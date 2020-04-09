«К сожалению, серьезного продвижения в диалоге между Киевом и Донбассом пока нет. Тем не менее, представители Киева, Донецка и Луганска принципиально согласовали списки удерживаемых лиц для осуществления обмена», — сказал Грызлов.
Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова также заявляла, что Донецк и Киев договорились провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8» до Пасхальных праздников. Офис президента Украины подтвердил эту информацию.
Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в Республики вернулись 123 человека.