УФ) не должен был заходить в Берлин, ему предстояло громить врага на южных его подступах.
Но уже на стадии планирования генералы Конева предусмотрели вариант, что 3-я гв. танковая армия (гв. ТА) и 3-я гв. армия в Берлин всё же зайдут. Сначала планировалось, что сначала во вражеской обороне будут пробиты бреши, и потом уже в них пойдут 3-я гв. ТА и 4-я гв. ТА генерал-полковников П.С. Рыбалко и Д.Д. Лелюшенко. Но 14 апреля, чтобы ускорить прорыв вражеской обороны, маршал Конев переиграл этот момент – танковые армии бросались в бой сразу, хоть это и было чревато заторами на дорогах и лишними потерями – всё это приносилось в жертву скорости.
Леса у реке Нейсе, по которой проходила передовая фронта, способствовали скрытому накоплению войск. Наступление, как и у соседнего 1-го Белорусского фронта (1-го БФ) началось утром 16 апреля. Артподготовка в полосе 1-го УФ длилась 2 часа 35 минут. Примерно через 40 минут огонь перенесся в глубину вражеской обороны, была поставлена дымовая завеса (по словам Конева на участке шириной 390 километров), под прикрытием которой штурмовые части приступили к форсированию реки. Советские сапёры быстро соорудили переправы через Нейсе, и войска устремились вглубь вражеской обороны.
У немцев подвижные армии группы армий "Центр" находились у Герлица на 80 км южнее направлений главного удара 1-го УФ. Немцы не угадали с направлением главного удара сил маршала Конева – думали, что он будет пытаться разрезать Германию пополам. Они испытывали огромные проблемы с топливом, кроме того, в воздухе господствовала советская авиация. В этих условиях быстро перебросить сразу несколько сотен танков почти на 100 км севернее для врага было непосильной задачей – парировать удары танков Конева оказалось практически некому.
И всё же немцы наносили контрудары. Ожесточенные бои развернулись у городка Форст. В полосе наступления 3-й гв. армии немцы предприняли ночную атаку, бросив в бой 2 роты пехоты и 9 самоходок. Они наткнулись на позиции 319-го гв. истребительно-противотанкового полка (16 76-мм и 3 57-мм орудий) из состава 7-й гв. истребительно-противотанковой бригады. Подпустив вражеские САУ на дистанцию менее 200 метров, сигнальщики осветительными ракетами подсветили местность и расчёты орудий сожгли/подбили 6 САУ и истребили до 90 пехотинцев.
1 апреля, 08:04ИсторияFestung Breslau: штурм последней нацистской крепости
17 апреля у городка Гари контратаки вражеской 21-й танковой дивизии, которая имела среди своих танков и грозные "пантеры", отражали "тридцатьчетверки" 54-й гв. танковой бригады 7-го гв. танкового корпуса 3-й гв. ТА маршала Рыбалко. В ожесточенном бою немцы потеряли более 20 танков, но и потери 54-й гв. танковой бригады были большими – 12 Т-34 сгорели и 9 были подбиты.
Вечером 17 апреля 1945 года в 18:15 Конев приказал своим войскам после форсирования Шпрее, готовиться первыми ворваться в Берлин, чтобы "с честью выполнить приказ Великого Сталина". Это боевое распоряжение прежде всего касалось 3-й гв. танковой армии генерал-полковника Рыбалко, чьи корпуса от Берлина находились ближе всего. Поворот этот вечером того же дня Коневу санкционировал лично Сталин. В пересказе маршала, изложенном много лет спустя в мемуарах, он выглядел так:
"Сталин вдруг прервал меня и сказал:
– А дела у Жукова идут пока трудно. До сих пор прорывает оборону.
Сказав это, Сталин замолчал. Я тоже молчал и ждал, что будет дальше. Вдруг Сталин спросил:
– Нельзя ли, перебросив подвижные войска Жукова, пустить их через образовавшийся прорыв на участке вашего фронта на Берлин?"
