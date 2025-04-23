Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ - 23.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250423/tsinkovyy-grob-i-morg-v-zheshuve-ekspert-rasskazal-pro-standartnyy-marshrut-zapadnykh-naemnikov-iz-vsu-1062689040.html
Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ
Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ - 23.04.2025 Украина.ру
Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ
Иностранные наемники в рядах ВСУ наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют "иностранными специалистами". В гражданские морги иностранцев не отправляют по причине сокрытия информации об их гибели. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-04-23T05:30
2025-04-23T05:30
новости
украина
россия
курская область
геннадий алехин
сбу
иностранные наемники
львов
потери всу
потери украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061806498_0:63:1193:734_1920x0_80_0_0_3e658c4a1da9832b85dffd34f1a174bd.jpg
Согласно данным Минобороны РФ, во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников, сообщил эксперт. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но при этом их тела успевали эвакуировать, отметил собеседник издания."Маршрут стандартный — вначале на бронеавтомобиле подальше от передовой, потом автотранспортом через Львов, в сторону польского Жешува, в котором находится крупный военно-полевой морг, а уже оттуда самолетами в те страны, откуда они приехали", — подчеркнул Алехин.Маршрут отработан до автоматизма и действует регулярно, добавил он.Он добавил, что гибнут наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют "иностранными специалистами". Российские "Искандеры" по наводке пророссийских подпольщиков "посещают" места проведения совещаний с их участием, указал Алехин.Известны рестораны, где наемники проводят вечеринки с украинскими офицерами. Во всех случаях тела выносят вперед ногами, укрытыми от посторонних глаз, а к эвакуации привлекают не кареты скорой помощи, а спецтранспорт ВСУ и СБУ, уточнил он."В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/sergey-mironov-u-trampa-est-edinstvennyy-sposob-ostanovit-neonatsistkogo-dzhina-vypuschennogo-na-1062682814.html
украина
россия
курская область
львов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061806498_67:0:1128:796_1920x0_80_0_0_0647dd951427ba4d2574303f89c9a85f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, курская область, геннадий алехин, сбу, иностранные наемники, львов, потери всу, потери украины, убитые, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Курская область, Геннадий Алехин, СБУ, иностранные наемники, Львов, потери ВСУ, потери Украины, убитые, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ

05:30 23.04.2025
 
© EPA
© EPA
Читать в
ДзенTelegram
Иностранные наемники в рядах ВСУ наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют "иностранными специалистами". В гражданские морги иностранцев не отправляют по причине сокрытия информации об их гибели. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Согласно данным Минобороны РФ, во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников, сообщил эксперт. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но при этом их тела успевали эвакуировать, отметил собеседник издания.
"Маршрут стандартный — вначале на бронеавтомобиле подальше от передовой, потом автотранспортом через Львов, в сторону польского Жешува, в котором находится крупный военно-полевой морг, а уже оттуда самолетами в те страны, откуда они приехали", — подчеркнул Алехин.
Маршрут отработан до автоматизма и действует регулярно, добавил он.
Он добавил, что гибнут наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют "иностранными специалистами". Российские "Искандеры" по наводке пророссийских подпольщиков "посещают" места проведения совещаний с их участием, указал Алехин.
Известны рестораны, где наемники проводят вечеринки с украинскими офицерами. Во всех случаях тела выносят вперед ногами, укрытыми от посторонних глаз, а к эвакуации привлекают не кареты скорой помощи, а спецтранспорт ВСУ и СБУ, уточнил он.
"В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.
Сергей Миронов интервью - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Вчера, 19:30
Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на УкраинеПротиворечивые заявления администрации Трампа отражают беспомощность и нежелание США найти реальное решение конфликта на Украине. Хотя проблески здравого смысла со стороны США появляются, например, по вопросу признания территорий и по невозможности вступления Украины в НАТО. Это уже плюс.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКурская областьГеннадий АлехинСБУиностранные наемникиЛьвовпотери ВСУпотери УкраиныубитыеСВОСпецоперациявойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:17Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкций
06:03"Я должен бояться какую-то из Брюсселя? Меня сам Путин спрашивает!" Кто приедет в Москву на Парад Победы
05:59Экономика Украины и война: школы закрываются, газа нет, Румыния становится ближе
05:45Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере
05:30Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ
05:15Заградотряды расстреливали солдат ВСУ: Алехин раскрыл подробности освобождения монастыря в Горнале
05:00Решение о перемирии может быть принято уже на этой неделе — Бавырин
04:30"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов
04:00Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому
03:30Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы
20:56"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя
20:51"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского
20:45Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя
20:32От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
20:15"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ
20:00Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева
19:55ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении
19:45"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ
19:38Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс
19:30Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине
Лента новостейМолния