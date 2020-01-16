Депутат отметил, что во время слитого в сеть разговора обсуждались важные экономические проблемы Украины и пути их решения. В частности, большое внимание было уделено тому, как правительство может выйти на показатели, которых обещало достичь.
«Однако больше меня беспокоит вопрос безопасности. Страна находится в состоянии войны, и прослушка чиновников топ-уровня — это весьма опасно. Я слышал, что общее количество записей — 14 штук. Будем следить. Думаю, они будут привлекать внимание», — добавил Корниенко.