Далее, по воспоминаниям, обсуждался выход к городку Цоссену, где располагалась ставка Верховного командования сухопутных войск Третьего рейха (ОКХ). Правда, 17 апреля ни в Ставке Верховного Главнокомандования, ни в штабе 1-го УФ еще не знали, что находится под Цоссеном. Как минимум в этом моменте маршал Конев… не точен*.
В 1:40 ночи Конев приказал командующему 3-й гв. ТА форсировать р. Шпрее и в ночь с 20 на 21 апреля ворваться в Берлин с юга. Командующий 4-й гв. танковой армии получил приказ форсировать р. Шпрее южнее армии Рыбалко и в ночь с 20 на 21 апреля 1945 года занять Потсдам и юго-западную часть Берлина. Танковые армии должны были избегать затяжных фронтальных боев, обходить города и крупные населённые пункты.
Вчера, 08:04ИсторияВосточно-Померанская операция – заключительный аккорд перед БерлиномВ результате Висло-Одерской операции уже в феврале 1945 года Красная Армия вышла к Одеру и захватила плацдармы на его западном берегу. Армии 1-го Белорусского фронта маршала Жукова на Кюстринском плацдарме находились от Берлина всего в 60 километрах. Казалось бы, вот она – столица Рейха – надо только сделать последний бросок. Но не всё так просто
Ночью 18 апреля 55-я гв. танковая бригада 3-й гв. ТА смогла проскочить к Шпрее между городами Коттбус и Шпремберг, нащупав слабое место в обороне противника. К 13:00 её подразделения нашли брод через Шпрее у Брезинхена, форсировали реку и захватили плацдарм. К выполнению приказа командующего 1-м УФ о повороте танковых армий на Берлин приступили утром 19 апреля.
Несмотря на то, что армии 1-го УФ отставали от графика наступления на два дня, они, в отличие от 1-го БФ, не понесли больших потерь, которые могли бы повлиять на их боеспособность. В период с 16 по 20 апреля было потеряно всего 53 танка и 19 САУ, более 150 человек были убиты и до 600 ранены. Для сравнения только за день 19 апреля 1-й БФ потерял безвозвратно 105 танков и САУ. К 20 апреля 1945 г. 3-я гв. ТА насчитывала исправными 335 Т-34, 20 ИС-2, 52 ИСУ-122, 37 СУ-100, 22 СУ-85, 44 СУ-76, 39 СУ-57, 114 бронемашин и 72 бронетранспортёра.
4-я гв. ТА прикрывала левый фланг армии Рыбалко. В ее авангарде наступала 63-я гв. танковая бригада 10-го гв. танкового корпуса, которая за сутки преодолела более 70 км. Такой стремительный рывок объясняется тем, что танкисты обходили узлы сопротивления противника, на их пути не было мощных фортификаций, им противостояли в основном, небольшие отряды фольксштурма. Глубокий прорыв танковых армий 1-го УФ окончательно отсёк V армейский корпус немецкой 4-й танковой армии группы армий "Центр" от её основных сил, и его переподчинили 9-й А группы армий "Висла".
Немецкая авиаразведка 20 апреля зафиксировала в районе Люббена большое скопление советской техники, и вражеское командование поняло, что крупно просчиталось – танки Конева идут к Берлину. Чтобы хоть как-то их замедлить, немецкое командование стало спешно перебрасывать на опасное направление разные части: 2108 танковый батальон, подразделения пехотной дивизии "Фридрих Людвиг Ян", отряд обер-лейтенанта Кренкеля (250 человек, подчиненных лично начальнику Генштаба сухопутных войск), другие подразделения. Тем временем к Цоссену, до которого было уже меньше 60 км, рвались бригады 6-го гв. танкового корпуса. Советские войска захватили городки Барут и Любенау, но дальше вражеское сопротивление начало нарастать.
