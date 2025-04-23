Главное за ночь 23 апреля
08:10 23.04.2025 (обновлено: 08:15 23.04.2025)
Российские силы ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов, сообщило Минобороны России.
Губернатор Владимирской области заявил, что в среду в Киржачском районе, где была детонация на складах, не будет работать ряд предприятий, также в районе закрыта часть дорог.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщает Росавиация.
Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления Зеленского о Крыме, пишет газета The New York Times.
Подробнее о встрече - в материале "Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского на сайте Украина.ру.
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