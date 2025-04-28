Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области - 28.04.2025 Украина.ру
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Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области - 28.04.2025 Украина.ру
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Лидер России Владимир Путин поблагодарил подразделения корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области. Сообщение об этом появилось на сайте президента РФ
2025-04-28T09:41
2025-04-28T10:06
новости
кндр
курская область
россия
владимир путин
ким чен ын
вооруженные силы украины
валерий герасимов
генштаб
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Глава государства отметил героизм и высокий уровень подготовки солдат КНДР, и подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа и будет чтить корейских героев, отдавших жизнь за Россию.Также в сообщении уточняется, что подразделения КНДР действовали в полном соответствии с международным правом, в частности, в соответствии с 4 статьей Договора двух стран, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.Путин подытожил, что дружба между РФ и КНДР, "закаленная на поле боя", будет успешно развиваться по всем направлениям.Параллельно Центральное телеграфное агентство КНДР выступило с официальным заявлением об участии северокорейских бойцов в СВО. В тексте сообщения говорится, что "бесценная победа, которую завоевали вооруженные силы двух стран - КНДР и РФ плечом к плечу в одном окопе, проливая кровь, положила конец девятимесячной оккупации районов Курской области вооруженными силами Украины и преградила авантюрные военно-политические попытки сил Запада и украинских властей сорвать Специальную военную операцию России. Принимая решение о вступлении в войну, товарищ Ким Чен Ын определил, что участие наших вооруженных сил в войне является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами - КНДР и РФ, гарантирования развития и процветания обеих стран и защиты чести КНДР. Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу".Также в заявлении говорится, что в ближайшее время в Пхеньяне будет воздвигнут монумент в память о северокорейских бойцах, погибших при выполнении боевого задания.ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года, в субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин."Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.Другие события: Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией.
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новости, кндр, курская область, россия, владимир путин, ким чен ын, вооруженные силы украины, валерий герасимов, генштаб
Новости, КНДР, Курская область, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Генштаб

Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

09:41 28.04.2025 (обновлено: 10:06 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Лидер России Владимир Путин поблагодарил подразделения корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области. Сообщение об этом появилось на сайте президента РФ
Глава государства отметил героизм и высокий уровень подготовки солдат КНДР, и подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа и будет чтить корейских героев, отдавших жизнь за Россию.
"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте kremlin.ru.
Также в сообщении уточняется, что подразделения КНДР действовали в полном соответствии с международным правом, в частности, в соответствии с 4 статьей Договора двух стран, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.
Путин подытожил, что дружба между РФ и КНДР, "закаленная на поле боя", будет успешно развиваться по всем направлениям.
Параллельно Центральное телеграфное агентство КНДР выступило с официальным заявлением об участии северокорейских бойцов в СВО. В тексте сообщения говорится, что "бесценная победа, которую завоевали вооруженные силы двух стран - КНДР и РФ плечом к плечу в одном окопе, проливая кровь, положила конец девятимесячной оккупации районов Курской области вооруженными силами Украины и преградила авантюрные военно-политические попытки сил Запада и украинских властей сорвать Специальную военную операцию России. Принимая решение о вступлении в войну, товарищ Ким Чен Ын определил, что участие наших вооруженных сил в войне является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами - КНДР и РФ, гарантирования развития и процветания обеих стран и защиты чести КНДР. Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу".
Также в заявлении говорится, что в ближайшее время в Пхеньяне будет воздвигнут монумент в память о северокорейских бойцах, погибших при выполнении боевого задания.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года, в субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.
ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин.
"Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Другие события: Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией.
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