Маршал Конев был недоволен темпами продвижения 3-й гв.ТА и 20 апреля направил ее командующему боевое распоряжение следующего содержания:
20 апреля, 07:53ИсторияКёнигсберг – генеральная репетиция перед БерлиномВ результате наступления Красной Армии зимой 1945 года, в Восточной Пруссии немецкие войска были рассечены на три группировки – на Земландском полуострове, в районе Кенигсберга и в районе к юго-западу от Кенигсберга. Командующий 3-м Белорусским фронтом Александр Михайлович Василевский* решил ликвидировать группировки врага по отдельности
"Опять двигаетесь кишкой. Одна бригада дерётся, вся армия стоит. Приказываю: рубеж Барут, Лукенвальде через болото переходить по нескольким маршрутам развёрнутым боевым порядком. Смелее маневр по преодолению рубежа Барут. Исполнение донести".
Вечером 20 апреля 1-й УФ получил из состава 3-го Белорусского фронта усиление – ему передали 28-ю армию генерал-лейтенанта А.А. Лучинского. Её Конев автомашинами стал перебрасывать вслед за 3-й гв.ТА Рыбалко, чтобы усилить танки пехотой, когда они ворвутся в берлинскую городскую застройку.
Командующий 1-м УФ стал осознавать, что его танковые армии не успевают прорваться к столице Третьего Рейха быстрее, чем 1-го БФ, и стал торопить командующих танковыми армиями, приказывая последним уже ночью с 20 на 21 апреля ворваться в город. До пригородов Берлина 3-й гв. ТА оставалось пройти около 30 километров. В это время 4-я гв. ТА развернулась целиком фронтом на запад – она была исключена из гонки к Берлину.
Когда до столицы Третьего Рейха оставалось всего ничего, войска 3-й гв. ТА уперлись во внешнее кольцо обороны Берлина: завалы, рвы, минные поля и прочие заграждения. На указанном участке ведущей к Берлину дороги танки практически не могли маневрировать из-за озер и лесов. 21 апреля танкам и мотострелкам пришлось пробиваться через узкое дефиле между двумя болотами к востоку и западу от Барута и леса севернее него. По войскам 3-й гв.ТА стали наносить удары немецкие ВВС (в том числе и реактивные самолеты), а советская авиация в связи с перебазированием на новые аэродромы 21 апреля в полосе 1-го УФ свела свои действия к минимуму.
Немцы во второй половине 21 апреля стали наносить контрудары по советским войскам – 51-я гв. танковой и 22-й гв. мотострелковой бригад отражали контратаки пехоты противника, которую поддерживали 6-10 танков и штурмовых орудий. 21 апреля в бой вступил 9-й механизированный корпус, который находился во втором эшелоне 3-й гв. ТА, и все равно темпы отставали от желаемых. 21 апреля 3-я гв. ТА преодолела всего лишь 15 километров.
19 апреля, 08:14ИсторияБерлинская наступательная – 80 лет началу возмездияДля советских войск шанс захватить столицу Третьего Рейха появился ещё в начале февраля 1945 года. В результате Висло-Одерской наступательной операции не только была разгромлена крупная группировка противника, но и создан плацдарм у Кюстрина – оттуда до Берлина оставалось всего 50-60 километров. Однако Берлинская операция началась только 16 апреля…
Увидев, как упали темпы продвижения армии, маршал Конев решил усилить её, передав 10-й артиллерийский корпус прорыва (12 203-мм орудий, 60 152-мм орудий, 151 122-мм орудие, 36 РС М-31, 150 120-мм и 60 160-мм минометов), 25-ю артиллерийскую дивизию прорыва (24 203-мм орудия, 70 122-мм орудий, 36 установок М-31, 100 120-мм и 32 160-мм минометов), 23-ю зенитную артиллерийскую дивизию, 32-ю гв. миномётную бригаду и 2-й истребительный авиационный корпус. Артиллеристам пришлось совершить марш в 130-150 километров.
Надежды Конева ворваться в столицу Третьего Рейха первым рассыпались, как карточный домик – 3-я гв. танковая армия прочно застряла у Барута и Цоссена, 4-я гв. танковая армия была развернута слишком поздно, а общевойсковые армии вели бои с крупными группировками противника у Коттбуса, Шпремберга и на других участках. В результате первыми в городскую черту Берлина 21 апреля прорвались войска 1-го Белорусского фронта маршала Жукова.
