Пока пандемия серьезно не ударила по западным экономикам, российское правительство утверждало, что с ценами на нефть в 25 долларов за баррель можно продержаться лет 5-10 лет, то есть всегда. Сейчас это вряд ли возможно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко: Низкие цены на нефть вредят всем, но сразу никто договариваться не будет © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Когда стало понятно, что экономический спад будет более продолжительным и более существенным, чем в начале года, то и темпы роста будут скорректированы с учетом этих данных, пояснил эксперт.

«Может три, может, пять лет, но каких-либо официальных данных по этому поводу нет и в ближайшее время вряд ли будут. Никто сегодня не знает, насколько продолжительным и разрушительным будет кризис», — констатировал Ищенко.

Понятное дело, указал политолог, что этот кризис будет продолжительнее и более разрушительным, чем раньше, и он заденет всех, хотя Россию он заденет меньше, чем других.

Сколько конкретно может продержаться каждое конкретное государство, никто не знает, именно поэтому Саудовская Аравия и США продемонстрировали добрую волю и пошли на переговоры, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.