Россия поставила лабораторные тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции в 13 государств. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 21 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Михаил Мишустин заявил, что в России создан запас из 700 тысяч тест-систем, который будет постоянно пополняться.

Роспотребнадзор передал разработанные в государственном научном центре «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на COVID-19 странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, а также Ирану, Монголии и КНДР.

В частности, поставка ожидается в Египет, Сербию и Венесуэлу.

«С использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, разработанные в России диагностические системы дают результат максимум в течение четырех часов, а для проведения теста достаточно образца из носоглотки.

Ранее служба по надзору в сфере защиты прав потребителей разрешила применять на территории РФ российско-японские системы диагностики коронавируса.