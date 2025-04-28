https://ukraina.ru/20250428/v-dzerzhinske-unichtozhena-gruppa-polskikh-naemnikov---shturmovik-vs-rf-1062792268.html
В Дзержинске уничтожена группа польских наемников - штурмовик ВС РФ
В Дзержинске уничтожена группа польских наемников - штурмовик ВС РФ - 28.04.2025 Украина.ру
В Дзержинске уничтожена группа польских наемников - штурмовик ВС РФ
Группу, предположительно, польских наемников уничтожили в Дзержинске (укр. - Торецке) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом агентству РИА Новости сообщил российский штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад"
2025-04-28T09:58
2025-04-28T09:58
2025-04-28T09:58
россия
дзержинск (торецк)
владимир путин
вооруженные силы украины
генштаб
всу
вс рф
иностранные наемники
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Штурмовик обратил внимание на то, что уничтоженная группа наемников была очень хорошо экипирована, на попытки контакта не отвечала.Примерно неделю назад российские вооруженные силы уничтожили командный пункт ВСУ у села Чернобаевка в Херсонской области. По информации СМИ, в результате прицельного удара были уничтожены 20 украинских офицеров, а также один гражданин Великобритании.Параллельно источник в российской группировке "Север" рассказал агентству РИА Новости, что ВСУ подставили под удар наемников из Колумбии, чтобы отвести свои элитные подразделения от курского Гуево.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, дзержинск (торецк), владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб, всу, вс рф, иностранные наемники
Россия, Дзержинск (Торецк), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВСУ, ВС РФ, иностранные наемники
В Дзержинске уничтожена группа польских наемников - штурмовик ВС РФ
Группу, предположительно, польских наемников уничтожили в Дзержинске (укр. - Торецке) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом агентству РИА Новости сообщил российский штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад"
"Позиция (противника. - Ред.) находилась буквально в 10 метрах от меня за стеной. Ну, и слышали характерные вот такие украинско - "пшекские" выражения. Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы", - рассказал агентству "Каскад".
Штурмовик обратил внимание на то, что уничтоженная группа наемников была очень хорошо экипирована, на попытки контакта не отвечала.
Примерно неделю назад российские вооруженные силы уничтожили командный пункт ВСУ у села Чернобаевка в Херсонской области. По информации СМИ, в результате прицельного удара были уничтожены 20 украинских офицеров, а также один гражданин Великобритании.
Параллельно источник в российской группировке "Север" рассказал агентству РИА Новости, что ВСУ
подставили под удар наемников из Колумбии
, чтобы отвести свои элитные подразделения от курского Гуево
.
Ранее и.о. главы делегации России
на переговорах в Вене
по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ
из 110 стран мира.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине
порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.