Офис генерального прокурора Украины повторно обратился в компетентные органы Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швеции и Ирана с просьбой создать совместную следственную группу для расследования авиакатастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщили 16 января на сайте ведомства

«Ящик Пандоры». Сенатор Морозов о том, кто на самом деле виновен в гибели «Боинга» в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк настаивает на участии в уголовном расследовании представителей шести стран.

При этом в среду украинские власти уже отправляли аналогичные запросы в ряд государств, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы.

На днях стало известно, что Канада начала свое расследование катастрофы украинского Boeing под Тегераном.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ загорелся и упал после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.