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США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс
США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс - 28.04.2025 Украина.ру
США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, в соцсети Х прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту Бену Шапиро о том, что Украина воюет против русских, которые, по его утверждению, являются врагом США
2025-04-28T08:53
2025-04-28T08:53
2025-04-28T08:53
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"Русские - не наши враги. Мы не должны помогать убивать их", - написал Сакс.Согласно результатам опроса, проведенного организацией Pew Research Center в марте, доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала спецоперации. На вопрос, считают ли они Россию врагом, соперником или партнером США, 50 процентов респондентов ответили, что РФ - враг США, 38 процентов считают РФ соперником, а девять процентов - партнером. Как отмечает организация в своем отчете, доля американцев, считающих Россию врагом, с марта 2022 года снизилась на 20 процентов.Подробнее - в материале Евгении Кондаковой Москву и Киев Трамп не примирил, зато американцы стали больше любить Россию на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, в соцсети Х прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту Бену Шапиро о том, что Украина воюет против русских, которые, по его утверждению, являются врагом США
"Русские - не наши враги. Мы не должны помогать убивать их", - написал Сакс.
Согласно результатам опроса, проведенного организацией Pew Research Center в марте, доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала спецоперации. На вопрос, считают ли они Россию врагом, соперником или партнером США, 50 процентов респондентов ответили, что РФ - враг США, 38 процентов считают РФ соперником, а девять процентов - партнером. Как отмечает организация в своем отчете, доля американцев, считающих Россию врагом, с марта 2022 года снизилась на 20 процентов.