https://ukraina.ru/20250428/putin-poblagodaril-armiyu-kndr-za-pomosch-v-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-1062791009.html

Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области - 28.04.2025 Украина.ру

Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

Лидер России Владимир Путин поблагодарил подразделения корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области. Сообщение об этом появилось на сайте президента РФ

2025-04-28T09:41

2025-04-28T09:41

2025-04-28T10:06

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валерий герасимов

генштаб

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Глава государства отметил героизм и высокий уровень подготовки солдат КНДР, и подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа и будет чтить корейских героев, отдавших жизнь за Россию.Также в сообщении уточняется, что подразделения КНДР действовали в полном соответствии с международным правом, в частности, в соответствии с 4 статьей Договора двух стран, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.Путин подытожил, что дружба между РФ и КНДР, "закаленная на поле боя", будет успешно развиваться по всем направлениям.Параллельно Центральное телеграфное агентство КНДР выступило с официальным заявлением об участии северокорейских бойцов в СВО. В тексте сообщения говорится, что "бесценная победа, которую завоевали вооруженные силы двух стран - КНДР и РФ плечом к плечу в одном окопе, проливая кровь, положила конец девятимесячной оккупации районов Курской области вооруженными силами Украины и преградила авантюрные военно-политические попытки сил Запада и украинских властей сорвать Специальную военную операцию России. Принимая решение о вступлении в войну, товарищ Ким Чен Ын определил, что участие наших вооруженных сил в войне является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами - КНДР и РФ, гарантирования развития и процветания обеих стран и защиты чести КНДР. Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу".Также в заявлении говорится, что в ближайшее время в Пхеньяне будет воздвигнут монумент в память о северокорейских бойцах, погибших при выполнении боевого задания.ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года, в субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин."Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.Другие события: Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией.

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новости, кндр, курская область, россия, владимир путин, ким чен ын, вооруженные силы украины, валерий герасимов, генштаб