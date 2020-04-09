Донецкая и Луганская Народные Республики (ЛНР и ДНР) согласовали с Киевом списки для обмена пленными. Об этом 8 апреля сообщил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передает РИА Новости

Бортник объяснил, почему в апреле однозначно состоится обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк сказал Грызлов.

Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова также заявляла, что Донецк и Киев договорились провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8» до Пасхальных праздников. Офис президента Украины подтвердил эту информацию.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в Республики вернулись 123 человека.