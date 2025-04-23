https://ukraina.ru/20250423/tsinkovyy-grob-i-morg-v-zheshuve-ekspert-rasskazal-pro-standartnyy-marshrut-zapadnykh-naemnikov-iz-vsu-1062689040.html
Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ
Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ - 23.04.2025 Украина.ру
Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ
Иностранные наемники в рядах ВСУ наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют "иностранными специалистами". В гражданские морги иностранцев не отправляют по причине сокрытия информации об их гибели. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-04-23T05:30
2025-04-23T05:30
2025-04-23T05:30
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курская область
геннадий алехин
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потери всу
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Согласно данным Минобороны РФ, во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников, сообщил эксперт. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но при этом их тела успевали эвакуировать, отметил собеседник издания."Маршрут стандартный — вначале на бронеавтомобиле подальше от передовой, потом автотранспортом через Львов, в сторону польского Жешува, в котором находится крупный военно-полевой морг, а уже оттуда самолетами в те страны, откуда они приехали", — подчеркнул Алехин.Маршрут отработан до автоматизма и действует регулярно, добавил он.Он добавил, что гибнут наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют "иностранными специалистами". Российские "Искандеры" по наводке пророссийских подпольщиков "посещают" места проведения совещаний с их участием, указал Алехин.Известны рестораны, где наемники проводят вечеринки с украинскими офицерами. Во всех случаях тела выносят вперед ногами, укрытыми от посторонних глаз, а к эвакуации привлекают не кареты скорой помощи, а спецтранспорт ВСУ и СБУ, уточнил он."В гражданские морги иностранцев не отправляют, опять же, по причине сокрытия информации об их гибели", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/sergey-mironov-u-trampa-est-edinstvennyy-sposob-ostanovit-neonatsistkogo-dzhina-vypuschennogo-na-1062682814.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, курская область, геннадий алехин, сбу, иностранные наемники, львов, потери всу, потери украины, убитые, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Курская область, Геннадий Алехин, СБУ, иностранные наемники, Львов, потери ВСУ, потери Украины, убитые, СВО, Спецоперация, война, война на Украине
Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ
Иностранные наемники в рядах ВСУ наемники не только на линии боевого столкновения, но и в тылу, где их называют "иностранными специалистами". В гражданские морги иностранцев не отправляют по причине сокрытия информации об их гибели. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин