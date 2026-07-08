https://ukraina.ru/20260708/zelenskiy-otverg-plan-trampa-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-8-iyulya-1081202930.html

Зеленский отверг план Трампа, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 июля

Зеленский отверг план Трампа, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 июля - 08.07.2026 Украина.ру

Зеленский отверг план Трампа, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 июля

Американские СМИ сообщили о решении Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-08T13:00

2026-07-08T13:00

2026-07-08T13:06

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Киев отверг мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, сообщило издание The New York Post."Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения", — отмечалось в публикации.Также украинцы пытаются убедить главу Белого дома в том, что страна по-прежнему обладает ключевым рычагом влияния и заслуживает более выгодные условия. По информации журналистов, Киев отходит от конкретной мирной стратегии, поддерживаемой Вашингтоном, в преддверии важной встречи Трампа с Владимиром Зеленским.Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своём обращении к России на полях саммита в Анкаре заявил, что Альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории."Этот альянс будет защищать каждый дюйм нашей территории. Мы никогда ни на кого не нападём. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию", — заявил Рютте.При этом, по его словам, НАТО якобы придерживается исключительно оборонительной политики. Рютте также заявил, что в итоговой декларации саммита Россия будет названа "долгосрочной угрозой".До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное начало третьей мировой войны, подчеркнул, что Россия будет принимать меры для собственной безопасности, но никогда не начнёт третью мировую войну.Обстрелы и налётыУтром 8 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 7 июля до 08:00 по московскому времени 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – указывалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 17 атак на этот регион России: 6 на горловском, 3 на ясиноватском, по 2 на енакиевском, волновахском и шахтёрском и по 1 на володарском и кураховском направлениях, выпустив в общей сложности 20 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских за 6 июля в Константиновке. Огнём ВСУ были повреждены 7 домостроений, 6 объектов гражданской инфраструктуры и легковые и грузовые автомобили.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 16 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 13 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 2; Козачьи Лагеря — 5; Новая Каховка — 3; Новая Маячка — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Кардашинка, Калиновка, Козачьи Лагеря, Князе-Григоровка, Костогрызово, Новая Каховка, Новая Маячка и Новотроицкое.Утром 8 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Алексеевским округом сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Белгородском округе по посёлкам Комсомольский, Малиновка, Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Веселая Лопань, Красная Нива, Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Стрелецкое, Таврово, Чайки и Ясные Зори нанесены удары 43 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В селе Таврово при детонации FPV-дрона рядом с рейсовым автобусом пострадали двое. Мужчине, которому оказана помощь на месте, после повторного обращения в больницу исключили акубаротравму. Второй пострадавшей также после полного обследования в городской больнице №2 г. Белгорода не подтвердили предварительный диагноз. Транспорт незначительно повреждён", – отмечалось в сводке.В посёлке Разумное повреждено техническое оборудование коммерческого объекта, в селе Красный Октябрь — 2 автомобиля, в селе Никольское — забор частного дома и хозпостройка, в селе Весёлая Лопань — линия электропередачи, в посёлке Октябрьский — здание предприятия, 2 частных дома и 8 машин, в селе Нечаевка — объект инфраструктуры, в селе Стрелецкое — 2 коммерческих объекта, грузовой и 4 легковых автомобиля, один из которых сгорел. Сегодня утром при взрыве дрона в посёлке Комсомольский повреждена грузовая машина.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Грузское и Хотмыжск один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 12 беспилотников, 6 из которых сбиты. В посёлке Борисовка повреждены МКД, газовая труба, спецтехника и автомобиль. Сегодня ночью от атак дронов в посёлке Борисовка повреждён фасад здания организации, а также уничтожены огнём 9 единиц техники. В селе Грузское вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждена надворная постройка и уничтожена огнём кровля частного дома."В Валуйском округе по городу Валуйки, посёлку Ровное, сёлам Борки, Долгое, Колыхалино, Соболевка, Тулянка, Шведуновка и Шушпаново в ходе 2 обстрелов выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 31 беспилотника, 23 из которых подавлены и сбиты. В городе Валуйки в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Мужчина отпущен на амбулаторное лечение. Количество пострадавших от удара дрона по коммерческому объекту увеличилось до пяти человек. В больницу обратились ещё двое пострадавших с акубаротравмами. Все находятся на амбулаторном лечении", – сообщал Оперштаб.В городе Валуйки повреждены транспортный, инфраструктурный и коммерческий объекты и 2 машины, одна из которых сгорела. В селе Соболевка повреждены 3 частных дома, хозпостройка и 2 автомобиля, в селе Колыхалино — 15 частных домов, 10 хозпостроек и 4 транспортных средства. Также в округе повреждена конструкция транспортной инфраструктуры.