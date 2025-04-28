https://ukraina.ru/20250428/tretiy-lishniy-makron-rubikon-dlya-zelenskogo-glavnoe-na-utro-28-aprelya-1062791348.html

Третий лишний Макрон, Рубикон для Зеленского. Главное на утро 28 апреля

Третий лишний Макрон, Рубикон для Зеленского. Главное на утро 28 апреля - 28.04.2025 Украина.ру

Третий лишний Макрон, Рубикон для Зеленского. Главное на утро 28 апреля

Стали известны подробности переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра

2025-04-28T09:50

2025-04-28T09:50

2025-04-28T10:46

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Президент США Дональд Трамп рассказал, о чём говорил с Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра в Риме."У нас была хорошая встреча. Это была прекрасная встреча. Это была красивая встреча, скажу я вам! Это самый прекрасный кабинет, который я когда-либо видел! Красивая сцена. Он был очень... знаете, он хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Думаю, он делает хорошую работу и тяжело работает", — рассказал Трамп.По его словам, Зеленский просил у него оружия."Он сказал, что ему нужно больше оружия. Но он говорит так уже три года. Ему нужно больше оружия, и мы посмотрим, что произойдёт. Я хочу посмотреть, что произойдёт в плане России", — отметил президент США.Что касается России, то, Трамп, по его словам, "удивлён и разочарован" продолжающимися ударами.При этом Трамп утвердительно ответил на вопрос, будет ли он снова общаться с президентом России Владимиром Путиным.Кроме того, по словам президента США, также во время общения Зеленский поднял вопрос о Крыме."Да, говорил, очень коротко, но Крым отдал Барак Хуссейн Обама и Байден. 11 или 12 лет назад. Это очень давно. Я не знаю, как вы можете поднимать вопрос Крыма, когда это было так давно. Никто 12 лет не поднимал этот вопрос, и сейчас они его не поднимают. Я сказал им: вам лучше пойти к Обаме. Спросите у него, почему они его отдали. Они отдали его без единого выстрела", — указал Трамп.По его мнению, Зеленский готов уступить Крым. Что же до России, то от неё Трампу нужно прекращение огня и заключение сделки с Украиной. Американский президент указал, что у него есть "контуры сделки".Также Трамп заявил, что о том, увенчались ли его мирные усилия успехом, станет известно через "две недели или меньше".Что же до отношений с Зеленским, особенно после перепалки в Овальном кабинете, Трамп заявил, что те "никогда не были плохими"."Они никогда не были плохими. У нас был маленький диспут, потому что я не согласился кое с чем, что он сказал, и всё это на камеру, но для меня это ok", — отметил Трамп.При этом он заявил, что Зеленский "в очень тяжёлой ситуации". В то же время, Зеленский, по словам Трампа, "стал спокойнее", "понимает картину"."Не знаю, хочет ли он заключить сделку. Но, думаю, хочет", — также прокомментировал Трамп желание ЗеленскогоТем временем британское издание The Sun раскрыло подробности переговоров Трампа и Зеленского. Оно, со ссылкой на профессионального специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг, расшифровало то, что говорил Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону в соборе Святого Петра."Ты здесь не прав, сделай мне одолжение, тебе не следует здесь находиться", — расшифровала специалист слова президента США на видео, на котором Макрон пожимает руку Зеленскому, в то время как Трамп жестами пытается развести их обоих в стороны.Также, согласно записи, изначально в соборе стояло три стула и рядом с Трампом и Зеленским находился Макрон. В итоге третий стул убрали.Заявления Трампа уже прокомментировали российские эксперты."Тема дня сегодня фраза Трампа, что Зеленский готов отказаться от претензий на Крым. То, что сказал Трамп, могли неправильно истолковать или перевести. Но, в Сети написано многократно именно так: готов отказаться. Как юридически, как убедить своих граждан - уже неважно. Главное: готов или нет?" — отметил российский политолог Марат Баширов.По его словам, это — Рубикон для Зеленского."Это Рубикон. Это сдача. Карьера под откос. Вопросы с сотнями тысяч убитых и раненых - все это встанет в повестку критики. А сказать Трамп соврал - это опять юление", — подытожил эксперт.Политолог Михаил Павлив призвал ввиду приближающейся сделки критически переосмыслить все подходы российской политики в отношении Украины в режиме мирного времени."Да, я убежден, что в нынешнем (ожидаемом по итогам СВО) своем состоянии, особенно с демографической и социальной точки зрения, долгосрочно Украина не жизнеспособна. Ей просто не хватит рабочих рук ни на что, и давление социальных расходов бюджета окажется непомерным. Но умирание этого государства будет долгим", — отметил он.В то же время, указал эксперт, за предстоящие годы международный контекст и внутриполитическая ситуация могут не единожды поменяться. Это, по его мнению, предполагает собой необходимость признать тот факт, что любые договоренности, которые лягут сейчас в основание бессрочного перемирия или мирного договора, не факт, что будут выполняться в полной мере, или выполняться вообще. Это касается даже и краеугольного пункта про НАТО."Нет. Я убежден - здесь и сейчас войну нужно останавливать. Здесь нечего обсуждать. Но и готовиться, нет, не к новой войне, а новому формату работы по Украине нужно несомненно. Хотя и к ней тоже", — подчеркнул Павлив.По его словам, единственной, сколько-нибудь весомой гарантией от скатывания остатков Украины снова в формат экзистенциальной угрозы для России, является "глубочайшая взаимная интеграция РФ и "территории под контролем Киева"."Вероятно, в формате участия в Союзном государстве. Фантастика? Не думаю", — указал Павлив.По его словам, пример Грузии — если говорить о некой нормализации, которая произошла как бы сама собой, — здесь нерелевантен."Грузия в десять раз меньше Украины. И роль одного пророссийского олигарха, бизнес которого полностью сосредоточен в РФ (в отличие от олигархов украинских), здесь трудно переоценить. На Украине просто не появится свой Иванишвили. А значит, любовь и дружбу придется продвигать для начала в одностороннем порядке. Чтобы создать предпосылки формирования всеобъемлющих пророссийских настроений "вна", что пока что вообще невозможно", — подчеркнул эксперт.По мнению Павлива, Украину придётся задушить в объятьях."Антироссию" придётся задушить в объятиях. Иного просто не дано", — указал эксперт.По его словам, "любые другие стратеги приведут к необходимости СВО 2.0".Экспертная оценка происходящего — в статье Сергея Зуева "Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией".

https://ukraina.ru/20250427/reshayuschaya-nedelya-dlya-ukrainy-itogi-27-aprelya-1062788406.html

https://ukraina.ru/20250427/sudba-ukrainskikh-voennykh-v-kurskoy-oblasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-27-aprelya-1062781749.html

https://ukraina.ru/20250427/raznovektornyy-tramp--glavnoe-na-utro-27-aprelya-1062777855.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, сша, россия, украина, нато