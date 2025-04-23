https://ukraina.ru/20250423/tsinkovyy-grob-i-morg-v-zheshuve-ekspert-rasskazal-pro-standartnyy-marshrut-zapadnykh-naemnikov-iz-vsu-1062689040.html

Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ

Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ - 23.04.2025 Украина.ру

Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ

Иностранные наемники в рядах ВСУ наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют "иностранными специалистами". В гражданские морги иностранцев не отправляют по причине сокрытия информации об их гибели. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-23T05:30

2025-04-23T05:30

2025-04-23T05:30

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Согласно данным Минобороны РФ, во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников, сообщил эксперт. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но при этом их тела успевали эвакуировать, отметил собеседник издания."Маршрут стандартный — вначале на бронеавтомобиле подальше от передовой, потом автотранспортом через Львов, в сторону польского Жешува, в котором находится крупный военно-полевой морг, а уже оттуда самолетами в те страны, откуда они приехали", — подчеркнул Алехин.Маршрут отработан до автоматизма и действует регулярно, добавил он.Он добавил, что гибнут наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют "иностранными специалистами". Российские "Искандеры" по наводке пророссийских подпольщиков "посещают" места проведения совещаний с их участием, указал Алехин.Известны рестораны, где наемники проводят вечеринки с украинскими офицерами. Во всех случаях тела выносят вперед ногами, укрытыми от посторонних глаз, а к эвакуации привлекают не кареты скорой помощи, а спецтранспорт ВСУ и СБУ, уточнил он."В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/sergey-mironov-u-trampa-est-edinstvennyy-sposob-ostanovit-neonatsistkogo-dzhina-vypuschennogo-na-1062682814.html

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новости, украина, россия, курская область, геннадий алехин, сбу, иностранные наемники, львов, потери всу, потери украины, убитые, сво, спецоперация, война, война на украине