В Вейделевском округе посёлок Вейделевка атакован беспилотником. Без последствий.В Волоконовском округе в хуторе Бочанка в результате атак 2 беспилотников повреждены два частных дома. Также над округом сбиты 4 БПЛА.В Грайворонском округе по сёлам Безымено, Гора-Подол, Доброе, Дорогощь, Ивановская Лисица, Казачья Лисица, Луговка, Пороз и Санково выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 34 беспилотников, 10 из которых сбиты. В селе Гора-Подол повреждён социальный объект, в селе Луговка огнём уничтожен трактор, в селе Санково повреждены частный дом и хозпостройка, в селе Ивановская Лисица — 2 частных дома, в одном из которых загорелась кровля, в селе Казачья Лисица повреждён объект инфраструктуры, в селе Дорогощь — социальный объект."Над Ивнянским округом сбиты 9 беспилотников. Последствий нет. В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Репяховка, Сергиевка, хуторам Архипов, Вязовской, Красноорловский, Первомайский и Фищево в ходе одного обстрела выпущено 6 боеприпасов, один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 46 беспилотников, 21 из которых подавлен и сбит. В хуторе Вязовской от детонации дрона пострадал мужчина. Он находится на амбулаторном лечении. На месте атаки повреждено помещение предприятия", – отмечалось в сводке.В посёлке Красная Яруга повреждены частный дом, надворная постройка, 3 коммерческих объекта, гараж, грузовой и 3 легковых автомобиля, в селе Репяховка сгорели 2 частных дома. Вчера поздно вечером и утром от ударов дронов в посёлке Красная Яруга повреждены 2 частных дома, 2 надворные постройки и 4 транспортных средства, 2 из которых сгорели."В городе Новый Оскол в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Он находится на стационарном лечении в областной клинической больнице. Повреждены МКД, 3 автомобиля и коммерческий объект. Также над округом сбиты 2 БПЛА", – сообщал Оперштаб.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Васильевка, Криничное, Русская Березовка, Солдатское, Чистополье, хуторам Зайчик, Кривая Роща и Новозинаидинский совершены атаки 47 беспилотников, 37 из которых сбиты. В посёлке Пролетарский повреждены частный дом и грузовой автомобиль, в посёлке Ракитное — коммерческий и инфраструктурный объекты и 2 частных дома."В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Графовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Старовщина нанесены удары 44 беспилотников, 25 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино от удара дрона по автомобилю пострадала женщина. Она госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ", – указывалось в публикации.В Шебекино повреждены частный дом, легковой и 3 грузовых автомобиля, в селе Новая Таволжанка — 2 грузовые машины, гараж и 2 частных дома, один из которых сгорел, в посёлке Маслова Пристань повреждены 5 автомобилей, в селе Старовщина — машина, линия электропередачи и частный дом, в селе Белянка — 6 транспортных средств и техническое помещение предприятия, в селе Первое Цепляево — 2 единицы сельхозтехники и грузовой автомобиль. Ночью в результате атаки дрона в Шебекино повреждены 2 автомобиля."В Яковлевском округе посёлок Томаровка и село Сажное атакованы 2 БПЛА. В районе посёлка Томаровка от атаки FPV-дрона на ГАЗель ранен водитель. Мужчина после оказания помощи отпущен домой. Транспорт уничтожен огнём", – отмечалось в сводке.Позднее стало известно о новых атаках."Во время атак ВСУ пострадали пять мирных жителей. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал КамАЗ. Мужчину, получившего ожог руки и ушиб голени, бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. В селе в результате атак ещё нескольких дронов один частный дом повреждён, второй загорелся. В Ракитянском округе в посёлке Ракитное от взрыва дрона у женщины осколочные ранения грудной клетки и бедра. Пострадавшая самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ и для дальнейшего лечения будет направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены стёкла и кузова двух автомобилей", – сообщал Оперштаб.В Белгородском округе в посёлке Разумное беспилотник дважды атаковал коммерческий объект. Бригада СМП транспортирует двоих мужчин с осколочными ранениями в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены остекление здания, навес, оборудование, три легковых и грузовой автомобили."От атаки ещё одного дрона повреждён полуприцеп грузовой машины. В селе Новая Нелидовка при ударах дронов повреждены подсобное помещение на территории фермерского хозяйства, окна частного дома и машина. Село Бессоновка атаковано FPV-дроном — повреждён объект инфраструктуры", – указывалось в сообщении.В Борисовском округе в посёлке Борисовка дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщине с акубаротравмой медики скорой оказали помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар она отказалась. На месте атаки осколками посечён автомобиль.В посёлке Красная Яруга FPV-дрон взорвался на территории предприятия — повреждены навес и два грузовых автомобиля. В посёлке Степное Краснояружского округа при атаке дрона повреждён объект инфраструктуры.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о международной обстановке – в статье Александра Сокуренко "Война для саммита НАТО. США ударили по Ирану, и получили ответ".

https://ukraina.ru/20260708/kak-spetssluzhby-kieva-podstavili-zelenskogo-i-kto-okazalsya-na-grani-voyny-khronika-sobytiy-na-utro-8-1081191621.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, рютте, вооруженные силы украины, нато, белгород, украина, россия