Несколько лет назад в интервью изданию Украина.ру Кива заявил, что не оплакивает Бузину, потому что считает, «что его убили правильно». Тогда будущий депутат заявил, что Бузине якобы «не надо было отравлять мозг людей своими ватническими заявлениями».
«Хочу снять с души камень и принести свои публичные извинения за свои высказывания матери цинично застреленного журналиста Олеся Бузины. В 2016 году я позволил себе резкие и несправедливые слова. Причиной этого было мое возвращение тогда с войны, на которой я провел 1,5 года… Я искренне приношу извинения за свои слова!» — написал он.
Также Кива отметил, что тогда его переполняли эмоции, но спустя время он переосмыслил и понял, что допустил ошибку. Депутат заявил, что каждый может ошибаться, но самое главное — иметь возможность исправиться.
Бузина был застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года. В его убийстве подозревают националистов, однако следствие не завершено до сих пор, при этом один из его предполагаемых убийц вошел в общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины.