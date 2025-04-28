Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США - 28.04.2025 Украина.ру
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Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США
Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США - 28.04.2025 Украина.ру
Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США
Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. Таким мнением поделился бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов"
2025-04-28T09:17
2025-04-28T09:17
новости
украина
дмитрий кулеба
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"Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе даже после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп уйдет", - посетовал Кулеба.По его словам, Киев ошибся, думая, что Трампу как бизнесмену нужно просто сделать выгодное предложение, чтобы он был на стороне Украины.Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* отмечал, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе. Подробнее - в материале Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, дмитрий кулеба, дональд трамп, сша, америка, владимир зеленский
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, США, Америка, Владимир Зеленский

Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США

09:17 28.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. Таким мнением поделился бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов"
"Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе даже после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп уйдет", - посетовал Кулеба.
По его словам, Киев ошибся, думая, что Трампу как бизнесмену нужно просто сделать выгодное предложение, чтобы он был на стороне Украины.

"Нынешний Трамп, как оказалось абсолютно другой. Он не бизнесмен, он много говорит о деньгах, тарифах, цифрах, но он не об этом. Он мессия, революционер, он пришел изменить мир так, как он видит", - добавил Кулеба.

Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* отмечал, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе. Подробнее - в материале Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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