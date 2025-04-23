https://ukraina.ru/20250423/glavnoe-za-noch-23-aprelya-1062692251.html

Главное за ночь 23 апреля

Главное за ночь 23 апреля - 23.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 23 апреля

Российские силы ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов, сообщило Минобороны России. Украина.ру, 23.04.2025

2025-04-23T08:10

2025-04-23T08:10

2025-04-23T08:15

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Российские силы ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов, сообщило Минобороны России.Губернатор Владимирской области заявил, что в среду в Киржачском районе, где была детонация на складах, не будет работать ряд предприятий, также в районе закрыта часть дорог.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Ульяновска, сообщает Росавиация.Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления Зеленского о Крыме, пишет газета The New York Times.Подробнее о встрече - в материале "Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, россия, казань, лондон, владимир зеленский, марко рубио, росавиация