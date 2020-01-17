Там отметили, что Киев настаивает на участии в уголовном расследовании представителей шести стран.
При этом в среду украинские власти уже отправляли аналогичные запросы в ряд государств, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы.
На днях стало известно, что Канада начала свое расследование катастрофы украинского Boeing под Тегераном.
Boeing 737-800 авиакомпании МАУ загорелся и упал после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.