Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России создан запас из 700 тысяч тест-систем, который будет постоянно пополняться.
Роспотребнадзор передал разработанные в государственном научном центре «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на COVID-19 странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, а также Ирану, Монголии и КНДР.
В частности, поставка ожидается в Египет, Сербию и Венесуэлу.
«С использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, разработанные в России диагностические системы дают результат максимум в течение четырех часов, а для проведения теста достаточно образца из носоглотки.
Ранее служба по надзору в сфере защиты прав потребителей разрешила применять на территории РФ российско-японские системы диагностики коронавируса.