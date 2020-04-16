Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива принес извинения матери убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины. Об этом 16 апреля, в день пятилетия со дня убийства Бузины, политик написал в своем Facebook

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«Хочу снять с души камень и принести свои публичные извинения за свои высказывания матери цинично застреленного журналиста Олеся Бузины. В 2016 году я позволил себе резкие и несправедливые слова. Причиной этого было мое возвращение тогда с войны, на которой я провел 1,5 года… Я искренне приношу извинения за свои слова!» — написал он.

Также Кива отметил, что тогда его переполняли эмоции, но спустя время он переосмыслил и понял, что допустил ошибку. Депутат заявил, что каждый может ошибаться, но самое главное — иметь возможность исправиться.

Бузина был застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года. В его убийстве подозревают националистов, однако следствие не завершено до сих пор, при этом один из его предполагаемых убийц вошел в общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины.