"Ничего общего с объективностью": Ульянов высказался о западной пропаганде - 28.04.2025 Украина.ру
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"Ничего общего с объективностью": Ульянов высказался о западной пропаганде
"Ничего общего с объективностью": Ульянов высказался о западной пропаганде - 28.04.2025 Украина.ру
"Ничего общего с объективностью": Ульянов высказался о западной пропаганде
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X прокомментировал отсутствие интереса западных СМИ к официальным заявлениям об отправке войск КНДР в Россию
2025-04-28T09:54
2025-04-28T09:54
новости
россия
михаил ульянов
кндр
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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Он ответил на вопрос пользователя, почему они не освещают недавнее заявление начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова. Как отметил пользователь соцсети, после заявления Герасимова военные КНДР, защищающие РФ, "внезапно перестали быть интересными для самой "свободной" прессы в "свободном мире".В минувшую субботу Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Лидеры России и КНДР подписали договор 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.Подробнее - в материале Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, россия, михаил ульянов, кндр, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
Новости, Россия, Михаил Ульянов, КНДР, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН

"Ничего общего с объективностью": Ульянов высказался о западной пропаганде

09:54 28.04.2025
 
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X прокомментировал отсутствие интереса западных СМИ к официальным заявлениям об отправке войск КНДР в Россию
Он ответил на вопрос пользователя, почему они не освещают недавнее заявление начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.
Как отметил пользователь соцсети, после заявления Герасимова военные КНДР, защищающие РФ, "внезапно перестали быть интересными для самой "свободной" прессы в "свободном мире".

"Не стоит питать иллюзий по поводу западной пропаганды: она не имеет ничего общего с объективностью", - написал Ульянов.

В минувшую субботу Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.
Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лидеры России и КНДР подписали договор 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Подробнее - в материале Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области на сайте Украина.ру.
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