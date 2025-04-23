Главное за ночь 23 апреля - 23.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 23 апреля
Главное за ночь 23 апреля - 23.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 23 апреля
Российские силы ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов, сообщило Минобороны России. Украина.ру, 23.04.2025
2025-04-23T08:10
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новости
россия
казань
лондон
владимир зеленский
марко рубио
росавиация
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Российские силы ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов, сообщило Минобороны России.Губернатор Владимирской области заявил, что в среду в Киржачском районе, где была детонация на складах, не будет работать ряд предприятий, также в районе закрыта часть дорог.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщает Росавиация.Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления Зеленского о Крыме, пишет газета The New York Times.Подробнее о встрече - в материале "Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, казань, лондон, владимир зеленский, марко рубио, росавиация
Новости, Россия, Казань, Лондон, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Росавиация

Главное за ночь 23 апреля

08:10 23.04.2025 (обновлено: 08:15 23.04.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
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Российские силы ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов, сообщило Минобороны России.
Губернатор Владимирской области заявил, что в среду в Киржачском районе, где была детонация на складах, не будет работать ряд предприятий, также в районе закрыта часть дорог.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщает Росавиация.
Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления Зеленского о Крыме, пишет газета The New York Times.
Подробнее о встрече - в материале "Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского на сайте Украина.ру.
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