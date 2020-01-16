Всего существует 14 фрагментов записи разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с финансовым блоком правительства и Нацбанка Украины. Об этом глава партии «Слуга народа» и первый замглавы фракции в Верховной Раде Александр Корниенко сообщил изданию «Страна» 16 января

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