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Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США

Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США - 28.04.2025 Украина.ру

Кулеба признал, что Украина больше не может полагаться на США

Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. Таким мнением поделился бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов"

2025-04-28T09:17

2025-04-28T09:17

2025-04-28T09:17

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"Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе даже после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп уйдет", - посетовал Кулеба.По его словам, Киев ошибся, думая, что Трампу как бизнесмену нужно просто сделать выгодное предложение, чтобы он был на стороне Украины.Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* отмечал, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе. Подробнее - в материале Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, дмитрий кулеба, дональд трамп, сша, америка, владимир зеленский