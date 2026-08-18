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Минобороны РФ: над Россией за ночь сбито почти 800 украинских БПЛА

Минобороны РФ: над Россией за ночь сбито почти 800 украинских БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру

Минобороны РФ: над Россией за ночь сбито почти 800 украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 791 украинский БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 18 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-18T08:53

2026-08-18T08:53

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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, над акваториями Азовского и Чёрного морей.Ранее сообщалось, что при массированной атаке беспилотников ВСУ на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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