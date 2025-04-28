США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс - 28.04.2025 Украина.ру
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США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс
США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс - 28.04.2025 Украина.ру
США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, в соцсети Х прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту Бену Шапиро о том, что Украина воюет против русских, которые, по его утверждению, являются врагом США
2025-04-28T08:53
2025-04-28T08:53
новости
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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"Русские - не наши враги. Мы не должны помогать убивать их", - написал Сакс.Согласно результатам опроса, проведенного организацией Pew Research Center в марте, доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала спецоперации. На вопрос, считают ли они Россию врагом, соперником или партнером США, 50 процентов респондентов ответили, что РФ - враг США, 38 процентов считают РФ соперником, а девять процентов - партнером. Как отмечает организация в своем отчете, доля американцев, считающих Россию врагом, с марта 2022 года снизилась на 20 процентов.Подробнее - в материале Евгении Кондаковой Москву и Киев Трамп не примирил, зато американцы стали больше любить Россию на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс

08:53 28.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкДемонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Станислав Савельев
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Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, в соцсети Х прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту Бену Шапиро о том, что Украина воюет против русских, которые, по его утверждению, являются врагом США
"Русские - не наши враги. Мы не должны помогать убивать их", - написал Сакс.
Согласно результатам опроса, проведенного организацией Pew Research Center в марте, доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала спецоперации. На вопрос, считают ли они Россию врагом, соперником или партнером США, 50 процентов респондентов ответили, что РФ - враг США, 38 процентов считают РФ соперником, а девять процентов - партнером. Как отмечает организация в своем отчете, доля американцев, считающих Россию врагом, с марта 2022 года снизилась на 20 процентов.
Подробнее - в материале Евгении Кондаковой Москву и Киев Трамп не примирил, зато американцы стали больше любить Россию на сайте Украина.ру.
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08:53США не должны помогать убивать русских на Украине - Сакс
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