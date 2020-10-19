Президент Украины Владимир Зеленский уже дважды встречался с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Первая встреча состоялась 8 августа, а вторая – 16 октября. Такая интенсивность контактов с Фанаром тем более удивительна, что Зеленский не давал оснований полагать, что он как-то особенно заинтересован в религиозной проблематике

Первая встреча с Варфоломеем закончилась, по мнению большинства источников, неудачно. Комментарии и самого президента, и его Офиса относительно результатов встречи были очень короткими, при том, что беседа продолжалась несколько часов. Подготовленное заранее совместное заявление патриарха и президента подписано не было.

Причины неудачи до сих пор не ясны, но, по косвенным данным, Зеленский не захотел выглядеть по итогам встречи продолжателем линии Порошенко и не добился уступок со стороны Варфоломея, которые могли бы нормализовать отношения между ПЦУ и УПЦ-КП. Украинское издание «Страна» тогда писала, что «если в Киеве будут варить миро и западные приходы останутся за Украиной, это было бы причиной для примирения Епифания и Филарета».

Нынешняя же встреча окончилась не в пример лучше. Зеленский поблагодарил патриарха за «безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую Патриарх оказывает Украине» (по сути это повторение того, что было сказано в августе) и пригласил в Киев на празднование 30-тилетия независимости Украины (24 августа 2021 года).

Он выразил надежду, что такой визит позволит эпидемиологическая ситуация и к этому времени как-то рассосётся проблема с пленными (о помощи в их возвращении не просил).

Очевидно, что с украинским президентом была проведена соответствующая работа.

Он, очевидно, избавился уже от иллюзии возможности проведения какого-то политического курса, отличного от курса Порошенко. Во всяком случае, в наиболее важных внешнеполитических вопросах.

И, очевидно же, ему объяснили, что характер отношений с Фанаром относится к сфере именно внешней, а не внутренний и, тем более, гуманитарной политики.

Публицист Владимир Разумовский на «Правблоге» пишет об этом так: «мы вполне можем допустить, что окружение президента убедило его в том, что встреча с Варфоломеем станет дополнительным подспорьем в деле снятия напряжения с "западными партнёрами"».

Напряжение это возникло вследствие «неправильной» политики Зеленского в вопросах работы антикоррупционных органов. Отношения с Константинополем, разумеется, никак не связаны с судьбой главы НАБУ, коррупционера (это официальный статус) Артёма Сытника. Но «правильный» характер диалога с патриархатом будет положительно расценен на Западе и может поспособствовать поиску компромисса в вопросах управления антикоррупционными органами.

Впрочем, главным моментом было, очевидно, то визит Зеленского совпал с заявлением Джозефа Байдена, который сообщил, что «продолжит быть громким голосом в поддержку глобальной религиозной свободы, включая правами греческой Церкви» и напомнил о своей многолетней поддержке Вселенского патриархата.

Байден также призвал Турцию возобновить работу семинарии на острове Халки и раскритиковал решение турецких властей о превращении собора-музея Св. Софии в мечеть.

Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu

Собственно, и вся история с предоставлением Томоса задумана и осуществлена Вашингтоном и представляет собой сочетание приятного (навредить России) и полезного (усилить позиции Вселенского патриархата). Сам патриарх Варфоломей, возможно, и жалеет, что ввязался в эту авантюру, но его никто не спрашивает.

Близкие отношения между демократами и Фанаром подталкивают к мысли о том, что установление близких отношений с Варфоломеем позволит использовать его возможности для лоббирования украинских интересов в США. В особенности, если на выборах победит Байден.

Каким образом можно заручиться поддержкой Варфоломея, в общем-то, понятно. Для начала нужно фактически передать обещанные ещё Порошенко ставропигии. Насколько мы понимаем, фактически до сих пор из 38 объектов была передана только Андреевская церковь, и то — частично (так-то она остаётся музеем).

А между тем, новоявленному епископу, патриаршему экзарху Михаилу (Анищенко) надо ведь где-то столоваться… Да и у самого Вселенского патриархата есть финансовые потребности, которые малочисленные турецкие православные удовлетворить не могут.

Очевиден и кризис роста ПЦУ — без прямой поддержки со стороны государства она расти уже не может. Всё, что можно было получить — уже получено. С конца 2018 года до середины 2019 в ПЦУ из УПЦ «перешли» около 500 храмов (почти 400 из которых были фактически захвачены). Но в 2020 году переходы практически прекратились.

Не очень ясно, насколько далеко готов пойти Зеленский.

С одной стороны, даже Пётр Порошенко сразу же после получения Томоса дистанцировался от религиозной проблематики и отнюдь не стремился усилить давление на УПЦ с тем, чтобы организовать по возможности массовый переход её общин в ПЦУ. Это при том, что верующие ПЦУ — потенциально его электорат (впрочем, к моменту выборов стало понятно, что религиозная тема сработала слабо).

С другой стороны, Зеленский отличается тем, что он берётся за реализацию даже тех проектов Порошенко, от которых сам его предшественник отступил. Взять, например, укрупнение районов, которые было фактически заблокировано летом 2015 года и реализовано только в 2020-м.

Видимо именно исходя из этой особенности президента замзавотделом внешних церковных связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич предупредил, что слишком активная работа в поддержку ПЦУ может стоит ему немалого числа голосов. Но Зеленскому внимание к рейтингу не мешает делать шаги, подрывающие его общественную поддержку.