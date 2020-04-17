Ранее страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а затем о сокращении этого объема до 7,7 млн баррелей во второй половине 2020 года. Далее участники до конца апреля 2022 года планируют сокращать добычу на 5,8 млн баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу 1 мая.
Когда стало понятно, что экономический спад будет более продолжительным и более существенным, чем в начале года, то и темпы роста будут скорректированы с учетом этих данных, пояснил эксперт.
«Может три, может, пять лет, но каких-либо официальных данных по этому поводу нет и в ближайшее время вряд ли будут. Никто сегодня не знает, насколько продолжительным и разрушительным будет кризис», — констатировал Ищенко.
Понятное дело, указал политолог, что этот кризис будет продолжительнее и более разрушительным, чем раньше, и он заденет всех, хотя Россию он заденет меньше, чем других.
Сколько конкретно может продержаться каждое конкретное государство, никто не знает, именно поэтому Саудовская Аравия и США продемонстрировали добрую волю и пошли на переговоры, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.