Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. Таким мнением поделился бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов"
"Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе даже после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп уйдет", - посетовал Кулеба.
"Нынешний Трамп, как оказалось абсолютно другой. Он не бизнесмен, он много говорит о деньгах, тарифах, цифрах, но он не об этом. Он мессия, революционер, он пришел изменить мир так, как он видит", - добавил Кулеба.
Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* отмечал, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе. Подробнее - в материале Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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