Заградотряды расстреливали солдат ВСУ: Алехин раскрыл подробности освобождения монастыря в Горнале
© Фото: Горнальский Свято-Николаевский монастырь
© Фото: Горнальский Свято-Николаевский монастырь
В ходе многодневного сражения за Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь были уничтожены десятки вражеских солдат и офицеров, в том числе наемников. До этого всем окруженцам было предложено сложить оружие. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Российские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке.
Согласно данным Минобороны РФ, во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников, рассказал Алехин.
Уже вечером 18 апреля российские телеграм-каналы стали сообщать, что Свято-Никольский Горнальский монастырь находится контролем российских войск, добавил эксперт.
"В ходе многодневного сражения за монастырь были уничтожены десятки вражеских солдат и офицеров, в том числе наемников. До этого всем окруженцам было предложено сложить оружие", — уточнил собеседник издания.
В числе заблокированных в монастыре солдат и офицеров ВСУ находятся наемники из Колумбии и других государств, все они отказались от сдачи, добавил эксперт.
Штурмовые действия были затруднены из-за перепада высот, на которых стоит монастырь, но бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь. Алехин напомнил, что ВСУ захватили его 7 августа — в первые дни вторжения в Курскую область.
"Кроме того, вопреки запрету своего командования, несколько групп противника покинули территорию монастыря, отступив в сторону Сумской области. При отходе они подорвали ряд объектов, включая хозяйственные постройки и части монастырских строений", — рассказал полковник запаса.
Чтобы остановить бегство своих солдат, украинские заградотряды открывали огонь по отступающим группам из артиллерии, а также применили тяжелый беспилотник "Баба-Яга", резюмировал автор материала.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.
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