22 апреля передовые бригады 3-й гв. танковой армии несколько ускорились, но о быстром прорыве к центру Берлина по-прежнему не могло быть и речи. Войска 6-го гв. танкового корпуса заняли Цоссен, где среди многих трофеев оказались два взорванных их экипажами экземпляра самого тяжелого в мире танка "Маус". 51-я и 52-я гв. танковые бригады форсировали Тельтов-канал и прорвали 1-ю линию обороны Берлина. 23-я гв. механизированная бригада сражалась в районе Куммерсдорфа, где советские войска захватили 74 танка и 17 САУ, многие из которых были экспериментальными, 20 бронетранспортеров и много другой боевой техники.
Немцы воспользовались задержкой войск 1-го УФ у Цоссена, чтобы укрепить позиции у Тельтов-канала, перебросив на указанный участок подразделения 20-й панцергренадерской дивизии. Но Рыбалко и так не спешил, поскольку юго-восточнее Берлина находилась крупная группировка 9-й немецкой армии, которая в любой момент могла нанести удар по флангам и тылу его армии.
В результате наступления 3-й гв. ТА к вечеру 22 апреля правое её крыло на юго-восточных окраинах Берлина от наступавшей здесь 8-й гв. армии 1-го Белорусского фронта отделяла узкая полоса шириной всего 12-км. В то же время с юго-западной стороны столицы Третьего рейха между 47-й армией 1-го БФ и 4-й гв. ТА 1-го УФ лежали 40 километров. Таким образом, уже 22 апреля наметился "котёл", в котором советское командование планировало "сварить" Берлинский гарнизон. Корпус "котла" с запада, севера и востока образовывали армии 1-го Белорусского фронта, а с юга его "крышку" "захлопывали" 3-я и 4-я гв. ТА 1-го УФ.
3 апреля, 08:05ИсторияМаршал Рыбалко: в танковую атаку – на "виллисе" Их было всего шесть. Шесть бронированных катков, оставляющих после себя взрытую землю, перемешанную с металлом и человеческими останками. Шесть легендарных командиров, управлявших главной ударной силой Советского Союза – танковыми армиями. 3-й танковой армией командовал уроженец Сумщины Павел Семёнович Рыбалко
Быстрого рывка двух танковых армий 1-го УФ к Берлину не получилось, но фронт сыграл очень важную роль в Берлинской операции, разгромив мощные группировки противника у Коттбуса и Шпремберга.
5-я гв. и 13-я армии взяли в котёл три немецкие дивизии и прочие части в секторе Шпремберга. Среди окруженцев были 10-я танковая дивизия СС и дивизия "Сопровождения фюрера" имевшие более 330 танков и САУ, включая 110 "пантер". Немцы пытались вырваться из котла, но поскольку сражались в лесной местности, где бронетехника не могла маневрировать и не проводили тщательной разведки, несли громадные потери. Стоит отметить, что в этих боях очень хорошо проявили себя экипажи легких САУ СУ-76М из состава 372-го гв. и 1228-го самоходного артполков, которые из засад наколотили большое количество танков и САУ противника, в том числе много "пантер". Из котла смогло вырваться незначительное количество немецких войск, с горсткой бронетехники.
Кроме того войска 1-го УФ приняли деятельное участие в разгроме южнее Берлина в "Хальбском котле" основных сил 9-й армии группы армий "Висла". Если бы они прорвались в Берлин, в условиях городских боев они могли наделать много бед. А так их размолотили на земле и с воздуха среди лесов, озёр и болот.
Таким образом, своими действиями 1-й Украинский фронт значительно облегчил наступление армий 1-го Белорусского фронта, и не допустил прорыв к городу с юга крупной группировки противника.
* Мемуары Конева писались значительно позже "литературными неграми", которые знали, что было в Цоссене и не знали, чего не знало советское руководство в 1945 году. Конев таких деталей мог и не помнить. – Ред.
Подписывайся на